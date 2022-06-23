台中沙鹿「鳳記鵝肉老店」入選2022年米其林！在地營業近50年鵝肉鮮嫩多汁

米其林4、5月公佈了新入選的餐廳名單，台中一共有5家餐廳入選，其中光是沙鹿就佔了兩家，一家是"梅子活海鮮餐廳"，另一家就是今天要介紹的"鳳記鵝肉老店"。鳳記鵝肉老店在沙鹿這邊已經開了快50年，深受不少在地人的推崇與喜愛，生意也一直都很不錯，這回入選米其林餐廳後又讓店家生意更加火爆，平日11點居然都有七八成滿，相當誇張。大推他們家的鵝肉，真的厲害，肉嫩到讓人驚訝，而且鮮甜多汁，不用沾醬就好吃，另外蚵仔麵也不錯。店家雖然忙碌但是依然保有親切服務態度，如果點比較多東西還會給你些價格折扣，挺佛心的，不過目前鵝肉價位還是不便宜，加上最少都得點1/4隻，所以想品嘗鮮嫩多汁鵝肉的人建議還是多找些朋友(分母)一起來吧。

鳳記鵝肉老店位置在屏西路上，靠近和正義路的交叉口，再往上一點就是之前介紹過的"鴨大哥港式脆皮烤鴨"，停車可以停路邊，沒有劃紅線，不會有紅線違停問題。

招牌在上方，一隻身上寫著"老店鵝肉"的鵝。

這個立式扛棒就有"鳳"字了。

雙店面，另一邊是他們用餐區，門口外頭都還有擺上桌椅，就知道他們生意有多好了，店家從早上9點就開始賣了，以小吃店來說真的很早，一直賣到晚上9點，營業時間非常長。

當天是11點多來吃，還不到正午時段，沒想到店內就已經有不少客人，然後陸陸續續又有客人進來，整個店內人聲鼎沸，好不熱鬧啊~~。

用餐環境就一般小吃店那樣，整潔度就我來說算OK，重點是有附設冷氣，不怕邊吃邊流汗。

牆壁上有價目表，直接和店家點就可以，飯類和湯都是30元，肉羹、花枝、蚵仔麵60-70元，至於鵝肉則是"時價"，要詢問店家。

店家人手不少，有老的有年輕的，感覺應該是自家人，服務態度還不錯，即使忙碌中還會回答你的問題。

滷味小菜在櫃檯這邊，一般常見的滷蛋、海帶、粉腸那些都有，可以自己選也能請店家配一盤黑白切。

友人還沒到，交給我先點，我點了大家推薦的鵝肉、蚵仔麵、乾麵、肉燥飯、黑白切，然後一個疑似老闆的男人還招待了我們一盤鵝腸和粉腸，超感動耶QQ。

肉燥飯 $30

這應該是瓜仔肉飯吧，有看到瓜仔啊，絞肉幾乎都是瘦肉，帶點微微粉色的，肉燥湯汁味道比較清淡，吃重口味的可以拿桌上的甜辣醬來加。

乾麵 $30

不想吃肉燥飯的也可以點乾麵，就是麵條淋上他們的肉燥，味道也是比較清淡。

蚵仔麵 $60

蠻大一碗，湯頭清爽中帶點蚵仔的鮮味，口味一樣不重，蚵仔給得沒有很少，新鮮度還不錯，也不會太小顆。

黑白切 $130

請店家配的黑白切，結帳時有問是130元，這樣算蠻便宜的耶，印象比較深刻的就豆干和豬頭皮。

粉腸/脆腸 $店家招待

這盤是店家招待的，鵝腸脆得很，越嚼越有勁；粉腸吃得到粉粉的口感，切得大小適中不會給人太過噁心的感覺，兩樣都很不錯，建議沾他們的油膏一起吃，提味許多。

鵝肉1/4 $時價

鵝肉以時價秤重計算，最少得點1/4隻，我這盤就是1/4隻，份量還不少，三個人都很夠吃，至於價格，我當天這盤是450元，單看不便宜，不過三個人分下來一人才150元，還OK啦。

不知道是不是太久沒吃鵝肉了，剛咬下第一口居然被他們鵝肉那超嫩的口感給震驚到了，除了肉很嫩之外，也非常鮮甜多汁，真的是完全不用沾醬油膏就很好吃了，不過沾了醬油膏也會有不同的風味就是。

難得沙鹿有入選米其林餐廳，而且店家還是50年老店，當然還要嘗鮮看看，整個吃下來最有印象的當然就是鵝肉，他們家的鵝肉實在好吃，超嫩又鮮甜多汁，至於飯麵類就看每個人感覺了，我自己是比較喜歡重口味一點的XD。店家服務態度還蠻不錯的，老闆娘和年輕一輩的員工都很親切，難怪生意會那麼好了，喜歡吃鵝肉的朋友不妨可以參考看看這家。

鳳記鵝肉老店

地址：台中市沙鹿區屏西路170號

電話：(04)2631-4040

營業時間：09:00-21:00

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：老店（鵝肉）

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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