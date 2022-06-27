精選22間「員林人氣特色美食」！激推港式車仔麵、酥脆冰花煎餃、火鍋烤肉吃到飽

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員林美食店家林立，從銅板美食到義法餐酒館通通有，本篇收集了22間美食店家，可以先通通收進口袋名單中，想和朋友一起出遊或是一起吃下午茶都很適合看這篇。





精選店家：





#港式

辰龍燒臘

為食貓香港茶餐廳

喜喜茶室





#燒肉

豬對有韓式烤肉吃到飽

燒肉黨個人燒肉

麟 和牛燒肉

赤玉 炭火割烹料理





#火鍋

井閣鍋物料理

竺本日式鍋物

日常与菜





#台式

新饌榮座餐廳

漢滄海鮮

伍炒鱔魚

靜修小籠包

千千燒煎餃

芸彰牧場彰化員林店

鼎味炭火薑母鴨





#異國料理、早午餐

1985窯烤披薩 Pizza Bar

扒穀扒穀燒肉丼飯外帶專賣店

Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館

貳叁精釀

巴特手作晨食





辰龍燒臘

位在員林大道及中山路口上，老闆特地從香港搬來的正宗港式燒臘「辰龍燒臘」肉香味美，連原料都直接從香港進口，強調絕對原汁原味！在台的香港學子都會特地前來用餐。叉燒油雞叉燒鹹香入味，白米使用泰國長米混搭台灣米，吃起來稍微偏硬一點。玫瑰油雞腿則特別用玫瑰酒作為基礎調味，油蔥辛香味濃厚。

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辰龍燒臘餐廳

營業地址：彰化縣員林市中山路二段562號

營業電話：048383611

詳細文章：https://bit.ly/3JAW6IC





為食貓香港茶餐廳

「為食貓香港茶餐廳」位於員林員東路二段上，主打平價港式飲茶餐點，老闆本身即為主廚，主打餐點有牛魔王吵河粉、黯然銷魂飯、正宗京都排骨；牛魔王吵河粉以銀芽、青蔥、河粉、牛肉等食材大火快炒而成，Q彈的河粉不僅吸附了醬汁上色，同時也添加鍋氣的香味；黯然銷魂飯以蜜汁叉燒、溏心太陽蛋及銷魂汁製成，吃起來肉質細膩緊緻，外層多了蜜汁的香甜。

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為食貓香港茶餐廳

店家地址：彰化縣員林市員東路二段332-1號

連絡電話：048367845

詳細文章：https://bit.ly/3FS1B3z





喜喜茶室

位在員林火車站附近的喜喜茶室店內含有大量香港元素，營造出早期香港茶餐廳的氛圍，復古的裝潢讓人有置身於香港的錯覺，餐點不僅道地同時也符合台灣人口味，吃過就讓人難以忘懷。喜喜茶室提供的餐點以港式速食及套餐為主，也有全天供應的全日茶餐，初次到訪滿推薦先嚐鮮車仔麵，車仔麵是香港特色麵食之一，單純使用麵粉及雞蛋製作的雞蛋麵，口感爽滑彈牙，是香港特色麵食之一，湯頭是店家當天熬煮的雞湯，喝起來清爽不會膩，叉燒更是肥瘦相間肉質緊緻細膩，上頭還放有一顆半熟的太陽蛋，是道非常豐富的料理。

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喜喜茶室

店家地址：彰化縣員林市中山路二段48號

連絡電話：048368777

詳細介紹：https://bit.ly/3nri6MW





豬對有韓式烤肉吃到飽

位於中山路及民生路口上，每桌也都配有一個烤盤及小火鍋，火烤兩吃一次滿足！肉品有超多種類，還有熟食區、鍋料區、泡菜區、飲品區、人蔘雞湯、白米或是肉燥飯，讓你大飽口福。

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豬對有韓式烤肉吃到飽 員林店

營業地址：彰化縣員林市中山路一段726號

營業電話：048367479

詳細文章：https://bit.ly/3L5GUU3





燒肉黨個人燒肉

燒肉黨位於彰化員林車站附近交通方便，有個人、二人、三人的經典套餐，每個套餐都附了沙拉、湯品、自製小菜、三色蔬菜、飯食與甜品，一個人的燒肉餐也可以很豐富每個份量都超足！

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燒肉黨個人燒肉

店家地址：彰化縣員林市林森路36號

店家電話：048371066

詳細文章：https://bit.ly/3ttv9Rs





麟 和牛燒肉

位在員林大道三段上的日式燒肉「麟 和牛燒肉」，桌邊的生鐵烤爐是老闆專程前往日本挑選，展示在店裡的和牛冷藏冰箱也是最高等級，提供的精緻美食與全程桌邊代烤服務，讓你吃燒肉儘管聊天及大啖美食。

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麟 和牛燒肉｜和牛燒肉

營業地址：彰化縣員林市員林大道三段357號

營業電話：048364013

詳細文章：https://bit.ly/3urC7pw





赤玉 炭火割烹料理

位於員林大道三段，店家的裝潢與設計充滿濃厚的日本風情，座位區有分吧台區、多人座、小包廂，店內提供各種酒款可供選擇，嚴選高級肉品項有日本和牛、伊比利豬、桂丁土雞等，配合上主廚精湛的手藝，使用高品質的鹽巴與烤肉醬，帶出每道食材的美味與鮮味。

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赤玉 炭火割烹料理

店家地址 : 彰化縣員林市員林大道三段159號

店家電話 : 048352666

詳細文章：https://bit.ly/3u1bjfi





井閣鍋物料理

位於員林萬年路上，從門口設計就很講究，連把手也用心的做了巧思，推薦點雙人海陸經典套餐，湯頭以鴛鴦鍋呈現，這裡的胡椒豚骨非常激推，好喝順口，香辣帶勁，可以直接喝的麻辣湯底，不會過於麻或是嗆保證一喝就愛上，肉品油花分布均勻，光是看就讓人口水直流。

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井閣鍋物料理

營業地址：彰化縣員林市萬年路一段298號

營業電話：048393770

詳細文章：https://bit.ly/3dPhaNn





竺本日式鍋物

竺本日式鍋物的湯頭口味眾多可供選擇，還有飲品及冰淇淋無限供應，重點是價格親民份量十足，湯頭種類多達10種，有香甜的牛奶鍋、新鮮番茄熬煮的養生番茄鍋、中藥燉煮的養生鍋、適合溫補的麻油雞，副餐主食主推滷肉飯，肉品約50g一人份剛剛好。

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竺本日式鍋物

店家地址：彰化縣員林市育英路60號

連絡電話：048344424

詳細文章：https://bit.ly/32b2bLe





日常与菜

【日常与菜】以多達近20種當季時令蔬食自助吧為構想，搭配精心挑選的主食肉品，提倡「健康生活」並且從日常的飲食開始著手，讓「吃火鍋」這件事可以是無負擔的舒適享受，也成為員林在地人氣火鍋首選店家之一。

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日常与菜

店家地址：彰化縣員林市和平東街46號

店家電話：048338857

詳細介紹：https://bit.ly/3LiE0vk





新饌榮座餐廳

在員林想吃合菜聚餐找不到好地方？新饌榮座餐廳隱身於至善街這小巷子裡，以熱炒為主，份量分為大份及小份，不用擔心吃不完或吃不夠，食材新鮮當天採買處理，現點現做新鮮美味，經典必點的超大隻酥炸中卷，裡面包小黃瓜，增添不同的爽脆口感，沾著和風醬吃別有一番風味。

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新饌榮座餐廳

店家地址：彰化縣員林市至善街109巷2號

連絡電話：048323666

詳細文章：https://bit.ly/3ivp14U





漢滄海鮮

位於員林市益民街上，一、二樓空間寬敞，還有提供舞台區，適合舉辦訂婚、尾牙、春酒等大型聚餐，各種新鮮的生猛海鮮讓你大飽口福。店家必吃的招牌菜香酥豬腳，將豬腳炸過後放入獨門滷汁進行滷製，再將豬腳拿去蒸，讓肉質更加軟嫩。薑煸土雞肉是店家高人氣的下酒菜，傳承古早味的作法，雞肉表層酥脆口感扎實，帶股薑獨有的香氣。

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漢滄海鮮餐廳

店家地址 : 彰化縣員林市益民街22號

店家電話 : 048383465

詳細文章：https://bit.ly/3woP2em





伍炒鱔魚

伍炒鱔魚使用親自挑選的新鮮食材入菜，不添加味素，以食材原味的鮮甜作為天然的調味，現點現炒口味酸甜清爽，價格親民、份量十足。鱔魚富有蛋白質及鐵質很適合食補，吃起來沒有魚腥味，滑順脆口又帶點Q彈柔軟的口感。台南意麵是油炸處理過後的麵條，吸附勾芡酸甜的湯汁好誘人，新鮮花枝一咬即斷脆彈可口，吃起來很有飽足感！

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伍炒鱔魚

店家地址：彰化縣員林市中山路一段650號

連絡電話：0973318282

詳細文章：https://bit.ly/3D3vCNi





靜修小籠包

位於員林靜修國小正對面，傳承至今已有37年，小籠包的成分單純不添加其他物質，僅用豬肉的後腿絞肉、薑、蘿蔔絲製成，手工現做現蒸賣完為止，除了小籠包之外還可搭配酸辣湯及味噌湯，不論當下午茶點心或正餐都很合適。

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靜修小籠包

店家地址： 彰化縣員林鎮新生里靜修路73-5號

連絡電話： 048399317

詳細文章：https://bit.ly/3NdZvz9





千千燒煎餃

位於員林靜修路上的千千燒煎餃，主打特色煎餃，內餡為高麗菜及豬絞肉混合的煎餃之外，底部的冰花脆皮吃起來增加酥脆的口感，「冰花煎餃」是由日式餃子改良而成，一口咬下酥脆的卡茲口感就像在吃餅乾般，為煎餃增添了更豐富的口感！鮮肉湯包的內餡一樣是由高麗菜及豬肉所製成，飽滿的內餡肉質扎實且鮮嫩多汁。

圖片來源：ShareLife

千千燒煎餃

店家地址：彰化縣員林市靜修路53-3號

連絡電話：048366030

詳細文章：https://bit.ly/31pFTF9





芸彰牧場彰化員林店

座落在彰化莒光路（縱貫公路）旁，自家養殖台灣牛，讓人吃得更安心！牛肉火鍋可以透過菜單選擇原味、泡菜、牛奶等鍋底以及各種不同部位的溫體牛肉，有肉角、牛尾、牛筋、牛肉片等任各位老饕們挑選。泰式涼拌牛是將簡單汆燙後的牛肉，加入檸檬、魚露、辣椒等獨門調味，接著加入爽口的洋蔥、花生顆粒，入口先是又酸又辣的過癮滋味，讓人越吃越涮嘴。

圖片來源：芸彰牧場台灣牛肉專賣店

芸彰牧場 彰化員林店

店家地址：彰化縣員林市莒光路581號

店家電話：048338878

詳細文章：https://bit.ly/3udid1e





鼎味炭火薑母鴨

位於大同路和育英路的轉角處，大紅色的招牌非常顯眼，提供兩款鍋物，有經典的薑母鴨和酸菜白肉鍋，可以先依人數去做選擇，且不用怕會吃不飽。光是1-3人份的套餐就有手工鴨丸肉漿、高麗菜等，還要記得加點必吃的鴨肉飯，蔥油麵線也是薑母鴨的必備美食，一端上桌香氣四溢。

圖片來源：鼎味炭火薑母鴨員林總店

鼎味炭火薑母鴨員林總店

店家地址：彰化縣員林市育英路591號

店家電話：048395559

詳細文章：https://bit.ly/3LctbuV





1985窯烤披薩 Pizza Bar

【1985窯烤披薩 Pizza Bar】是員林著名的平價窯烤披薩，以皮薄餡多的口感深受在地人的歡迎，遷址後新增溜滑梯球池、彈珠台，寬敞舒適的座位區，就是要讓大人可以放鬆聊天用餐，小孩可盡情地玩耍，美食與娛樂同時具備，成為在地熱門的披薩親子餐廳。

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1985窯烤披薩 Pizza Bar

店家地址：彰化縣員林市中山路一段761號

連絡電話：048391985

詳細介紹：https://bit.ly/3avtdkq





扒穀扒穀燒肉丼飯

【扒穀扒穀燒肉丼飯】位於員林車站附近，是間主打外帶丼飯的專門店，一入內燒肉的醬香氣撲鼻而來，老闆將北海道「十勝燒肉丼」中的極致美味完美復刻，每碗丼飯都好吃到讓人「扒穀扒穀」地停不下來，下回來到員林肯定要試試這樣的美味。

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扒穀扒穀燒肉丼飯外帶專賣店

店家地址：彰化縣員林市中山路二段50號1樓

店家電話：048363250

詳細介紹：https://bit.ly/3DeTL3L





Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館

坐落於員林市新義街上的Bistro Chillax，鄰近員林基督教醫院，與其他餐酒館不同，店家從中午就開始營業，精緻的酒吧搭配吧檯區，還有沙發區跟座位區可以選擇，氣氛讓人放鬆。

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Bistro Chillax秋蕾義法餐酒館

店家地址 : 彰化縣員林市新義街237號

店家電話 : 0912 546 929

詳細文章：https://bit.ly/3tAMwjq





貳叁精釀

「貳叁精釀」用心打造員林打卡新地標，燈光美氣氛佳還有露天吧台可享受整片星空，餐點美食也是精心準備毫不遜色。骰子牛薯條肯定是餐酒館聚會聊天熱門名單之一，牛肉的鮮甜香氣柔嫩口感搭著蒜片一起享用，讓人想要大快朵頤。想來點小物解解饞的話，也有炸物拼盤可以選擇，三五好友相聚時，也有雞米花及薯條等炸物可以配酒。

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貳叁精釀

營業地址：彰化縣員林市員林大道三段345號

營業電話：0909 594 923

詳細文章：https://bit.ly/3wwzXr0





巴特手作晨食

精緻特色餐點以及簡約工業風格裝潢，讓在地員林人都吃過後一來再來，店家有三道極具特色的料理，分別為蔥爆鮪魚彩色蛋餅、經典肉排黑熔岩漢堡、義大利香草起司鍋，來到這裡千萬不要錯過！其中義大利香草起司鍋餐點中含了骰子牛、燻雞跟麵包丁。店家的份量給得超充足，可愛紅色鍋子裝滿了起司，可以沾上主食一起享用。

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Butter巴特手作晨食brunch&cafe 員林店

店家地址：彰化縣員林市大同路二段56號

店家電話：048333321

詳細文章：https://bit.ly/33GIEmx





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