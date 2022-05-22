滿滿料超有誠意！ 台中烏日「家食TEA」手搖飲 高質感網美打卡牆，還供應平價調酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天氣好熱就想喝飲料，推薦烏日特色飲品～家食Tea手搖飲店，外帶外送為主的茶飲店有網美打卡牆還有像咖啡廳一樣舒適的內用空間，讓人好放鬆。除了滿滿料專治口渴手搖飲，還有平價調酒與氣炸點心，免服務費不限時，夏日消暑飲品選這家很不錯。

家食Tea地點交通

家食Tea位在烏日熱鬧的中山路上，靠近興祥街路口，就在全國電子的對面地點很好找。

家食Tea環境

以外帶外送為主，也有超棒的內用空間。點餐櫃檯旁邊還有一面打卡牆，等候的時間拍拍照剛剛好。

店家很貼心準備了兩張椅子，坐著拍照角度最美。

內用空間很大，走進店內會讓人以為到了咖啡廳或者餐酒館，這家手搖飲真不簡單！

一樓就有座位區，整個很有質感。雖然家食Tea以外帶外送為主，如果不趕時間也可以在店內慢慢品嚐飲品及炸物點心，很舒服。

牆面上專治口渴四個字是他們的特色，手搖飲品項很多，高山茶、紅茶、綠茶、奶茶、水果茶、厚奶霜茶飲、特色飲品…通通都是夏日消暑專治口渴，來一杯就對了～

家食Tea顛覆一般人對手搖飲店的既定印象，內用空間充滿設計感。牆面上一些擺設值得細細品味，還有突出的立體機車、自行車頭，每個角落都很好拍。

二樓的內用空間讓人好驚豔！兩面牆黃藍兩色對比色，再加上格菱紋地板以及舒適的座位，根本是咖啡廳餐酒館了啊～～

手搖飲店的內用空間設計這麼棒，很值得坐下來享受一下。尤其是調酒系列只限內用，價位不貴CP值很高。

家食Tea菜單價目表

手搖飲的種類大概分成5區，價位30元到95元，加蔗香珍珠/椰果只要5元，也可以加冰淇淋/布丁/芋頭/小芋圓只要10元。最特別的是，鮮奶只用高大鮮奶、水果系列只用純天然水果，用料很實在。

內用專屬調酒酒單，喝了會ㄎ一ㄤ系列多達十多種，調酒酒精濃度不會太高，價位百元出頭相當平價，而且酒類早上9點就開始供應，不限時免服務費想喝多久都OK，搭配氣炸點心非油炸吃起來更健康。（警語：未成年請勿飲酒/嚴禁酒駕）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家食Tea推薦必點

家食Tea手搖飲

各類茶飲是他們的強項，現點現做不必等候太久，我們挑了4杯內用，沒有封膜拍照更好看。

醇錫蘭紅 鮮奶茶 L/65元

一杯鮮奶茶加了將近一半的高大鮮奶，用料真是不手軟！攪拌後再喝，可以喝到鮮奶的濃郁滋味，搭配錫蘭紅茶整個溫醇好喝，而且不會甜膩很耐喝。

草莓鮮奶佐奶霜 L/95元

選用台灣草莓冰凍起來一年四季都喝得到，撒上草莓碎粒看起來好誘人。

厚厚一層奶霜是用純鮮奶油打出來的，跟一般奶蓋茶不一樣，這個奶霜口感綿密滑順相當紮實，鹹鹹甜甜的奶霜單吃就好吃。

奶霜底下草莓鮮奶用量很實在，高大鮮奶裡頭看的到好多草莓果肉，大口吸滿嘴都是料！這一杯是人氣必點，奶霜加上草莓鮮奶整個味道香甜，攪拌後喝起來有點像奶昔，大人小孩都愛。

柳香滿鮮果金萱 L/70元

這杯水果茶有多種當季水果，都是新鮮現切，吃得到100%天然水果的香甜滋味。

金萱茶裡頭看的到好多柳橙果肉，基底金宣茶本身就有微微甜味，加上柳橙的甜味與多種新鮮水果，這杯水果茶滿滿維他命C太棒了！

柳香滿鮮果不只好喝，還有大塊的天然水果切片，夏天喝飲料當然要喝這種天然健康的手搖飲！

梨山烏龍青 L/40元

很多茶飲店的烏龍茶不加糖喝起來會苦澀，家食Tea的梨山烏龍茶喝無糖的就像現泡一樣，入喉回甘不會苦，喝的出茶葉品質不錯。喜歡純茶的朋友，推薦試試無糖，更能喝到高山茶的香醇風味。

家食Tea調酒系列

調酒系列只有內用不能外帶外送，這裡的用餐環境非常舒適，坐下來好好喝杯輕酒精飲品，再搭配氣炸點心，非常輕鬆愜意讓人心情愉快。（警語：未成年請勿飲酒/嚴禁酒駕）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

琴你吃西瓜 195元

這杯調酒屬於輕酒感，琴酒加上新鮮西瓜汁，看起來像果汁但其實是輕酒精飲料。新鮮的西瓜汁加上琴酒風味獨特，還吃的到西瓜果肉，喝起來相當清爽很順口，酒精濃度不高，甜甜的滋味夏天喝很舒服。

衝突感 200元

威士忌加上厚厚的奶霜以及天然水果，真的很衝突但又不違和。我特別愛奶霜綿密紮實帶有鹹香甜的滋味，這個厚奶霜跟前面那杯草莓的奶霜一樣都是鮮奶油打出來的，沒想到搭配威士忌意外的好喝，這一杯我喜歡。

平時會到餐酒館小酌的朋友都知道價位不便宜，家食Tea調酒品項很多價位不貴，100多元就能享受，到這裡小酌不必花大錢，而且早上9點～晚上23點都喝的到喔～

這裡的炸物點心使用氣炸而不是油炸，吃起來更健康，點炸物配飲料或者調酒都很對味。

我們內用搭配調酒點了香辣雞軟骨150元、香辣微蔥小棒棒85元

雞軟骨氣炸後不會乾硬，QQ的軟骨肉越咬越香。

微蔥小棒棒則是帶有酥脆口感，有點像迷你蔥油餅，但是比較乾爽不油膩，鹹香的滋味沾特製麻辣醬好過癮啊～這兩道真的是下酒好菜。

家食Tea優惠

他們經常推出優惠活動，目前看到有下列兩種（不能合併使用）：

1.純茶類外帶第二杯半價

2.外帶外送滿5送1

家食Tea整體心得

手搖飲品項很多用料實在，奶類選用高大鮮奶、水果都是新鮮水果，喝起來真的有差。雖然以外帶外送為主，不趕時間也可以內用，內用區像咖啡廳餐酒館一樣舒適我好喜歡，點調酒加上氣炸點心享受微醺的感覺也不錯喔～

家食Tea

粉絲團：家食Tea FB

地址：台中市烏日區中山路一段423號

電話：04 2337 2313

營業時間：09:00~23:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康