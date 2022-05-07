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母親節最應景「康乃馨花海」變大了！10大花海繽紛滿開任媽咪美拍　還能喝下午茶

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@miss9290授權、圖／IG@laiyuping9520授權
圖／IG@miss9290授權、圖／IG@laiyuping9520授權

一年一度最溫馨花田來襲！作為母親節之花的康乃馨為許多子女表達心意的選擇，而彰化董家花田近年憑藉「康乃馨花海」成為朝聖亮點，今年也特別加開新園區，面積更廣讓大家賞花更過癮，還設有咖啡廳提供下午茶休憩，趁著花期5/31可考慮安排時間造訪，送媽媽一整片繽紛花毯。

圖／IG@laiyuping9520授權
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位於彰化田尾的「董家花田」規劃了十大花海區，其中最應景的各色康乃馨深淺花瓣開得漂亮，現場也有一系列花種，像是狼尾草、向日葵、非洲菊、矮牽牛等也十分吸睛。不論是艷紅、桃紅、粉色的康乃馨，還是紫色鼠尾草、小圓球千日紅應有盡有，徜徉漸層美景中隨拍隨美，部分區域還貼心設有木台階，讓大家取景更加輕鬆，壯觀視角的美照火速入袋。

圖／IG@laiyuping9520授權
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即日起至5/31，每人入園100元，就能搶當花仙子，將兩大園區的花海看到飽，並可獲贈一支康乃馨。現場也另有親子園區、摩艾石像為放電必拍，新登場的庭園餐飲館也是休憩的好地點，炎熱天氣時在咖啡廳室內來杯咖啡、飲品配點心或餐點，讓半日遊更加完整，但也別忘了全程記得配合防疫喔！

圖／IG@miss9290授權
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董家花田
地點：彰化縣田尾鄉光復路四段161號
營業時間：08:30-18:30
花季門票：100元

圖／IG@miss9290授權
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