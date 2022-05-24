7家台中「向上市場」異國風排隊美食推薦！新馬咖椰吐司、美式肉桂捲一次收

圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店

位於台中西區的向上市場，有著許多在地人從小吃到大的記憶美食，而除了傳統古早的滋味外，市場內與市場周邊也新增了許多特色店家，此篇精選7家高CP值的異國美食，讓你下回來到向上市場能有不同的美食記憶點！

圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店、ShareLife

精選異國風店家：

1.馬椰爺 Mayaya Kopitiam

2.Manyha美力夯大叔西班牙燉飯

3.卷卷卷 -肉桂捲專賣店

4.飪室咖哩

5.麵屋 零

6.Bullet

7.爵旋轉串燒炭烤

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馬椰爺 Mayaya Kopitiam

隱身於台中向上市場內的【馬椰爺】，主打馬來西亞國民日常早餐「咖椰吐司」，將吐司烤至酥脆、塗上馬來西亞風味傳統抹醬「KAYA醬」，再加上兩片有鹽奶油，搭配經典拉茶一起享用，便是一道經典的新馬日常美食。

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圖片來源：IG@yuki990606

店內的KAYA醬以焦糖風味為主，甜甜的果醬搭著奶油片有著不同層次的甜鹹滋味；吐司有分烤吐司和蒸吐司兩種，可依自己喜歡的口感做選擇。在享受經典道地風味的同時，其價格上也很實在，若想吃的豐富，可直接選擇套餐喔。

圖片來源：IG@yuki990606

馬椰爺 Mayaya Kopitiam

店家地址：台中市西區華美街238號

店家電話：0968319291

詳細介紹：https://bit.ly/3PajWhr





Manyha美力夯大叔西班牙燉飯

很難想像傳統市場中，竟能有攤專賣「西班牙燉飯」的店家，無論什麼口味價格上通通100元！每次經過總可見排隊人潮，而燉飯是一次一鍋燉煮大量、相同的口味，每鍋的口味都不太相同，若想一次收集，就得看現場能否遇到一次兩鍋不同風味的燉飯了。

圖片來源：IG@photo_sharing0530

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一碗100元的西班牙燉飯裝滿滿、有足夠的海鮮和健康蔬菜，這樣高CP值的異國料理成為許多下班族一日辛勞的犒賞晚餐。若想前去購買建議前一天先預定，畢竟一鍋用心熬煮的西班牙燉飯通常要等上40分鐘啊！





Manyha美力夯大叔西班牙燉飯

店家地址：台中市西區向上北路204號1樓(向上北路跟中美街交叉口)

營業時間：15:00-21:00(售完為止，建議到臉書粉專用LINE先預訂，公休日關注臉書)





卷卷卷 -肉桂捲專賣店

這是一間令人跌破眼鏡、婆婆媽媽爭相購買的超夯「美式肉桂捲」專賣店！溫和的肉桂味與溼潤的麵包口感是其最迷人的地方，沒有嗆鼻的辛香料令人懼怕，有著多口味的選擇與親民的價格，難怪即使是美式點心也能在向上市場成為熱門美食，喜歡肉桂捲的朋友肯定要試試這間！

圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店

圖片來源：卷卷卷 -肉桂捲專賣店

卷卷卷 -肉桂捲專賣店

店家地址：台中市西區華美街218號

營業時間：08:30~中午(售完為止，週一二三公休)





飪室咖哩 RenshiCurry 創始店

【飪室咖哩】以獨特的「印度咖哩」迷倒一片咖哩狂熱者，再配上誘人的起司甩餅更是一絕；店內主打四款咖哩風味，在菜單上都可見店家細心的解釋其風味與用心搭配的食材，若頭一次來到此，肯定要選「飲料+甩餅」的加購組合，甩餅還能沾著咖哩醬一起吃，每口都讓人相當滿足。

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飪室咖哩 RenshiCurry 創始店

店家地址：台中市西區公正路168號

營業時間：11:30–15:30；17:00–21:00





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