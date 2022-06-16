美味小吃大排長龍！台中週六限定「龍井自強夜市」美食推薦　滷味、炸熱狗人潮滿滿

圖片來源：IG@reshieh

【大肚山龍井自強夜市】連鎖的加盟攤位較少，以在地獨立的店家為主，保留了傳統夜市的味道，有許多在地才吃得到的好滋味，各式傳統夜市小吃種類與遊樂攤位齊全，受到民眾的青睞，還沒來過【龍井自強夜市】的民眾，可以找個週六空檔來迺夜市！

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首先要介紹的是【自強夜市】最知名的小吃─ 炸熱狗 ，夜市營業時間未到，就有大批的饕客慕名而來，店家已在【自強夜市】開業多年，特別的是就只賣炸熱狗單品項，「簡單、樸實、實在」是這攤熱狗人氣如此高的原因，熱狗很大一支且價格非常親民，飄著濃濃香氣的現炸熱狗，表皮酥脆內層鬆軟，再搭配番茄醬入口，酸甜的口味讓人忍不住一口接一口，簡單平價好味道。

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來逛夜市怎麼能錯過「蚵仔煎」呢？這間 【鹿港蚵仔煎】 是在地人推薦的好味道，蚵仔煎表皮酥脆，粉皮是偏軟嫩的口感，且店家用料實在蚵仔給超多，比起其他間的都還要扎實，超有飽足感；鹹甜的醬汁讓粉皮更加順口，鮮甜蚵仔入口有著濃郁的海味，是經典不敗的美味！

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自強夜市內的 【黃記深坑臭豆腐】 也有不少死忠顧客，從遠處就能聞到臭豆腐味道，業者將臭豆腐與米血做搭配組合，非常特別。





將炸過的臭豆腐烤製後，淋上特製的醬汁，一口咬下先感受到醬汁的鹹香，接下來是臭豆腐獨特的香味，搭配特製的台式泡菜，越吃越涮嘴，軟糯的米血沾上鹹甜醬汁也讓人吃得津津有味，吃完還想再叫一份！

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來到【自強夜市】怕找不到好吃的？跟著排隊隊伍準沒錯，夜市內還有 傳統小吃炸粿、帝王魯味、現點現榨的蘇記果汁 等美食等你前來嘗鮮。

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【大肚山龍井自強夜市】美食眾多，每一間看起來都很不賴，雖規模不大，但攤販各有各的特色，推薦給喜歡逛夜市的各位，週六約家人朋友一同來迺夜市，回味傳統夜市的魅力吧！

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推薦美食清單： 炸熱狗、真好吃地瓜球、鹿港蚵仔煎、黃記深坑臭豆腐、炸粿、帝王魯味、蘇記果汁、新興冷凍豆花。





【大肚山龍井自強夜市】

Google導航龍井自強夜市

營業時間：每週六晚上





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