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涼皮Q彈、煎餅薄脆！ 台中「西安涼皮」隱藏版特色小吃，雜糧煎餅根本是中式可麗餅

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠</h2>

之前看到社團有人在推水湳這家小吃▸西安涼皮雜糧煎餅◂時就立刻收入口袋名單，但遲遲沒有來買因為假日都睡太晚西安涼皮雜糧煎餅│山東雜糧煎餅根本是中式可麗餅來著！涼皮口感Q彈，隱藏版特色小吃就在水湳郵局對面～，不過最近小吠比較常在娘家週遭出沒，趁著中午前來位在水湳郵局對面的西安涼皮雜糧煎餅碰碰運氣，幸好有買到最後一份哈哈哈！

接近中午11點雜糧煎餅人潮不少，排在小吠後面的一問之下發現雜糧煎餅已經賣完，想吃的捧油真的要趁早來～

除了販賣比較少見的西安涼皮和山東雜糧煎餅這二款特色小吃，也有另外外賣涼麵和大餛飩喔！覺得菜單有點眼花瞭亂，小吠看了好一會兒才點好（西安涼皮雜糧煎餅電子版菜單

小吠各點了一份西安涼皮和雜糧煎餅之後，老闆就著手製作雜糧煎餅啦！

老闆首先把麵糊舖在煎台上，感覺有沒有很像中式版的可麗餅。

接著一一舖上裡頭的料，原味有雞蛋、香菜、蔥花、黑芝麻、小黃瓜再加上甜麵醬等等，也可以加點其他配料，小吠點的是芝士口味。

煎到差不多的時候會開始準備摺起來。

老闆手腳很快，小吠幾乎是連拍，哈哈哈！

感覺餅皮很脆口呀。

捲好之後老闆會把雜糧煎餅切半，可以選擇要裝一起或分開裝。

芝士雜糧煎餅 65元

老闆是建議煎好現吃最好吃啦，不過小吠是買回家後才享用，煎餅的餅皮吃起來還是很香，但可能就沒有剛煎好時那麼酥脆，加了起司只有淡淡的起司味，整體風味不會太重還蠻乾爽好吃的！

原味涼皮 65元

涼皮原本就是帶點辣度的喔！另外會附上一包醬汁和花生。

原味涼皮裡頭的配料有黃瓜絲、豆芽和二小塊凍豆腐。

涼皮的口感很Q彈，原本裡面的是只有辣味跟麻麻的感覺，需要搭配旁邊附的醬汁一起吃，建議可酌量增加不用一下全倒下去不然可能會吃到滿口醬，醬汁的部分口味有點像涼麵醬汁可是沒有麻醬的味道，一開始吃起來覺得蠻清爽開胃，不過吃到底下的話辣油會稍微比較多囉！

第一次吃覺得涼皮和雜糧煎餅都不錯耶！不過真的要早一點去買，涼皮即使早上買完也可以放到中午當午餐再吃是OK的，沒吃過的話還挺推薦可以來嚐試看看的喔～

西安涼皮雜糧煎餅

地址：台中市北屯區四平路4-1號

營業時間：06:30–13:00(週二、週三公休)

FB：https://pse.is/476ss9

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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