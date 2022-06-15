外皮香酥好吃！ 台中人氣便當「石蜜園」雞腿排骨飯現炸得金黃誘人，中醫大美食外帶推薦
位於台中北區中國醫藥大學附近的石蜜園，一直是許多人推薦的簡餐便當店。來買時才看到原來就在人氣早午餐三佳早點隔壁隔壁而已呢！
店內牆上就有販售的餐點，合菜便當60元，其他飯類85元起，目前不提供店內用餐，僅供應便當外帶。
點餐在最裡面，服務人員會幫妳劃單，附多多或熱湯，先結帳再等餐。我11點初來，也就已經有其它客人陸續來買了，生意真的很好。
現炸雞腿飯 130元。現炸雞腿帶骨但有把骨肉分離肉拍扁，醃料入味香氣十足，香酥外皮也好吃，難怪超多人推薦！
現炸排骨飯 100元。皮薄肉有料，味道也不錯，可惜我更愛有帶骨的炸排骨，老話一句我媽炸的最好吃。
配菜有三菜一蒸蛋，米飯好吃有推，會讓人想吃光光的那種。飯旁還有附柴魚酥及辣蘿蔔，也都很下飯喔。
石蜜園小吃店
地址：台中市北區健行路432號
電話：04 2231 2169
時間：11:00-14:00/17:00-20:00
消費資訊請依店家公布為主。
文章來源：蘋果話日常
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