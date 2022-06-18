旋轉釣魚台、虛擬釣場！全世界第一家釣具主題的觀光工廠「寶熊漁樂碼頭」

釣魚故事館充滿浪漫氛圍，吸引許多人來打卡。 圖：寶熊漁樂碼頭／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】台中「寶熊漁樂碼頭」成立於2012年，是全世界第一家以釣具為主題的觀光工廠，融合漁村商店街、釣魚故事館、釣具工廠，及虛擬釣場、海洋教育展覽、DIY教室、3D海洋劇場等場域。但最早可追溯自1986年的寶熊漁具，主要製造釣魚用捲線器、釣竿及各種釣具配件，企業分布全球，包含台灣、中國大陸、美國、日本、南美、東南亞等各地分公司，全世界超過90個國家都在使用OKUMA的產品，以北極熊為吉祥物，展現企業克服環境逆境與善於抓魚技巧的意涵。

▲（左起）寶熊漁樂碼頭館長吳德利、臺中市產業故事館發展協會第三屆理事長吳佩娜。 圖：台中故事館／提供

以展覽、體驗、餐飲、購物4個核心建構 提供旅客寓教於樂的海洋知識議題 與學校合作 向下紮根向上發展 做為釣魚啟蒙的平台

曾有知名媒體報導「以製錶的工藝做釣具」來讚譽寶熊漁具所生產的產品精良，現在寶熊所創立OKUMA，不僅是世界前3大釣具品牌，更打造了全球唯一的釣具觀光工廠－「寶熊漁樂碼頭」， 2013年通過觀光工廠評鑑，做為常年的教育推廣園區，2014年即獲得優良觀光工廠榮譽，更在2020年榮獲經濟部評選為「國際亮點觀光工廠」，為中部唯一海洋教育主題園區，也是台中的親子旅遊勝地。

▲寶熊漁樂碼頭廣場大門造型鮮明。 圖：寶熊漁樂碼頭／提供

寶熊漁樂碼頭館長吳德利表示，「寶熊漁樂碼頭」是基於寶熊釣具做為領導品牌的社會企業責任，想為台灣釣魚界盡一份心力，特別與海洋委員會、海洋環保署合作，致力於推動正當釣魚活動，關注永續海洋議題，觀光工廠除了介紹釣魚的正確知識，還有宣揚海洋教育，期望全民一同參與，最終達到減塑、減碳的目標。

為了提供更完善的服務，歷經2年、休館、改裝、擴大場域，2019年重新開幕，總統蔡英文更親自蒞臨參觀、送上祝福，肯定寶熊多年來為台灣這個海島所付出的貢獻，特別是在海洋環境的關注。海洋環境教育意義與釣魚主題立即減塑、減碳的重要性 寶熊漁樂碼頭全館以展覽、體驗、餐飲、購物4個核心建構，展示富海洋環境教育意義與釣魚主題，具動感樂趣的虛擬釣魚與DIY體驗活動、滿足味蕾與親子互動的美式咖啡館、還有具地方特色之文創商品與伴手禮的商店街，讓旅客體驗好玩、 好吃、好買的複合型娛樂場所。觀光工廠也以希臘風漁村建築為主體，藍白色的搭 配，也吸引到許多愛打卡拍照的朋友喜愛。

▲以製錶工藝做釣具，是寶熊釣具的職人精神，也是成功之道。 圖：寶熊漁樂碼頭／提供

★釣魚故事館

從釣魚歷史起源時光隧道進入故事館，由導覽人員深入淺出的介紹釣魚活動，包括全世界最受歡迎的「路亞釣法」，和台灣海域最多人喜歡的「磯釣法」，遊客可以登上從美國空運來台的「釣魚快艇」拍照，操作可搜索全台60個主要釣點的「釣遊台灣多媒體」；此 外，以海龜、北極熊目前所遭遇的生活困境，凸顯海洋環境危害日益嚴重，反思當今人類應該立即減塑、減碳的重要性；還有以OKUMA歷年漁輪產品串起寶熊漁具35年歷史的巨輪，完整展示寶熊對於海洋教育的重視與經營理念。

★巨無霸釣魚機

世界唯一！把小時候釣魚遊戲機放大到直徑7公尺，當音樂響起時機台就會轉動、魚群上下跳躍，旅客可以拿著OKUMA生產的海釣竿釣魚，重溫兒時的記憶。

★虛擬釣場

全台唯一！自法國進口的超仿真釣魚模擬機，內建多項魚種與水域，使用OKUMA 的釣竿與漁輪，讓您在舒適安全的環境下也能體驗真實的釣魚樂趣，就連釣魚老手也是讚不絕口。

★釣具工廠

透過生產廊道櫥窗，親眼目睹工作人員將數百個小零件一一組裝，經過18個製作程序、8道功能檢驗、7道精度與壽命測試，直到完成一顆精美的漁輪，其中繁複的程序與精細度，猶如製錶工藝般的品質要求。

▲以北極熊「憨憨」為影片主角，帶領遊客認識台灣主要釣點和目標魚，有趣同時具有教育意義。 圖：寶熊漁樂碼頭／提供

▲OKUMA以北極熊為吉祥物，展現企業克服環境逆境與善於抓魚技巧的意涵。 圖：寶熊漁樂碼頭／提供

★3D海洋劇場

以北極熊「憨憨」為影片主角，帶領遊客認識台灣主要釣點和目標魚，有趣同時具有教育意義；DIY教室置身於中古世紀船艙的空間，動手製作獨一無二的作品，提供釣竿、魚拓、彩繪BO熊撲滿DIY、彩繪釣魚樂多種DIY。

有機會拿釣竿實際釣魚 跨域合作台中港北堤海釣示範區

來過「寶熊漁樂碼頭」的遊客不在少數，但在去年疫情爆發之後，閉館3個 月，期間「寶熊漁樂碼頭」也開始認真思考觀光工廠未來的走向。吳德利指出，大朋友小朋友來到「寶熊漁樂碼頭」體驗虛擬釣魚機，卻沒有真正有機會拿釣竿實際 釣魚，因此在戶外活動逐漸開放之際，「寶熊漁樂碼頭」就帶著旅客到認養的社區池塘去體驗釣魚活動，除了教導釣竿的用法、魚的結構，讓釣起來的魚為何不會死？以及河魚、海魚的生存特性，以及如何永續食用，友善海洋環境，變成這個屬於海島國家的台灣人變成生活日常。

未來，寶熊漁樂碼頭將規劃與台中港北堤海釣示範區，跨域合作，帶著「寶熊漁 樂碼頭」的顧客前往海釣，以及全台300間有販售OKUMA釣具的店家串聯，希望能藉由「寶熊漁樂碼頭」的平台，做為釣魚知識的啟蒙中心，請專家來分享與交流，未來運用示範區概念將推廣至北部、東部、南部、離島，滿足全台120萬名海釣人口。

吳德利強調，歡迎旅行社包裝釣魚主題體驗遊程，「寶熊漁樂碼頭」可以協助旅客可以準備釣具、餌料、觀察潮汐，與大海、魚搏鬥，最後將魚變成美味的料理，那種成就感無可比擬。此 外，也能超前部署，未來國境開放，可以安排外國旅客前來體驗台灣海釣的魅力。

▲「寶熊漁樂碼頭」帶著旅客到認養的社區池塘去體驗釣魚活動。 圖：寶熊漁樂碼頭／提供

▲「寶熊漁樂碼頭」以親子旅客為主要客源，還有學校團體，以小學最多。 圖：寶熊漁樂碼頭／提供

▲展館配合國小、國中海洋課程課綱設計，如何進一步保護珍貴的海洋資源等，充分發揮教育的功能。 圖：寶熊漁樂碼頭／提供

共同推廣「友善釣魚行程」 設計國小、國中海洋課程課綱

「寶熊漁樂碼頭」以親子旅客為主要客源，還有學校團體，以小學最多，以及國旅團體、畢業旅行等，「寶熊漁樂碼頭」與台中許多學校合作，也配合國小、國中海洋課程課綱設計，並和生活議題連結，其中北屯的文昌國小就有安排海洋戶外教學，讓小學生把教室搬到戶外，從小紮根海洋文化教育。

吳德利表示，「寶熊漁樂碼頭」也計畫與海洋大學合作，共同推廣「友善釣魚行 程」。希望能藉此推廣正當釣魚休閒活動， 讓釣魚成為親子間最好的互動，對社會大眾的釣魚知識與經驗傳承的角色，同時也做為品牌的社會形象經營，更是環保觀念的建立與推廣，讓民眾想要認識釣魚就到想到「寶熊漁樂碼頭」。

寶熊漁樂碼頭

地址：台中市潭子區中山路三段11號

開放時間：10：00～17：30（全年無休）

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