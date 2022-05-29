日式洋食結合台灣特色！台中「青子Aoko」文青復古老宅食堂 招牌麻薏酥超夯伴手禮

以前在台中念書的時候，沒吃過麻薏湯，最近忽然好多人在討論麻薏，據說是台中在地人才知道的傳統美食，現在也化身為甜點囉！今天帶大家去台中南屯剛開幕的一間文青復古老宅食堂，最大特色就是以麻薏做成的料理跟甜點！

青子Aoko營業資訊

最近在IG狂被洗版的這個老宅大門，就是青子Aoko。隱藏在巷內不太好找，更不好停車，但是你一旦來過一次，就會想再來品嚐！尤其是無緣吃到的完售料理跟甜點，真的讓人好遺憾啊！提醒儘早抵達才能吃到招牌甜點喔！

隱藏在巷內的青子Aoko，復古文青老宅風格，很有懷舊感。

青子Aoko店內環境

應該很多人都是被下圖的王位吸引！最多人打卡的位置就是這，藤編的燈罩、竹編簾子、木質桌椅，搭配下午灑落的自然採光與店內溫馨黃光，一切營造得像是走進往日美好年代的懷舊感。

青子Aoko店內以竹、藤元素與木質桌椅，構成溫馨放鬆的用餐氣氛。

店內磨石子地板也是濃濃的老宅風格，餐具擺放在復古櫥櫃裡自取，像是回到奶奶家一般，讓人放鬆又溫馨的用餐氣氛。

青子Aoko磨石子地板，勾起不少人兒時老家回憶。

一樓的座位不多，來到二樓有大長桌，比較適合多人用餐。

青子Aoko二樓長桌適合多人包場聚餐

如果約親朋好友聚餐，樓上的空間有種小包廂的感覺很不錯。

青子Aoko二樓若隱若現的採光，與店內溫馨的黃光，營造放鬆氣氛。

樓梯轉角處也不浪費的搭了一個日式侘寂風格的造景，讓整個店內風格更有質感。

青子Aoko樓梯轉角處佈置日式侘寂風格造景

青子Aoko菜單

青子Aoko提供正餐、下午茶，部分品項會提早完售，有想吃的招牌料理真的要早點去才吃得到！正餐的部分有咖哩飯、義大利麵等，另外也有炸物等輕食。

青子Aoko菜單

飲料的部分有花草茶、手沖咖啡、氣泡飲等

青子Aoko菜單

甜點的品項也不少，招牌麻芛生乳捲很快秒殺，像我這天去就沒吃到，太可惜了。下午茶時段人很多，建議要訂位。

青子Aoko菜單

青子Aoko | 食記心得

第二可惜的是沒吃到麻芛義大利麵，但是吃到了一個讓我驚艷滿分的炒飯！鮮嫩干貝粒粒分明松露炒飯，混和著淡淡松露味，不是特別濃郁的那種，反而更能襯托出海鮮的鮮甜，這道炒飯吃起來沒有一般炒飯的油膩感，是我最喜歡的地方！清爽的海鮮風味而且真的是粒粒分明！

鮮嫩干貝粒粒分明松露炒飯

干貝不會太細碎，大塊咬起來很有口感，海鮮的甘甜在口中釋放，與松露絕佳的提味，讓炒飯的風味直接升級！

鮮嫩干貝隱藏在粒粒分明的炒飯中

而且這份量好扎實，深盤裝著滿滿的炒飯，食量小的女生會吃不完的程度。

青子Aoko炒飯份量豐富，非常飽足

小幫手點的唐揚雞咖哩飯，咖哩中加入了堅果，吃得到顆粒口感還帶著堅果獨有的香氣跟甜味很特別！

好揪西唐揚雞咖哩飯

後來忍不住吃了好幾塊的唐揚雞，真的是外脆內多汁欸！好揪西是真的！很有日式唐揚雞的風味，外皮是薄脆的，內裡非常軟嫩還很多汁喔！

好揪西唐揚雞外脆內多汁

點飯類料理都會附上番茄炒豆腐跟味增湯，而且不得不說這兩道附餐真的很用心！不只用料實在，口味也好吃。番茄豆腐比家常番茄炒蛋的味道更清爽一些，很開胃適合搭配飯類料理。

附餐番茄炒豆腐

味噌湯的料滿滿，有洋菇、海帶、蔬菜還有很多軟嫩豬肉片，用料非常實在，湯頭也很美味。

附餐味噌湯

正餐完畢一定要來滿足甜點胃，雖然沒吃到麻芛生乳捲，但好險還有麻芛酥，外型看起來跟芋頭酥很像，圓滾滾的外型層層包裹很可愛。

青子麻芛酥

麻芛酥有兩種口味，流心地瓜跟紅豆麻糬，我選了經典的紅豆麻糬。麻芛酥的餅皮吃起來跟抹茶有點像，帶著一絲麻芛的苦，又融合著奶油餅皮的香甜，屬於大人系的苦甜滋味。外皮非常的酥，內裡的紅豆餡甜而不膩，帶有濃郁的紅豆香氣跟綿密口感，麻芛的苦與紅豆的甜也搭配得剛剛好，不會膩口的甜點。

青子麻芛酥紅豆麻糬口味

飲料的部分當然不能錯過麻芛做成的氣泡飲，加入蜂蜜後味道不會突兀喔，苦味不太明顯，可以接受的口感，氣泡飲也很清涼消暑，適合夏天。另一杯是紫蘇覆盆莓氣泡飲，酸甜口味也很解膩。

青子苦麻芛蜂蜜氣泡飲(左)

今天分享這間青子Aoko，除了停車位不太好找之外，會是一間我想再訪的好店，也期待下次再來吃沒吃到的麻芛義大利麵跟麻芛生乳捲！分享給你們，希望你們幸運吃到！再留言跟我分享心得喔

青子Aoko復古文青風格的和風洋食料理，店內環境與料理讓人想再訪

青子Aoko

地址：台中市南屯區南光路83號

低消一杯飲品

營業時間12:00-20:00，最後點餐19:00（部分甜點供應至18:30)

用餐時間90分鐘，禁帶外食。

寵物友善

文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室

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