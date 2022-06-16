爆炸芒果山夏天必吃！ 豐原美食超人氣冰品「嚴雪芒果雪花冰」 吃起來很過癮

又到了吃爆芒果的季節！走吧！跟愛麗森一起去吃夏季限定的芒果雪花冰！這間在豐原的超人氣冰品店，是讓我N訪的口袋名單，常常都客滿要候位，建議避開人潮多的時段喔！不然就是坐戶外囉。

嚴雪 雪花冰專賣店

地址：台中市豐原區信義街28-1號

電話：04 2524 1940

營業時間：12:00~21：00

內用每人低消一品項或一人100

嚴雪店內的一大特色就是滿滿的公仔！小朋友來到這邊一定會很興奮！還有動漫迷跟公仔收藏控也可以來這邊挖寶，部分公仔有販售都有標示喔。

櫃台擺設整排的公仔非常吸睛。

入門處公仔牆，動漫迷的最愛。

櫃台與座位之間的隔板也陳列滿滿的公仔。

嚴雪店內的座位雖然不多，但不會感覺擁擠，佈置得也很舒適，黃光很有氣氛，適合約會的地方。

嚴雪店內佈置溫馨燈光，氣氛放鬆舒適。

這間雪花冰店其實在網路上紅好久了，我兩年前就來過，這次再訪竟然保持得幾乎一樣乾淨清新，真的很不容易，環境衛生這點我給很高的評價。

看到座位後排滿滿的水果抱枕嗎？這些可愛的抱枕也有販售喔，而且水果也是嚴雪雪花冰的招牌，來到這裡大家幾乎都會點的水果系列雪花冰，用料真的非常真材實料！

即使店內空間不大，也用心準備了一區拍照打卡區，還有兩人專屬的情人座，這區王位有機會坐到真的太幸運！

網美必拍打卡區，綠植與燈串營造清新浪漫感。

這次當然是要來吃夏季限定的芒果囉！芒芒之戀，使用的是芒果基底做成的雪花冰，淋上煉乳，再擺上滿滿一圈超大塊的芒果塊，這座芒果山，屬於兩人吃剛好的份量。

芒芒之戀，芒果基底雪花冰、芒果、煉乳。

嚴雪不愧是雪花冰專賣店，入口綿密的雪花冰，而且還是芒果做成的，每一口都吃得到芒果香甜，單吃就很好吃！

芒芒之戀的雪花冰是芒果口味，細緻綿密蘊含果香，清爽不膩。

芒果塊挑選的是微酸甜的口感，搭配煉乳跟芒果雪花冰一起吃才不會太膩，超大塊的芒果吃起來很過癮！

芒果每塊都超大塊又香甜。

飲品的部分也很讓我驚艷，這次喝的是岡山白桃烏龍，真的有白桃的香氣跟茶香融合在一起，非常清爽解膩的風味，搭配冰品很適合耶！

岡山白桃烏龍，喝得到蜜桃果香跟茶鄉的結合，適合解膩。

悶熱的夏天不如一起來吃個芒果雪花冰消暑又療癒！

嚴雪雪花冰專賣店，氣氛悠閒舒適，冰品真材實料。

嚴雪 雪花冰專賣店

地址：台中市豐原區信義街28-1號

電話：04 2524 1940

營業時間：12:00~21：00

內用每人低消一品項或一人100

文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室

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