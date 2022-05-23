百年廟口肉圓、媽祖廟口米糕親民價！ 11間「竹山美食」吃吃喝喝分享，平價小吃必追

提到南投竹山，想必大家都會聯想到竹山有名的紫南宮，但這次Ann和榜哥沒有介紹分享紫南宮，反倒是來到了我們夫妻倆都沒來過的竹山市區、竹山老街、竹山連興宮周圍走跳，當然也就順道分享我們在這吃吃喝喝了那些竹山小吃美食囉！

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南投竹山鎮就稱為林圯埔，在1920年行政區劃調整，因為附近竹林密布而改稱為「竹山」，竹山市區的發展從1986年劃出的「延祥里」可見竹山及延平兩個地區發展緊密。現今竹山鎮主要以觀光作為經濟發展的重心，鎮內的古蹟有竹山連興宮、社寮紫南宮等，而現今的竹山是中部地區觀光大鎮之一。竹山市區目前主要以雲林路、竹山路、集山路、下橫街、橫街等路段商家最多，像是竹山形象商圈、傳統市場就在這個區塊內，這次就來看看我們夫妻倆在竹山市區內吃吃喝喝那些竹山小吃美食？

●竹山橋頭麵店

竹山橋頭麵店其實叫做”竹山街仔尾橋頭麵店，在地經營了超過35年，就在全家便利商店(竹山金竹店)旁，橋頭前後有位子都可以停車或者可以停在對面的空地，店內提供的座位不少，餐點選擇很多樣且豐富，重點是價位十分親民！

這天點了一碗小碗的黃麵(30元)以及一碗加蛋的滷肉飯(45元)，真心的喜歡他們家的滷肉飯，滷肉飯比較偏南部的滷肉飯，有著鹹甜鹹甜的好滋味，滷肉是切成一塊塊的豬肉連皮跟瘦肉一起下去滷，吃在嘴裡層次感非常足夠且還加了酸菜下去解膩，不免讓人一口接著一口吃光光；黃麵(乾麵)的話一定要加點辣增添它的味道喔！

竹山橋頭麵店

營業時間：06:00-14:00

營業地址：南投縣竹山鎮竹山路1-6-1號

營業電話：049-266-0007

●百年廟口肉圓

就在連興宮(媽祖廟)旁邊的百年廟口肉圓算是竹山在地老店之一！

主要是賣肉圓、貢丸湯、豆腐湯、綜合湯。這天我們就只點了一份30元的肉圓來品嘗，說老實說肉圓有點小巧，若是食量較大的朋友來吃可能會需要吃到2顆才會比較剛好。百年廟口肉圓算屬古早味的地方小吃，在口味上有些偏鹹，但整體的口感還不錯，Ann和榜哥蠻喜歡肉圓內餡的筍乾跟肉塊，重點是店家也很熱情親切喔！知道我們在拍照，還刻意在肉圓上撒上些許的香菜增添色彩豐富度。

百年廟口肉圓

營業時間：09:00-19:00(周四公休)

營業地址：南投縣竹山鎮竹山路79號

●媽祖廟口米糕

放在口袋名單內的媽祖廟口米糕就在連興宮(媽祖廟)前廣場旁，餐點選擇很多樣，有米糕、乾麵、米粉、肉羹麵、湯品等價位也都很親民，而太晚來到媽祖廟口米糕還會吃不到好吃的米糕喔！

這天我們點了一份米糕(30元)、一份乾麵(30元)、一碗豆腐湯(20元)，米糕的特色就是飯是粒粒分明很Q很香拌著酸菜、油蔥酥等堆疊出不同甜鹹甜鹹層次的香味，外帶回家冷了吃也很吃；乾麵的味道也很不錯，雖然不是淋上肉燥但灑滿了油蔥酥以及類似豆干的配料，這乾麵加辣吃真的很推薦；豆腐湯是嫩豆腐，一碗20元，真的是便宜又好喝。

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媽祖廟口米糕

營業時間：05:00-中午(周二周三公休)

營業地址：南投縣竹山鎮竹山路52號

營業電話：049-264-2697

●竹山煎餃

鄰近竹山市場的竹山煎餃也是這趟Ann和榜哥大力推薦的小吃美食之一，他在竹山市區內也算是老店之一！除了賣煎餃之外，還有蛋餅、豆漿、台農牛乳等可以點選，但這次我們就只買了他們家的招牌”煎餃”。

竹山煎餃一顆8元，煎餃的外皮煎得十分酥脆有口感，煎餃的內餡有豬肉、高麗菜、韭菜等，肉菜比例抓得恰到好處，沒有加任何辣醬就很有味道，難怪每一鍋的煎餃一出爐很快就會被買光光。

竹山煎餃

營業時間：05:00-13:00(周三公休)

營業地址：南投縣竹山鎮鎮橫街106-4號

●蜂蜜青草茶

蜂蜜青草茶在竹山市區內也算是老店之一，除了賣蜂蜜青草茶還有賣米苔目冰、檸檬愛玉冰、蓮藕茶等，但蓮藕茶要等到端午節之後才有販售，老闆娘說端午節後的蓮藕是最成熟，所以要到那個時候才可以喝到喔！

而這天我們就只點了一杯招牌” 蜂蜜青草茶”，跟一般市售的青草茶不太一樣，喝得出很純很濃郁好喝，也因為加了蜂蜜所以味道也特別順口好喝！

蜂蜜青草茶

營業時間：08:00-16:30

營業地址：南投縣竹山鎮前山路一段85號

營業電話：049-265-9659

●台西冰菓室

位在台西客運竹山站的台西冰菓室提供了飲品、冰品、甜點等可以享用，在開放式的客運站內享用甜品真的很特別，同時這客運站也讓人覺得很文青且很乾淨舒適。

這天來到台西冰菓室，我們點了”桂竹霜淇淋”，有分內用裝以及外帶裝，內用是90元，竹筒不可以帶走，而外帶是100元，桂竹管是可以帶回家作紀念，我們最後選擇的是外帶，想說桂竹管可以帶回家當筆筒。而口味部分每日僅提供一種口味，這天我們品嘗的是海鹽蝶豆花口味，味道還算不錯挺濃郁，但因為天氣熱，所以很快就會融化。

台西冰菓室

營業時間：10:00-17:00(周三公休)

營業地址：南投縣竹山鎮菜園路27號

●小米蛋餅

約莫快下午1點營業的小米蛋餅就在下橫街與竹山路的轉角處，每周四公休，在竹山市區下午來說是會需要排隊的小吃美食。而小米蛋餅的口味有原味、玉米、起司以及綜合可以點選擇。

這天我們點了一份綜合小米蛋餅(內有起司跟玉米、蛋)價格是50元，可加辣或不加辣，口感有點像炸彈蔥油餅，但又沒有像炸彈蔥油餅這樣的油膩，餅皮是蠻酥脆好吃，內餡的話這天是點綜合，所以味道很不錯！

小米蛋餅

營業時間：13:00-18:00(周四公休)

營業地址：南投縣竹山鎮下橫街25號

營業電話：0976-826853

●40年古早味冰店

走往竹山菸草站時，我們就被這40年古早味冰店給吸引住，晃了一圈竹山菸草站後，立馬走過來這冰店買飲品喝！40年古早味冰店有賣楊桃冰、鳳梨冰、酸梅冰、刨冰、甜湯點可以選擇。

而這天我們就單純了一杯鳳梨冰沙以及一杯楊桃冰沙，價格都是各30元，真心的覺得好古早味好好喝喔！尤其是楊桃冰，不是一般化學調配的滋味，喝起來順口好喝，也真的是能解渴的飲品。下次有機會來，我可要直接來吃刨冰。

40年古早味冰店

營業時間：11:00-17:30 19:00-21:00

營業地址：南投縣竹山鎮竹山路5-2號

營業電話：049-265-8219

●古早味車站紅豆餅

位在員林客運竹山站旁的這攤古早味車站紅豆餅，是由兩位很可愛熱情的奶奶在賣的紅豆餅，這攤也是在地人想要吃下午點心都會來這買的攤販喔！奶奶說她們大約下午1點左右就會出來賣紅豆餅，賣完就會收攤。

口味有紅豆、牛奶(奶油)、花生、蘿蔔米(菜脯)可以選擇，而這天Ann直接把四種口味都各買一個來品嘗，價格都是10元，皮薄內餡給得很大器，沒吃過蘿蔔米(菜脯)口味的榜哥也直誇不錯吃耶。

古早味車站紅豆餅

營業時間：13:00-18:00(售完提前收攤)

營業地址：南投縣竹山鎮鎮橫街12-28號(員林客運竹山站旁)

●竹山蚵嗲

位在下橫街靈德寺城隍廟旁，下午1點之後才營業的竹山蚵嗲，賣的炸物種類也很多而且價位很親民喔！有蚵嗲、韭菜捲、菜頭粿、芋頭片、番薯片、米腸等，還有湯品可以選擇。

而這天我們點了蚵嗲(25元)、韭菜捲(15元)、蔥排(20元)在店內用餐，真心說店內的用餐環境很乾淨，但要記得這裡不可以飲酒喔！而這些粿在食材上的粉也不會讓人覺得過厚也不會讓人覺得很油膩喔！

竹山蚵嗲

營業時間：13:00-18:00

營業地址：南投縣竹山鎮靈德寺城隍廟旁

●50年老店爆皮湯

鄰近市場的50年老店爆皮湯，招牌雖說是爆皮湯，但它還有不少餐點可以選擇，像是肉絲炒麵、豬腦蛋、煎豬腦、炒三鮮、炒青菜、黑白切、湯類等，但我們這天真的是吃不下這麼多東西就單純點了一碗小份的爆皮湯，重點是這麼大碗才30元。

爆皮湯的爆皮簡單說就是炸豬皮，沒有太多的油耗味，湯頭的味道就是蘿蔔湯，整體來說我們夫妻倆很喜歡這爆皮湯，有機會再來訪肯定會再品嘗其他品項！

50年老店爆皮湯

營業時間：09:00-15:00

營業地址：南投縣竹山鎮雲林路28號

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Ann和榜哥吃喝了以上這麼多家在竹山老街、竹山連興宮周圍的小吃美食，也必須說還有好幾家沒品嘗到，像是粿仔捲、竹山寶島肉圓、竹山三塊厝牛肉麵等等，也必須說說竹山市區的小吃美食物價不高且親民，下回肯定還要再找時間繼續吃吃喝喝！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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