「Wood can do it！」在木匠兄妹木工房體驗手作溫潤觸感

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】有一種動力叫做「親情」，它能讓你從困境中變得更強大，並激發無限可能。一對來自台中后里兄妹，為了不讓父親的木工廠因時代潮流而倒閉，傳承了父親的細木作工藝，加入設計、童趣、好玩的元素，發展出一系列木製家飾、文具、生活用品、燈飾、玩具、童玩，讓古板的木頭華麗蛻變。

▲（左起）木匠兄妹木工房總經理周信宏、臺中市產業故事館發展協會理事長吳佩娜。 圖：臺中市產業故事館發展協會／提供

傳統的夕陽產業注入新設計、新思維、新創意

推展台灣在地工藝盡份心力 讓這沒有年輕人意投入的產業開啟新頁

1970年代台灣製造業最為強盛，也是俗語「台灣錢淹腳目」的年代，只要肯做、肯打拚，一定有雄霸一方的機會，而台中最強的就是木工加工，也形成產業聚落、揚名世界。木匠兄妹木工房總經理周信宏表示，自己從小就是在木工廠長大，國中時期就開始學木工加工技術，四點下課後到工廠報到，做到吃晚餐後又繼續做，忙到幾乎沒有時間寫作業，假日也在工廠度過，對他來說木工廠就是他的童年，潛移默化中也成為他接班的使命。

▲木匠兄妹木工房外觀。 圖：木匠兄妹木工房／提供

富二代變成負二代 周信宏創意翻轉木工生命

父親仰賴著精湛的工藝，製作日式窗花—組子欄間外銷到日本，一直有亮眼的成績。無奈大學時期，幾位師父跟著日本公司到大陸去設廠，技術也被挖過去，訂單嚴重流失，連年虧損，3年內工廠就面臨倒閉的窘境，讓周信宏大四畢業就失業，從富二代變成負二代。

周信宏指出，父親沒有不努力，也很努力讓工廠起死回生，但不懂得創新，不得已被時代的洪流所打敗。自己當完兵後在台北工作一段時間，在電視和廣告圈打滾了5、6年，累積豐富的行銷經驗；妹妹周佳惠，則是小學音樂老師，對DIY教學課程設計和帶小朋友做活動很在行。

觀察到周休二日的休閒旅遊商機，兩人從「戶外教學」市場出發，2005年將木工廠打造成觀光休閒園區，成立「木匠兄妹木工房」，並率先開發木作DIY系列玩具，周信宏說：「因為抓住小朋友的目光，父母親就會跟著一起來！」

▲木匠兄妹木工房搖身一變成為學校戶外教學的好去處。 圖：木匠兄妹木工房／提供

中部學校戶外教學好去處 旅行社安排行程新選

那個年代是文創產業、觀光工廠青黃不接的時期，民眾對於這樣的旅遊、商業 模式還很陌生，讓生意一直沒有起色，親友對於木匠兄妹在從事什麼樣的服務也不太清楚。周信宏只好先邀請朋友來體驗木工DIY，並向朋友介紹木工生產線導覽流程，並將研發好的產品拍照做成宣傳DM，跟著妹妹到處去發傳單，免費招待每天頭兩組客人，漸漸吸引到旅客的目光。

爾後有位客人是國小老師，認為這樣的木工DIY課程非常適合小朋友的勞作，最後在中部國小打開知名度，成為戶外教學的好去處，也成為當是旅行社安排旅客假日出遊、參訪體驗的新選擇。

▲木匠兄妹木工房與Open將合作聯名商品。 圖：木匠兄妹木工房／提供

主動出擊、拓展通路 成為跨13國木創品牌

然而，2008年一場無情的颱風，連接后里跟台中市區的「后豐大橋」被洪水沖斷，讓園區長達半年都沒有客人上門。周信宏心想：「客人不來，我們也不能守株待兔」，於是，他們開始拓展通路，找了產品設計師，將商品重新設計包裝，帶入木匠兄妹的產品故事，經過1年的斡旋拓展，終於獲得誠品的認可上架，之後也順利將觸角延伸到金石堂、機場免稅店、百貨公司，多達100個通路。

此後，也連連參加國外展覽，走訪香港、日本、法國，並連續5年參加巴黎家飾設計展，2019／7成功獲得巴黎拉法葉百貨上架銷售，成為第一個征服巴黎的台灣木創品牌，以及紐約MOMA Design Store上架銷售，成為銷售13個國家的木創品牌，台灣的驕傲。

▲木匠兄妹木工房與觀光局打造喔熊彈珠台。 圖：木匠兄妹木工房／提供

跨界聯名、異業結合 觀光局、便利商店爭相合作

周信宏表示，通路穩定之後，「木匠兄妹木工房」開始跨界聯名，不但跟7-11合作製作Open將造型小椅凳、年曆、眼鏡手機座，也跟Hello Kitty、小磨坊等多產業異業合作。值得關注的是，還獲得觀光局青睞，打造喔熊Oh bear的造型彈珠檯，成功打造文創、旅遊、生活結合的新局面。

不只希望親子旅客喜愛台灣的木創，「木匠兄妹木工房」也研發「木工進階手作課程」，讓爸爸媽媽、年輕旅客也能參加，操作專業的木工機械、工具，能製作情侶對戒、項鍊、提籃、檯燈、餐盤，也成功吸引港澳星馬的旅客，更成為香港永安旅遊集團合作專屬行程，讓香港旅客體驗木工手做的美好。

▲在園區遊覽生態池，並介紹園區種植的蔬果為食農教育的一環。 圖：木匠兄妹木工房／提供

以綠色永續為目標 開發室內蔬菜製造機

周信宏指出，目前「木匠兄妹木工房」也包裝多樣的1日旅行、外派課程教學，旅客可以參訪觀光工廠，體驗DIY之外，也能走出戶外，在園區遊覽生態池，並介紹園區種植的蔬果為食農教育的一環，自己栽種用心照料，一分耕耘一分收獲，體會農夫的辛勞，珍惜每一樣事物。

此後，「木匠兄妹木工 房」與佳能國際以綠色永續為目標聯手開發「綠洲OASIS室內蔬菜製造機」，14天就可收成的室內蔬菜機，擁有高達95％存活率，自己種的蔬菜，生長看得見！無論是一般萵苣、羽衣甘藍、芝麻葉、薄荷、羅勒都可簡單種植。周信宏表示，疫情期間，讓旅客居家的時光更加舒壓與療癒，而且只需要培養液，插上電就能輕鬆當個小農，種植無農藥、蟲害的有機蔬菜，自己的健康自己照護！

▲「綠洲OASIS室內蔬菜製造機」，14天就可收成的室內蔬菜機。 圖：木匠兄妹木工房／提供

落實ESG企業社會責任 採用FSC永續林場認證

ESG（環境保護、社會責任及公司治理）是各大企業在2025年必要落實的策略，但木匠兄妹很早就開始落實，強調創新與環保。周信宏表示，「木匠兄妹木工房」所使用的木頭FSC歐美永續林場認證的木頭，可以確定採的木頭都是來自於栽培林，而不是破壞原始的熱帶雨林，造成動物的遷移或是滅絕危機，並堅持在台灣設計製造，以此期許能邁向對社會、自然、人類生活都有關注的永續綠色企業。

像是生產出來的木頭餘料，提供給工藝相關科系的學生再利用，創作體驗、拼貼 製作，運用木頭多元的特性，創意設計藝術作品。而木屑則由專業的回收廠回收，成為養殖天竺鼠、兔子等寵物的木屑床，吸附排泄物。更微小的木粉，則高壓製作成MDF板、密集板，成為平價傢俱的層板，讓木頭的利用價值延伸到最細微的地方，達到百分百使用率。

▲產出來的木頭廢物料，提供給工藝相關科系的學生再利用，創作體驗、拼貼製作。 圖：木匠兄妹木工房／提供

從「木匠兄妹木工房」看到了一份夢想，一份使命，將傳統的夕陽產業注入新設計、新思維、新創意。為推展台灣在地工藝盡份心力，更讓這沒有年輕人意投入的產業，開啟新的一頁。「Wood can do it！」請跟著木匠兄妹一同來體驗木製手作的溫潤觸感。

木匠兄妹木工房

地址：421台中市后里區舊圳路4-12號

服務時段：週一至週五 早上9點至下午5點

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