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299元玩麗寶樂園！探索世界歡慶20週年推臺中市民同樂價

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圖：麗寶樂園渡假區／提供
圖：麗寶樂園渡假區／提供

探索世界歡慶20週年里程碑，推出期間限定商品、生日打卡熱點，一進園就能感受到滿滿的生日氛圍。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
探索世界歡慶20週年里程碑，推出期間限定商品、生日打卡熱點，一進園就能感受到滿滿的生日氛圍。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】麗寶樂園探索世界20歲生日啦，邀請臺中市民一同歡慶，只要設籍臺中市的市民，六月份水陸雙園擇一只要299元！探索世界20週年慶生派對即將在6/25（六）上午9:30於探索世界迎賓大道舉辦，現場有麗寶樂園吉祥物POPA家族精彩演出及外國舞者繽紛華麗遊行表演，邀請遊客一起來歡唱生日快樂歌，分享探索世界20歲的喜悅，當天參加的遊客還有機會獲得20週年才有的限量紀念氣球。

▲探索世界迎賓大道舉辦生日慶生趴，當天參加的遊客有機會獲得20週年限量紀念氣球。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲探索世界迎賓大道舉辦生日慶生趴，當天參加的遊客有機會獲得20週年限量紀念氣球。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

探索世界歡慶20週年的里程碑，推出期間限定商品、生日打卡熱點讓遊客一進園就能感受到滿滿的生日氛圍。除此之外，更規劃各式精彩有趣的活動讓遊客一同參與，有20週年限定玩樂濾鏡，使用指定濾鏡成功上傳IG限動並標記麗寶樂園，就能兌換20週年限定版明信片；還有小朋友最愛的探索生日慶集章活動，集滿DM上藏於園區中的六個探索生日慶印章，即可兌換探索世界20週年紀念商品及未來郵局、園區商店、餐廳滿百送紀念紋身貼紙等一系列歡慶活動。

▲臺中市民享同樂價，299元即可入園。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲臺中市民享同樂價，299元即可入園。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區更推出臺中市民專屬歡慶價，感謝陪伴探索世界經歷20個年頭的在地臺中市民們，即日起至6/30臺中市民只要299元，探索世界、馬拉灣雙園二擇一優惠，只要設籍在臺中市的居民，攜帶附有照片且符合居住地址的相關證明文件(如身分證、駕照等)即可以299元購票入園，邀請全家大小、親朋好友一同來遊玩渡假歡慶探索世界20週年。

▲探索世界大朋友小朋友最愛的-探險虎克。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲探索世界大朋友小朋友最愛的-探險虎克。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

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