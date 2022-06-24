地點超隱秘的老宅餐廳　一中街「高沐手作料理」大份量餐點免服務費＋飲料喝到飽

一中商圈義大利麵推薦！很多網友大推一中祕境老宅餐廳就是這一家高沐pasta & steak，老宅裝潢相當有特色，餐點大份量創意口味非常好吃，免服務費附飲料暢飲CP值很高，可內用可外帶，地點隱密生意很好記得先訂位才不會久等。

高沐在哪裡？

高沐地點很隱密，藏身在一中街巷弄裡，老宅裝潢非常有特色，光是門口就非常好拍。鄰近一中夜市，吃完飯逛夜市剛剛好。

如果依照導航地圖不太容易找到高沐，要從台水市集的巷子裡走進去。台水市集就在一中有名的王印製麵旁邊、可不可的對面，依照照片中的箭頭走進巷子裡穿過台水市集，右手邊滿滿綠色植栽那家就是高沐了。

高沐環境

老宅改建的義式餐廳非常有特色，白天晚上各有不同的美，等候位子的時候，在門口這一區就非常漂亮，森林系老宅超美超好拍。

店內空間更是讓人驚艷！保留老宅的部格局，打通磚牆加上屋頂垂吊的綠色植栽，整個氣氛很棒，白天晚上都好美。我之前晚上來用餐有寫食記跟拍環境，晚上的高沐也很迷人。請參考<高沐晚餐環境與食記>

座位以2~4人方桌為主，每個角落都很有氣氛，這裡的裝潢全部都是老闆 一手包辦，好厲害。

這裡一整面植栽牆更是漂亮好拍，這一家高沐在IG上很紅，藏身巷弄裡的驚喜，簡直是一中祕境。

再往裡面走，這一區有很多懷舊的復古家具，真的會讓人拍不停。

店內唯一的單人座位，就是這個單身專用座。在這個位置用餐可享95折；情人節85折！不是開玩笑⋯真的有打折喔～

點餐櫃檯也很美。

免服務費，餐具以及佐料通通自助取用。這裡還有提供茶水以及紅茶無限暢飲，紅茶可能替換綠茶或其他茶類。免服務費還有茶飲喝到飽，老闆真是佛心。

高沐菜單

高沐菜單分燉飯及義大利麵兩個系列，口味很多經常推出新菜色。以單點為主，也可升級套餐或者加點主食增量，價位299~380元附茶飲喝到飽，免服務費每人低消170元，可內用可外帶。

高沐推薦餐點

套餐升級一共有四套，每一套都有濃湯+法國脆皮麵包，再加上不同主食內容豐富。

A套餐 薯條+濃湯+法國脆皮麵包 85元

薯條份量不少，香酥好吃。脆皮麵包是香蒜法國麵包，口感不錯，搭配香濃的玉米濃湯一起吃，滋味更棒。

B套餐 酒蒸蛤蜊+濃湯+法國脆皮麵包 115元

酒蒸蛤蜊份量不少，每一顆肉質飽鮮甜好吃，酒香與海味搭配起來超完美，單吃就好吃。也可以當作加料，跟義大利麵、燉飯一起吃更豐盛。

C套餐 炸起司條+濃湯+法國脆皮麵包 125元

起司條上桌趁熱吃可以拉出長長的牽絲，鹹香又酥脆好好吃喔~

飲料 四季頌歌99元、百香果檸檬蜜99元、鮮桔柚子茶99元

四季頌歌是檸檬、葡萄柚、蘋果、柳橙、小番茄⋯⋯等新鮮綜合水果打汁再加氣泡水，這一杯好好喝。

百香果檸檬蜜喝的到新鮮百香果肉，加上現擠檸檬汁以及小農蜂蜜，清爽好喝。

鮮桔柚子茶吃的到韓國柚子果醬，加上新鮮桔子及檸檬汁，酸酸甜甜夏天喝很對味。高沐的水果都是新鮮現切現打，天然又健康。

芥末龍宮蝦球與青醬奶油柴魚野菇燉飯 320元

超大顆的芥末龍宮蝦球，一次給9顆份量超多。喜歡吃蝦球也可以加價130元就可以再加點9顆蝦球，超級划算！

大隻白蝦裹上薄粉酥炸，淋上老闆特製山葵醬，帶點微嗆的滋味好好吃喔~白蝦很新鮮，肉質飽滿Q彈味道很甜，尤其是加上芥末醬特別好吃，愛吃蝦球的朋友很推薦加價130元再來9顆吃個過癮！

青醬奶油柴魚野菇燉飯相當入味，我們一直很喜歡高沐自己打的青醬，味道特別濃郁好吃，再加上柴魚野菇一起燉煮，香甜的滋味讓人意猶未盡。

法式經典紅酒燉豬棒腿與松露奶油野菇圓直麵 340元

這一道主廚私房料理份量十足，一大盤意大利麵加上三隻豬棒腿，再淋上巴薩米克醋擺盤漂亮，看起來就像星級飯店的法式料理。

所謂豬棒腿就是豬膝肉，乍看很像烤羊膝，一份紅酒燉豬棒腿直接給3支相當有誠意。

紅酒燉豬膝經過長時間醃製入味再烤過，看起來顏色較深，本來以為會乾柴，結果意外的軟嫩。用叉子輕輕一撥就能骨肉分離，味道香甜超好吃的～～一般餐廳都是紅酒燉牛肉，高沐這道紅酒燉豬膝口感更棒，有驚喜大推！

松露奶油義大利麵也很正點，紅酒配松露真的是絕配！高沐的義大利麵醬都是主廚特調，濃郁卻不會膩口好好吃，一大盤份量十足CP值很高，每次來吃都不會失望。

香煎生食級干貝與爐烤雞骨汁味噌蝦膏風味圓仔麵 380元

這道主角是香煎生食級大干貝，大干貝煎到剛剛好的熟度，口感非常軟嫩還帶有奶香，這滋味真是一級棒!愛吃干貝的朋友推薦必點。

這道醬汁很獨特，雞骨汁加上味噌還有蝦膏，整個醬汁非常甘甜。上頭還有加了一點秘製芥末醬以及柴魚片，吃起來有種日式章魚燒的風味，雖然是奶醬義大利麵，但是相當清爽，滿嘴鮮甜海味，看起來簡單吃起來不簡單，推薦大家試試。

八兩藥膳醉雞與麻香奶油野菇燉飯 315元

這一道結合醉雞與義式燉飯，中西合併滋味意外的好吃，直接給一整隻藥膳醉雞腿很有誠意。

平常吃醉雞都是冷盤，這道則是熱熱的醉雞，有酒香卻沒有酒味，味道更甜。雞腿非常軟嫩用叉子輕輕一撥就能劃開，藥膳風味的醉雞腿甘甜又多汁，原來醉雞熱吃也很好吃耶~

麻香奶油野菇燉飯收汁收的不錯，奶醬還帶有麻油香氣，再加上藥膳醉雞的中藥香與酒香，吃義大利燉飯也能溫補很不錯喔。

高沐優惠

高沐不定期推出優惠，最近的活動是到店用餐提前一天21:00前預約，就可以免費升級A套餐，座位不多趕快訂位~(活動到6/20止)

高沐整體心得

高沐從在科博館時期我們就很喜歡，搬到一中商圈週邊的巷弄裡環境更有特色，不論白天晚上來用餐都很舒適。餐點大份量又經常推出創意口味，這一次吃到的每一道我們都喜歡，免服務費還有飲料無限暢飲，加上老宅空間很有氣氛，建議先訂位才不會久等喔。

高沐手作料理

粉絲團：高沐FB

地址：台中市北區太平路19巷3弄15號（地圖）

電話：04 2225 0262

營業時間：12:00~16:00、17:00~21:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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