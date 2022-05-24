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7家台中「向上市場」異國風排隊美食推薦！新馬咖椰吐司、美式肉桂捲一次收

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店
圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店

位於台中西區的向上市場，有著許多在地人從小吃到大的記憶美食，而除了傳統古早的滋味外，市場內與市場周邊也新增了許多特色店家，此篇精選7家高CP值的異國美食，讓你下回來到向上市場能有不同的美食記憶點！

圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店、ShareLife
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精選異國風店家：

1.馬椰爺 Mayaya Kopitiam

2.Manyha美力夯大叔西班牙燉飯

3.卷卷卷 -肉桂捲專賣店

4.飪室咖哩

5.麵屋 零

6.Bullet

7.爵旋轉串燒炭烤

圖片來源：ShareLife
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馬椰爺 Mayaya Kopitiam

隱身於台中向上市場內的【馬椰爺】，主打馬來西亞國民日常早餐「咖椰吐司」，將吐司烤至酥脆、塗上馬來西亞風味傳統抹醬「KAYA醬」，再加上兩片有鹽奶油，搭配經典拉茶一起享用，便是一道經典的新馬日常美食。

圖片來源：ShareLife
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圖片來源：IG@yuki990606
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店內的KAYA醬以焦糖風味為主，甜甜的果醬搭著奶油片有著不同層次的甜鹹滋味；吐司有分烤吐司和蒸吐司兩種，可依自己喜歡的口感做選擇。在享受經典道地風味的同時，其價格上也很實在，若想吃的豐富，可直接選擇套餐喔。

圖片來源：IG@yuki990606
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馬椰爺 Mayaya Kopitiam

店家地址：台中市西區華美街238號

店家電話：0968319291

詳細介紹：https://bit.ly/3PajWhr


Manyha美力夯大叔西班牙燉飯

很難想像傳統市場中，竟能有攤專賣「西班牙燉飯」的店家，無論什麼口味價格上通通100元！每次經過總可見排隊人潮，而燉飯是一次一鍋燉煮大量、相同的口味，每鍋的口味都不太相同，若想一次收集，就得看現場能否遇到一次兩鍋不同風味的燉飯了。

圖片來源：IG@photo_sharing0530
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圖片來源：IG@photo_sharing0530
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一碗100元的西班牙燉飯裝滿滿、有足夠的海鮮和健康蔬菜，這樣高CP值的異國料理成為許多下班族一日辛勞的犒賞晚餐。若想前去購買建議前一天先預定，畢竟一鍋用心熬煮的西班牙燉飯通常要等上40分鐘啊！


Manyha美力夯大叔西班牙燉飯

店家地址：台中市西區向上北路204號1樓(向上北路跟中美街交叉口)

營業時間：15:00-21:00(售完為止，建議到臉書粉專用LINE先預訂，公休日關注臉書)


卷卷卷 -肉桂捲專賣店

這是一間令人跌破眼鏡、婆婆媽媽爭相購買的超夯「美式肉桂捲」專賣店！溫和的肉桂味與溼潤的麵包口感是其最迷人的地方，沒有嗆鼻的辛香料令人懼怕，有著多口味的選擇與親民的價格，難怪即使是美式點心也能在向上市場成為熱門美食，喜歡肉桂捲的朋友肯定要試試這間！

圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店
圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店

圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店
圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店

卷卷卷 -肉桂捲專賣店

店家地址：台中市西區華美街218號

營業時間：08:30~中午(售完為止，週一二三公休)


飪室咖哩 RenshiCurry 創始店

【飪室咖哩】以獨特的「印度咖哩」迷倒一片咖哩狂熱者，再配上誘人的起司甩餅更是一絕；店內主打四款咖哩風味，在菜單上都可見店家細心的解釋其風味與用心搭配的食材，若頭一次來到此，肯定要選「飲料+甩餅」的加購組合，甩餅還能沾著咖哩醬一起吃，每口都讓人相當滿足。

圖片來源：IG@photo_sharing0530
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飪室咖哩 RenshiCurry 創始店

店家地址：台中市西區公正路168號

營業時間：11:30–15:30；17:00–21:00


延伸閱讀>>懶人包|精選台中6家職人咖哩製造所，身為咖哩狂不能沒吃過


麵屋 零

隱身在向上市場巷弄內的【麵屋 零】，有著道地的日本風味拉麵，老闆將日本老師傅的原配方完美還原，煮出日本當地最具特色的拉麵，尤其以蝦油與豬油熬煮調味的濃郁湯頭，配著煙燻過的竹筍與新鮮的蔥香，讓一碗拉麵的風味也能讓人如此留戀不已，身為拉麵控來到向上市場更是不能錯過！

圖片來源：ShareLife
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麵屋 零

店家地址：台中市西區向上路一段245巷9號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–20:00,週三公休

詳細介紹：https://bit.ly/3vt0Mu5


延伸閱讀>>【台中拉麵懶人包】精選9家職人拉麵店，勾起你的拉麵魂！

圖片來源：ShareLife
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Bullet

主打各式特色風味的肉排美式漢堡與特製的酥炸薯條，以美式的風格加入老闆的想法與興趣，將【Bullet】打造成既懷舊又前衛的店面風格。餐點有美式漢堡和墨西哥捲餅兩種形式，而光是漢堡的種類就很豐富，每款肉類搭配不同風味的特色醬汁，有著老闆精心搭配的組合；且還有套餐升級的優惠選項，其中的辣肉醬薯條是來到【Bullet】不能錯過的特色餐點！

圖片來源：ShareLife
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Bullet

店家地址：台中市西區美村路一段164巷17號

營業時間：週三~周五16:00–22:00、週六週日11:30–22:00；公休日週一週二

詳細介紹：https://bit.ly/3L4mbzI


爵旋轉串燒炭烤

想感受美式BBQ的串燒，肯定要來這家【爵旋轉串燒炭烤】，在此開業6年多的老闆非常注重食材的品質和新鮮度、強調食材的原味，因此每份烤串風味上都十分清爽，一旁也有附粉製調味料可自行添加。

圖片來源：ShareLife
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使用「360度自動旋轉烤爐」，將食材放在烤爐上、直接自動幫你烤好！而且也不用擔心食物會被烤焦，會有服務人員巡視每桌的烤爐狀況，讓大家可以輕鬆享受有如美式BBQ的炭烤風情。

圖片來源：ShareLife
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爵旋轉串燒炭烤

店家地址：台中市西區公正路261號

營業時間：平日17:30-00:00；假日11:30-23:30

詳細介紹：https://bit.ly/3l4DAgQ

圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店
圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店

來到【向上市場】除了必吃的炸粿、向上豆花、芋頭米粉、大台北滷味、協力旺雞排等在地台灣味的美食外，也可到此嚐嚐有著不同異國風情的美味餐點、小吃，感受不一樣的「向上風情」。


延伸閱讀>>【懶人包】老店魅力無法擋！台中13家老字號美食帶你吃透透

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咖哩 燉飯 拉麵

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