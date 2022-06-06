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情侶約會勝地！ 南屯「望高寮夜景公園」免費景點 180度盡收台中市百萬級夜景

Jason's Life／ 文、圖／jason

udn走跳旅遊／jason

望高寮重新整治了一個夜景公園，可以讓民眾有個開闊的場地和視野，很安靜的欣賞台中七期的高樓大廈夜景，規劃木棧道和造型路燈，讓整體氛圍更加分，許多情侶席地而坐聊天看夜景，附有停車場和公廁，很方便。

上次來望高寮應該是N年前了，我記得之前假日會聚集摩托車在公路旁直接停下來看夜景，但最近改建了此處的望高寮夜景公園，讓民眾有個寬闊的安全場地欣賞夜景，還貼心規劃停車場，比較不會有停車亂象，真的吸引很多情侶前來喔。

望高寮夜景公園

其實廣場中間有兩個心型的裝置藝術，好像平常會亮燈，但今天沒有亮挺可惜，不過就像照片這樣，很多一對一對就席地而坐了，一踏上高處，改建後第一次來的我，看到景象有點驚艷，七期的高樓大廈，真的成就了台中市夜景。

這規劃了木棧道，可以往前走到下方完全沒有遮蔽的情況下，可以好好的看著台中市市景，雖然夜景的距離沒有像沙鹿夜景餐廳那麼近，但可以綜觀七期的夜景，也是很可觀的。

這裡真的如果要認真拍照，是真的很好拍，當天還有人生日送花，側拍下看起來好浪漫喔。

這次一樣有個任務，就是邀請現場的路人來讓我拍照啦！我可不想要浪費眼前的美景啊，如果有情侶檔讓我拍就更棒了，幸好來這裡的阿弟和阿妹都很願意配合，還剛好幫一對熱騰騰的情侶加溫呢。第一對情侶，居然是剛剛兩分鐘前才誕生的情侶檔，因為男生選擇這裡跟女生告白，他們的朋友也說～太有緣份了，第一天交往就有合照可以拿，值得紀念的一天，也希望他們可以長長久久喔。

第二對是看起來滿有個性的情侶檔，拍攝起來毫不尷尬，整個很有戲，超級感謝這兩對情侶願意撥空給大叔拍照。

高寮的改變真的很棒，滿適合秋高氣爽的天氣來這裡坐著聊天，看看夜景真的滿不錯的，而且是免費的，推薦給大家喔。

望高寮夜景公園

地址：台中市南屯區中台路601號

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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