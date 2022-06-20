逢甲最美火鍋店平價必吃！久違石頭火鍋免服務費、自助吧吃到飽　還送2隻大龍蝦

逢甲超人氣網美鳥籠鍋物~久違石頭火鍋，以華麗復古的蒂芬妮藍夢幻裝潢聞名，有著逢甲最美火鍋店的稱號，是逢甲IG打卡熱點，也是外地遊客推薦逢甲必吃火鍋。新推出超狂優惠：點雙人鳥籠系列就送2隻大龍蝦！（每天限量20組）老闆真是佛心，CP值大爆表！免服務費還有自助吧飲料冰淇淋無限吃到飽，google超過1700好評高達4.5星真不是蓋的。

久違石頭火鍋地點交通

久違火鍋位在逢甲夜市周邊的河南路上，靠近路福上巷口，大大的招牌很明顯非常好找。餐廳正後方就有大型收費停車場，在逢甲好停車很重要大加分。

大門口就有貼出價目表，一份鍋物含肉盤、菜盤、湯底、主食、飲料冰淇淋吃到飽價位288元起還免服務費相當平價。

久違石頭火鍋優惠

久違超人氣雙人鳥籠火鍋套餐只要999元起，除了原本送的2隻天使紅蝦之外，6月底前再加碼送2隻大龍蝦（內用享優惠每天限量20組），無敵超值！！

壽星優惠也很狂，當日壽星幾歲生日就送幾片豬肉，記得提前三天電話預約，每日限10組。

防疫優惠也很有誠意!全餐點自取外帶通通85折再加碼點一鍋就送一杯哈根達斯冰淇淋，老闆太佛心了～

久違石頭火鍋環境

用餐空間非常寬敞舒適，一大片蒂芬妮藍好吸睛，浮誇裝潢隨便拍都很好看。這麼棒的空間賣的卻是平價鍋物，CP值無敵高。

幾乎每一桌都有點鳥籠套餐，鳥籠火鍋已經是久違石頭火鍋的代名詞，說到逢甲鳥籠火鍋大家都知道是這一家逢甲最美火鍋店。

中間的吧檯座位區，華麗復古風情好迷人！IG上的打卡照都有這個場景。不只環境舒適，播放的音樂都是五六年級生熟悉的民歌，在這裡用餐非常愉快。

飲料湯頭火鍋沾醬自助取用，飲料不是只有紅茶而已，菊花茶、冬瓜檸檬、無糖綠茶、檸檬紅茶；汽水可樂、氣泡飲…通通無限暢飲，旁邊還有日本明治冰淇淋一共4種口味也是無限吃到飽。

久違石頭火鍋菜單

餐點選項很多，大致上分鳥籠火鍋套餐、火烤雙人套餐、單人小火鍋三大系列，在菜單上勾選好到櫃檯買單即可，免服務費低消一人一鍋，共鍋加收169元可單點抵消費，用餐時間90分鐘。

人氣鳥籠雙人火鍋套餐，分999元/1499元/1988元（需預約）三種等級，目前活動：點雙人鳥籠系列就送2隻大龍蝦！（限內用每天20組）。我們點超值雙人套餐999元套餐就有送2隻龍蝦，如果點1988豪華雙人套餐，原本就有2隻龍蝦，再送2隻等於一份套餐就有4隻龍蝦!這個活動無敵超值，愛吃龍蝦的朋友趕快預約。

還有火烤兩吃系列，個人獨享點火烤兩吃只要298元，想要豐盛一點，2人用餐就可以點3層鳥籠海陸燒烤雙人套餐1199元，也有加碼送2隻大龍蝦，CP值更高。

久違石頭火鍋推薦餐點

你儂我籠超值雙人套餐999元

點雙人鳥籠系列通通加碼送2隻大龍蝦，這樣一整桌超豐盛，加上自助吧飲料冰淇淋吃到飽還免服務費，CP值大爆表~

這份套餐最特別的就是鳥籠造型雙層架，一般火鍋店都是下午茶層架，久違的鳥籠雙層架特別吸睛。

把鳥籠雙層架的肉盤跟海鮮取下來，再加上免費送的2隻龍蝦，兩人套餐可以吃到這麼多的內容，豐盛的海陸全餐一個人不到500元CP值很高。

看看免費送的龍蝦體格不小，老闆真是佛心無敵超值，活動到6月底想吃的朋友快把握。

龍蝦肉還有先處理過，蝦肉有先切成小塊，方便下鍋涮煮好入口，真是貼心。

菜盤

他們家菜盤配色漂亮份量不少，要分兩次下鍋才煮的完。

石頭鍋湯底

石頭鍋有加入麻油爆炒，味道特別甘甜好喝，加入菜盤的蔬菜越煮越好吃。菜單上有註明：石頭鍋湯底有含牛肉豬肉爆香，不吃牛的朋友點餐時要記得跟店員說，就不會加牛肉爆香。

香濃牛奶鍋湯底+40元

原本鳥籠火鍋套餐的湯頭是兩個石頭湯底，選別種湯底補差價即可。牛奶鍋奶香十足越煮越甜，涮煮菜盤及肉片味道更甘甜。

無肉不歡葷君大拼盤

有豬牛兩種選項，我們選的是牛葷君，內容有培根牛、板腱牛、雪花牛，一共12 oz份量很多，光是看就覺得過癮。

板腱牛

口感軟嫩帶點咬勁，越咬越香。不論在石頭鍋還是牛奶鍋中涮煮都好吃。

雪花牛

油脂分佈漂亮均勻，下鍋涮個幾秒變成粉嫩顏色就可以吃了，入口吃得到牛肉香甜的肉汁與油脂香氣，軟嫩無比超好吃！

培根牛

口感比較Q脆，味道也很甜，三種肉品不同口感，一大盤12盎司吃得很開心。

海鮮盆的內容也很豐盛，天使紅蝦、大草蝦、黑鑽蝦、魷魚圈、鯛魚片、鮮蚵、蛤蜊一次滿足，一大盤滿滿滿都是鮮甜海味。

牛奶鍋煮海鮮，甜甜的滋味融入食材，吃起來味道更甜更加分。

每一種都好吃，尤其是三種蝦子肉質飽滿又Q彈，味道超甜有夠讚。蛤蜊每一顆都很飽滿，鮮度十足!在久違吃海鮮真的蠻享受的。

大龍蝦兩隻下鍋幾乎塞滿整個石頭鍋的鍋面，免費送就這麼豪邁，老闆太佛心了～～

龍蝦有先分切成小塊，煮完變成一球一球比較方便吃，肉質Q彈帶有脆度，滿滿的海味有夠甜！我們吃得好開心。

附餐主食有白飯、冬粉、王子麵、烏龍麵、麻油麵線、蔥肉拌飯、雞蛋 7選2，我們選了白飯、麻油麵線（+30元）。

麻油麵線麻油香氣與蒜味完美結合，麵線不會軟爛，QQ的口感真好吃，一下子被吃光光。如果搭配久違的麻油雞鍋或者燒酒雞鍋會更對味。

單點 新品和牛肉丸 60元（原價90元）

別以為外形像貢丸就小看它，這可是用100%和牛肉做成的肉丸子，吃起來Q脆彈牙一咬爆汁味道很甜，新品上市原價90元優惠價60元而已，愛吃和牛的朋友可以試試。

單點 日本完熟梅酒 220元

這杯日本完熟梅酒沒有在菜單中，屬於隱藏版的單點酒款，香甜的梅子風味酒香不會太濃，滑順好喝入喉還會回甘。不喝酒的話，也有無酒精的久違特調，一樣高腳杯加上皇冠出場，整個華麗貴氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最後吃飽喝足，別忘了明治冰淇淋吃到飽，一共4種口味我們各挖一球，好吃耶~為今天大餐畫下完美句點。

吃完大餐，店員還送上熟客券，下次用餐可兌換好禮4選1，服務真不錯。

久違石頭火鍋整體心得

久違蒂芬妮藍華麗復古的裝潢以及舒適用餐空間、親切服務，還沒開吃就已經大加分。食材新鮮肉盤品質不差湯頭也好喝，原本的鳥籠雙人套餐CP值就很高了，現在加碼送2隻大龍蝦(限內用每天20組)更超值！google超過1700好評高達4.5星真不是蓋的。愛吃火鍋的朋友，趕快預約雙人鳥籠系列多送2隻大龍蝦吃好吃滿！

久違石頭火鍋

粉絲團：久違石頭火鍋FB

地址：台中市西屯區河南路二段245號（地圖）

電話：04 2706 0680

營業時間：11:30~21:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康