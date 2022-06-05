彰化海線玩透透「16大景點」一次收！乘海牛採蚵、賞粉紅夢幻湖、遊濕地燈塔賞美景

▲圖片來源：IG@chiang2785(攝影師 Edward Chiang)

彰化西海岸的美麗景致成為許多攝影師的駐點場景，還能認識在地獨有的人文景觀，若想規劃彰化海線景點一日遊(芳苑-福興-線西-和美)，參照此篇景點的介紹一路順遊、拍下紀念照，能讓你對彰化有不一樣的記憶點。

▲圖片來源：攝影師徐世超、IG@katherine_ching0515

▲圖片來源：IG@cwlin1025

芳苑潮間帶牛車採蚵體驗

「潮間帶牛車採蚵體驗」將芳苑鄉在地獨特的傳統文化與觀光結合，每年都會舉辦的「國際海牛文化節」有著豐富的寫生比賽、採蚵生態導覽等精彩活動，還可體驗坐著海牛走覽一望無際的濕地風景。

▲圖片來源：IG@chiang2785(攝影師 Edward Chiang)

若來到芳苑一日遊、想體驗看看的話也可找地圖上的「芳苑海牛車伯」專業導覽，阿伯會帶著他的伙伴黃牛一起帶大家去溜躂、介紹在地生態與美食，認識了解芳苑蚵農與海牛間的生活方式與情誼，漫遊期間也別忘了與海牛拍下難忘的紀念照喔。

▲圖片來源：IG@chiang2785(攝影師 Edward Chiang)

海空步道

在去年9月初完工的「芳苑濕地紅樹林海空步道」，不只可近距離欣賞芳苑濕地紅樹林景觀，還可遠望海岸風景、沿著步道穿梭在紅樹林間感受愜意海風；沿著海空步道至芳苑海堤，途中會經過觀夕平台、賞鳥亭及底棲環境觀察平台，全程步行時間約1個小時左右，很適合親子來趟生態之旅，再結合「潮間帶牛車採蚵」的體驗就能好好玩一整天了。

▲圖片來源：愛玩彰化臉書粉專

▲圖片來源：IG@katherine_ching0515

芳苑燈塔

芳苑燈塔位於彰化縣芳苑鄉王功漁港，在地人都直稱「王功燈塔」，黑白垂直條紋的八角形燈塔外觀在視覺上相當吸睛，更是保護了彰化沿海漁船及往來於臺灣海峽的船隻安全，在此也可欣賞到彰化八大美景之一「王功漁火」的盛景。

▲圖片來源：IG@lu_jin

▲往年王功漁火節盛景，圖片來源：IG@karenfaith_chiang

芳苑燈塔

景點地址：彰化縣芳苑鄉漁港七路146號





王功小型風力發電廠

「王功小型風力發電廠」規律排列與海中倒影映襯的景象曾掀起一股IG打卡熱潮，外型像巨型打蛋器的風力發電器除了有實質作用外，在外型上也意外成為一座巨大的藝術品，提醒大家拍美照的同時切勿破壞、亂丟垃圾以免觸法。

▲圖片來源：IG@yh.tsai_2725

王功小型風力發電廠

景點地標：23.983854039849025, 120.33946358443815





芳苑粉紅湖

近期在IG掀起「夢幻粉紅湖」打卡熱潮，除了台南一處有這樣的景致外，在芳苑的「漢寶濕地」一帶也有這般夢幻美景，此處是私人的魚塭，是業主飼養文蛤的益生菌培養池，隨著酸鹼值的改變而成為夢幻的粉紅色調，映照藍天白雲有著不一樣的漸層色彩、堆疊出不一樣的景致。

▲圖片來源：攝影師徐世超

也提醒大家此處是私人魚塭，必須徵詢業主的同意再進行拍攝，注意拍攝時的自身安全、遵守不隨意亂丟垃圾等觀賞守則，才能好好讓此處的夢幻景觀讓更多人看見。





芳苑粉紅湖(私人魚塭)

景點地標：24°00'20.1"N 120°21'24.3"E

詳細介紹：https://bit.ly/3FK9ol2





漢寶濕地

「漢寶濕地」為在地免費挖蛤蜊的人氣景點，若想收穫滿滿的話在6月~10月前來會是最佳的挖蛤蜊季節；除了免費體驗挖蛤蜊的趣味外，在傍晚時分前的夕陽景致，有著黃金火紅的色彩暈染整片濕地成美麗的鏡面藝術，看著太陽落下前剎那的美麗，感受生命起伏中的悸動，也成為人生必收美景之一。

▲圖片來源：攝影師徐世超

福寶濕地

海天一線、一望無際的遼闊濕地，是台灣西海岸的美景之一，孕育許多生物、成為重要的棲息地，在太陽西下前的晚霞美景更是此生必收的景象。而「福寶生態教育園區」將此生態資源結合人文、教育與觀光休閒，規劃安排半日遊、一日遊的活動內容讓旅客或是中小學生的戶外活動參與，讓大家不只觀賞到濕地的美還能具有教育意義。

▲圖片來源：IG@n720207

▲圖片來源：IG@n720207

福寶輪胎公園

糖果色的輪胎裝置藝術配上藍天白雲的景致超好拍，到此拍完紀念照、踩玩點後再到乳牛彩繪村拍下經典的藍晒圖，傍晚前的時刻再到福寶濕地一賞晚霞落日美景，會是最佳的行程安排喔。

▲圖片來源：IG@liana82916

福寶輪胎公園

景點地址：彰化縣福興鄉新生路52-1號(福興產業館附近)





乳牛彩繪村(福寶村)

「乳牛彩繪村」位於彰化福興鄉的福寶村，由村長發起的彩繪公園藝術除了有各式可愛的乳牛、卡通彩繪外，還有一面彷如台南的「藍晒圖」彩繪，3D的彩繪效果也成為許多旅客的必拍景點之一。

▲圖片來源：IG@suimin_n

乳牛彩繪村

地址：彰化縣福興鄉新生路8號





慶安水道

另一拍照打卡熱點「慶安水道」延伸至天際的對稱場景有著力與美的呈現，也曾為電影場景之一；貼心提醒拍照的同時注意腳邊安全，建議可和「蛤蜊兵營」一起規畫安排。

▲圖片來源：IG@double.leo.tw

▲圖片來源：IG@double.leo.tw

慶安水道

景點地標：24.141745316354285, 120.44200405165287





蛤蜊兵營

被指定為「彰化縣文化景觀」的蛤蜊兵營，在1960年代為安置來台的退役軍人，政府設立「蛤蜊養殖場」、建立宿舍，然後續彰濱工業區外推海岸線、填平大多的蛤蜊養殖場而讓此漸漸沒落、物是人非，斷垣殘壁的矮紅磚牆都已不復從前，卻成為現今熱門的打卡景點、訴說著曾經的歷史。

▲圖片來源：IG@huibaobaoo

蛤蜊兵營

地址：彰化縣線西鄉寓埔村中華路818巷





自然生態教育中心

在前年正式啟用的「自然生態教育中心」，將伸港在地生態之美結合教育、推廣輕旅行及生態導覽旅遊，讓在地的觀光發展能更全面；其獨特的建築外觀更有「白色海豚屋」之稱，不過目前館內維修暫不開放，倒可在此觀賞不一樣的西海岸景致。

▲圖片來源：IG@imannchi

▲圖片來源：IG@yvonne_858

彰化自然生態教育中心

景點地址：彰化縣伸港鄉慶安路、慶安北路交叉路口

營業時間：維修中暫不開館

詳細介紹：https://bit.ly/33rr7e3





永安製鼓工藝社

台灣傳統民俗活動中的鼓聲響起，在每一次低穩的震動中，都有股振奮人心的力量在，而位於彰化線西鄉的「永安製鼓工藝社」將超過一甲子的製鼓技藝持續傳遞與延續，保留傳統手藝中細膩的工藝與堅持，即使製鼓的過程繁複、耗工費時，但這樣的技藝之美是無人可取代的台灣瑰寶，若想前來欣賞、支持無形文化資產的製鼓技藝也記得先預約，好讓老闆為你安排導覽時間喔。

▲圖片來源：IG@lien_chien_hsun

永安製鼓工藝社

景點地址：彰化縣線西鄉溝內路48號





彩虹屋-卡里善之樹

原是零售雨傘為主業的業主利用七彩的雨傘布置於紅磚色的古厝之間，成為熱門的打卡地標，而四周圍牆也都有彩繪牆面，更以「彩虹」為主題設計彩虹廊道、彩虹隧道、彩虹跑道，彩虹任意門等等，將眷村風情結合現代裝置藝術，不失舊情意之美，也能為此多添一份新意象。

▲圖片來源：IG@amber_wang05

▲圖片來源：IG@weihaiseafood

▲圖片來源：IG@weihaiseafood

卡里善之樹

景點地址：彰化縣和美鎮孝義路391巷5號

營業時間：09:00~17:00(週三四公休)





台灣優格餅乾學院

「台灣優格餅乾學院」可以說是彰化地區近年竄紅的觀光工廠，擁有霍格華茲城堡的外觀場景，還提供數十款餅乾免費試吃與購買，對於餅乾控來說簡直容易失心瘋！除了可透明櫥窗看到餅乾的製作過程外，還有親子可以同樂的DIY活動，是個室內活動的好去處。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

▲圖片來源：IG@chunchun0120

台灣優格餅乾學院

景點地址：彰化縣線西鄉草豐路501巷5號

營業時間：09:00~18:00





興麥蛋捲烘培王國觀光工廠

興麥蛋捲烘培王國觀光工廠開放民眾免費參觀，不只場景好拍還能以逗趣的方式了解這些點心的製程，其內販賣蛋捲、蛋糕、泡芙、麵包等產品也都可試吃、購買，「興麥蛋捲烘培王國」位於台灣優格餅乾學院附近，兩處景點可以安排一起順遊參觀喔。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

▲圖片來源：IG@yuyu.88.10.05

興麥蛋捲烘培王國觀光工廠

景點地址：彰化縣線西鄉和線路741巷5號

營業時間：09:00–18:00

▲彰濱海邊風景，圖片來源：IG@s85344

來到彰化的西海岸觀賞一望無際的天空雲彩，讓人想起當初單純簡單卻也快樂的生活點滴，感受毫無拘束、踩進泥濘中再度放肆的自我，一度忘卻城市裡繁文縟節的拘束與疲倦感，下回規劃一趟彰化西海岸一日遊，獲得能量滿滿的自己吧！





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