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來場森林浴！中部7間「免裝備」豪華露營　群山環繞＋飯店級享受打卡到沒電

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圖片來源：IG@_wunientzu；圖片來源：IG@xcvbnm210；圖片來源：IG@7ccchien
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圖片來源：IG@_wunientzu
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近幾年國內吹起「露營」風潮，許多營區業者紛紛推出讓「初學者」也能體驗露營樂趣的主題，一卡皮箱就可入住的「豪華露營」越來越夯，免裝備、頂級設備、絕美帳篷等都幫你準備好了，讓你能在群山環繞的美景中擁有如入住飯店的奢華感受。今天小編將為各位帶來，中部2022時下網美最愛、攻佔社群版面的7間懶人露營Glamping ！


【台中】

蟬說：山中靜靜

日日木木

向海那漾


【南投】

朵娜朵露營區

山思雲想

畢瓦克

深山林內生態農場


蟬說：山中靜靜

座落在台中酒桶山海拔約700公尺的「蟬說：山中靜靜」，園區所提供的懶人帳皆選用唯美的神殿帳，由於位在半山腰的位置，在天氣良好的情況下園區會被雲海所包覆，讓所有來訪的朋友可以有如九天玄女降落般，仙氣指數爆表！園內每逢秋季，周圍的台灣欒樹會從原先的翠綠轉化為金黃，當微風吹過，金黃的葉片伴隨著窸窣的聲響，就像小仙子在空中飛舞撒下魔法金粉般美妙。

▲圖片來源：IG@_wunientzu
▲圖片來源：IG@_wunientzu

▲圖片來源：IG@_wunientzu
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蟬說：山中靜靜

地址：台中市太平區山田路218號

電話：0437026770

粉絲專頁：https://bit.ly/3MCxMqI


日日木木

想不到距離台中豐原市區不到20分鐘的路程，就可以來場「類露營」之旅！「日日木木」座落在台中東勢半山腰，是一間「野餐式」餐廳，僅需酌收入園費150元，就可在廣大的草坪、用心栽植的橘子樹林中從早玩到晚。業者精心設計的野餐座位有帳篷座位區、沙發區、平台區等三大類，每一區都能讓大家拍出清新美照，是大家遠離塵囂、親近大自然的好選擇。

▲圖片來源：IG@winkwink_yu
▲圖片來源：IG@winkwink_yu

▲圖片來源：IG@winkwink_yu
▲圖片來源：IG@winkwink_yu

日日木木

地址：台中市東勢區石城街石山巷

電話：0989820250

粉絲專頁：https://bit.ly/3kojmhS


向海那漾

眼看夏天就要來了，害怕蟲蟲大軍、卻又想來一趟戶外之旅的你該怎麼辦？那不妨到全台首座海邊豪華露營區「向海那漾」吧！營區座落在台中大安濱海樂園內，只需幾步就可抵達海水浴場，園內也設有游泳池、海景餐廳、生態導覽等設施，讓你在最消暑的狀態下沈浸在自然的懷抱中。

▲圖片來源：IG@sunthings___
▲圖片來源：IG@sunthings___

▲圖片來源：IG@sunthings___
▲圖片來源：IG@sunthings___

向海那漾

地址：台中市大安區北汕路86號巷1號

電話：0426868513

粉絲專頁：https://bit.ly/3ERBiLn


朵娜朵露營區

「朵娜朵露營區」位在距離清境旅客服務中心、小瑞士商場步行10～15分鐘之處，海拔約1700公尺，擁有極佳的山巒景致，可遠眺奇萊山與合歡山群峰。園區所主打「免裝備露營」雖然不是豪華露營風格，不過園方所提供的彈簧床、棉被、枕頭、矮桌等日常設備齊全，讓到訪的朋友免去攜帶露營裝備的麻煩，即使是新手也能愜意的享受森林浴！

▲圖片來源：IG@xcvbnm210
▲圖片來源：IG@xcvbnm210

▲圖片來源：IG@xcvbnm210
▲圖片來源：IG@xcvbnm210

朵娜朵露營區

地址：24.078039125044878, 121.15754349677358

粉絲專頁：https://bit.ly/3LnBJzt


山思雲想

想體驗不同於城市的食衣住行育樂嗎？擁有清幽環境、絕佳氣氛的「山思雲想」，主打奢華的一泊五食盛宴、職人手作課程以及預約制煙火秀，每一帳浪漫的神殿帳都有固定的精緻戶外座位區，讓大家不需準備任何物品就能沈浸在森林浴中、大啖美食。

▲圖片來源：IG@7ccchien
▲圖片來源：IG@7ccchien

▲圖片來源：IG@re.225225
▲圖片來源：IG@re.225225

山思雲想

地址：南投縣竹山鎮大林巷16-32號

電話：0933587577

粉絲專頁：https://bit.ly/3Kpv4DF


畢瓦克

位在南投日月潭的「畢瓦克」，營內除了帳篷外，還有提供圓潤造型的「水管屋」以及異國情調的波希米雅「露營車」。此外，畢瓦克擁有日月潭湖景第一排的景色，園方充分運用這項優勢，特別提供SUP划槳、湖畔BBQ、野味風味餐等套組，大家可以依照自己喜好自由搭配，讓露營不只是露營還能體驗消暑的水上活動。

▲圖片來源：畢瓦克
▲圖片來源：畢瓦克

▲圖片來源：畢瓦克
▲圖片來源：畢瓦克

畢瓦克

地址：南投縣魚池鄉中山路361-3號

電話：0492855168

粉絲專頁：https://bit.ly/3MzL5sa


深山林內生態農場

隱身在南投竹山的「深山林內生態農場」，位在海拔1100公尺的竹林秘境中。園區沒有過多的人工建造，讓每位到訪的旅人能感受最原始的清新氛圍，在夜晚時分，透過園方打造的「銀河玻璃屋」，可以飽覽無光害的璀璨星空，一早起床還有機會能遇到如瀑布般浩瀚的雲海，帶給大家如置身在仙境的難忘體驗。

▲圖片來源：IG@yi7go_0321
▲圖片來源：IG@yi7go_0321

▲圖片來源：IG@yi7go_0321
▲圖片來源：IG@yi7go_0321

深山林內生態農場

地址：南投縣竹山鎮大鞍里頂林路累藤巷6-66號

電話：0914091455

粉絲專頁：https://bit.ly/38vCF65


延伸閱讀>>嘉義台南4個豪華露營！免裝備入住玻璃星空帳，濱湖營地如仙

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露營 竹山 日月潭

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