回訪多達20次！台中必吃日本料理「桀壽司」新店面高質感裝潢＋食材新鮮，大推手作無菜單套餐

食尚玩家報導南屯必吃日本料理~桀壽司搬新家了，新店面裝潢氣派有質感，座位更多還多了四間包廂用餐更舒服，食材新鮮廣受好評，我們吃過不下20次每次都喜歡，大推手作無菜單套餐精緻美味非常享受，不只約會聚餐適合，招待朋友也很有面子。

桀壽司地點交通

桀壽司新店面位在公益路二段靠近永春東七路黃昏市場旁邊，就在原店址隔壁20公尺處。氣派的門面相當吸睛，開車的朋友直接停在店門前路邊停車格，或是黃昏市場停車場再走路過來，只要幾分鐘交通便利。

桀壽司環境

新店面裝潢相當氣派有質感，座位分好幾區。這一區除了板前席之外還有兩張雙人方桌，旁邊水族箱裡都是新鮮現撈的水產。桀壽司每週三週六進貨，很多市面少有的水產在這裡都吃的到，老饕熟客們都會選擇週三、週六來用餐。

一樓前方與後方共有兩區，以4人方桌為主，靠近門口還有櫻花樹漂亮極了，整個空間相當有質感。

搬新家後用餐空間更大，連座椅都很舒適，CP值更加分。

二樓有4間獨立包廂，其中兩間可以打通，可容納6~16人不等，商務宴客或者家庭聚會選包廂很適合，低消每人只要1000元，吃日本料理很容易達標，建議先預約訂位。

桀壽司新店面環境真的很棒，牆面上還有專屬服務鈴，超貼心。

桀壽司菜單

桀壽司菜色不斷推陳出新，這本是2022搬新家後全新菜單，以單點為主也有無菜單套餐。用餐無低消規定(包廂除外)，需加10%服務費。

無菜單套餐內容豐富，可以吃到9道菜，最低980元就能吃到，我們想吃澎湃一點，點1680元、2980元的頂級無菜單菜色。以下先分享1680菜色，後面是2980元套餐的內容。

桀壽司推薦餐點

1680元手作無菜單套餐

前菜就直接給3道相當有誠意，生牛肉、醃蘿蔔鮭魚卵、以及烏魚子蘋果生菜。

生牛肉上頭加了水果晶凍，酸酸甜甜的滋味搭配軟嫩的生牛肉特別好吃，整個非常開胃。

醃蘿蔔鮭魚卵上頭還有魚子醬，軟嫩的醃蘿蔔本身口感就不錯，加上鮭魚卵以及魚子醬海味大升級，尤其是鮭魚卵在嘴裡爆開真的很過癮。

刺身

這一套的綜合刺身品項有鮭魚、日本鯖魚、鮪魚、與甜蝦。

厚切的鮭魚屬於腹背部位，油脂與肉質都非常香甜好吃。我特別愛日本鯖魚，軟嫩的口感一入口就讓人喜歡。還有甜蝦也是一級棒，味道好甜啊～在桀壽司吃刺身真的很新鮮，每次來都不會失望。

蒸物 魚翅茶碗蒸

滑嫩的蒸蛋上頭有整片魚翅，茶碗蒸完全沒有氣孔，口感像極了豆花布丁非常細緻，搭配精華湯汁味道鮮甜，口感非常滑順我們好喜歡。

烤物 軟殼蟹天婦羅

桀壽司新菜單中多了好多炸物品項，這一道軟殼蟹炸到金黃色澤口感香酥，裏頭還有蟹黃蟹膏，肉質好嫩好好吃，搭配蜂蜜芥末醬一起吃超讚的~連配菜天婦羅炸蔬菜也好吃耶，重點是乾爽不油膩，有水準。

煮物 龍蝦海膽燒

現撈的活體龍蝦身體部位對切上頭有滿滿的海膽醬，不僅吃的到龍蝦本身Q彈的肉質，還吃得到甜甜的海膽醬，雙重海味夾擊好過癮啊～

烤物 鹽烤午魚清肉

這道午魚清肉有先去掉魚刺處理過，鹽烤的方式烤到表皮非常酥脆，魚肉嫩又帶有豐富的油脂，鹹香甜的滋味超級正點。

食事 龍蝦膏散壽司

龍蝦蝦頭的蝦膏加上龍蝦肉、鮭魚卵、魚子醬，看起來很豪華。這道散壽司也是充滿海味，我特別愛吃壽司醋飯，Q彈好吃很加分。

吸物 龍蝦螯味增湯

這道味噌湯有一整隻龍蝦蝦螯，裡頭還有日本青魽魚片，味道濃郁每一口都是滿滿海味。

2980元手作無菜單套餐

這套的前菜更豐盛，每一道都相當精緻，完全是單點菜色。

日本馬糞海膽佐山藥細麵，除了吃的到脆脆的手切山藥細麵之外，上頭的馬糞海膽味道好甜喔~真的是海味十足，光是這道就讓人滿足。

日本厚岸生蠔體格不小，咬開來滿滿的海味~搭配上頭水果晶凍微酸微甜的滋味，真是好吃。

螢烏賊玉子醋，螢烏賊屬於季節性，現在正是最好吃的時節，軟嫩的口感味道很甜，上頭的玉子醋是蛋黃醋搭配螢烏賊的海味很加分。

刺身

這道的生魚片等級更高，鮭魚中腹、日本青魽肚、大干貝、以及牡丹蝦，擺盤漂亮好看又好吃。

鮭魚肚軟嫩好吃，油脂又香又甜真是極品！！大干貝也是又嫩又鮮甜，日本青魽肚的口感比較Q一些，也是好好吃。牡丹蝦也是甜到爆!愛吃生魚片的朋友，在桀壽司肯定會大滿足。

蒸物 日本真鯛肚雪花蒸

這一道菜單中沒有，只有無菜單套餐才吃的到。

日本真鯛的肉質又嫩又Q，真的是極品！用蘿蔔泥清蒸味道甘甜，完全吃的到日本真鯛的鮮甜海味。

烤物 松露醬南非鮑魚

新鮮的活體鮑魚直接切塊酥炸，外層薄薄的粉漿吃起來不會油膩，吃的到活鮑魚Q彈肉質味道好甜，再搭配松露醬，美味更加分。

我們好喜歡天婦羅配菜，尤其是炸紫蘇葉裹上薄薄麵衣香酥極了，意外的好吃！炸物搭配松露醬汁滋味一級棒，真的讓人驚豔，推薦大家一定要試試。

煮物 日本A5和牛鋤燒

2980套餐裡面就吃得到日本A5和牛真是大加分，油花分佈漂亮極了！A5和牛顏色變粉嫩就可以開吃，軟嫩的口感加上油脂香氣與甜度好迷人啊～加上水果味噌醬香氣與酸甜滋味，整個超好吃！連配菜蒟蒻、香菇都很入味。鋤燒如果覺得越煮越鹹，旁邊還有附一碗昆布高湯，可以加入一起煮，想要喝湯也沒問題。

烤物 北海道活扇貝

活體日本大扇貝的體格不小，整個放在烤網上面烤，越烤越香。

比手掌還要大的日本活扇貝肉質QQ嫩嫩的，好鮮甜！淋上鮑魚熬煮的高湯醬汁加上鹽奶油，烤過後整個收汁味道更鮮甜，連湯汁都好吃。

食事 豪華金箔散壽司

這道也是菜單中沒有的，只有無菜單套餐吃的到。

這道散壽司的食材更高級，比目魚鰭邊肉、鮪魚泥、現流葡萄蝦、加上金箔點綴真的很豪華！我特別愛葡萄蝦，現流的果然肉質結實Q彈，味道好甜有夠讚。

吸物 澎湖明蝦味噌湯

一整隻澎湖大明蝦肉質結實好吃，湯裡頭還有好多日本真鯛、青魽魚片，整碗都是料。桀壽司的無菜單套餐真的很豐盛，從前菜一路吃到味噌湯都是極品，有很多道是菜單中沒有的，只有無菜單套餐才吃得到。

套餐甘物

兩套的水果甜點都一樣，甜點是自製的抹茶慕斯雪莓娘。

咬開QQ麻糬皮，裡頭是店家自製的抹茶慕斯口感綿滑，甜甜的抹茶香很清爽，吃完一整套豐盛的鮮甜海味之後，用抹茶慕斯雪梅娘收尾超完美～

桀壽司優惠

桀壽司老闆有夠大方，繼開幕85折之後，最新優惠：消費滿千就有龍蝦買一送一(到7/17止)，活體現撈龍蝦買一送一共兩隻1380元，等於一隻只要690元有夠超值!愛吃海鮮的朋友記得先預約喔～

桀壽司整體心得

桀壽司新店面裝潢氣派有質感，座位寬敞舒適還多了包廂用餐更享受，我們這次品嚐無菜單料理一共9道菜，食材新鮮每道都很好吃非常有水準，新店面整個從環境、服務、到餐點通通升級了CP值更高，愛吃日本料理的朋友，趕快把桀壽司收入口袋名單。

桀壽司

粉絲團：桀壽司FB

地址：台中市南屯區公益路二段653號（舊址隔壁20公尺）

電話：0987 234 310

營業時間：11:30 – 14:30 17:00 – 21:30

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」