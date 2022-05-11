老店魅力無法擋！台中13家「老字號美食」 帶你吃透透麵羹、湯包、爌肉飯

▲圖片來源：ShareLife

現今美食雲集，美食選擇眾多、琳瑯滿目，但在心中總有那麼一個滋味，在往後的日子裡都無法被取代，也許是巷口的麵攤、早餐都要來一碗的大麵羹、手工擀製的傳統湯包，而本篇特搜台中在地人從小吃到大的好滋味，讓大家感受老牌美食的威力。

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精選店家：

1.樂群湯圓之家

2.阿春麵担

3.鹿港扁食

4.台中大麵羹

5.祖傳爌肉飯

6.阿仁羊肉羹

7.譚家手工麵疙瘩

8.饕食館小籠湯包

9.德利麵食館

10.沙鹿鳳鵝肉

11.可麗亞石頭火鍋專賣

12.泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店

13.上海點心





樂群湯圓之家

創立於1985年的台中在地湯圓老店【樂群湯圓之家】位於第五市場附近，現點現燙的湯圓口感相當綿密軟Q，且無論甜鹹都有，尤其人氣招牌「鮮肉湯圓+雞絲麵」的油蔥香氣，配著鮮肉湯圓吃更是美味，是許多在地人從小吃到大的記憶美食之一。

▲圖片來源：IG@strongtaichung

▲圖片來源：IG@leoconner

樂群湯圓之家

店家地址：台中市西區林森路111號

營業時間：18:30–23:00(週日公休)





阿春麵担

【阿春麵担】是間飄香60年之久的巷子口麵攤，有著滿滿的古早風情在，而攤車就位在北屯國小旁的巷子裡，銅板價的麵食再切盤滷味，便成為最日常不過的美味晚餐，讓平凡的味道隨著時間有著不凡的地位在，也是許多在地人推薦的老字號美食店。

▲圖片來源：IG@krys.tai

▲圖片來源：IG@lineyumin30226

阿春麵擔

店家地址：台中市北屯區進化北路1號

營業時間：16:00–23:00(週四公休)





鹿港扁食

【鹿港扁食】位在台中火車站附近的第二市場內，是間超過50年的歷史老店，店內的招牌鮮蝦扁食都是老闆每天手工現剝蝦子、加入溫體豬肉新鮮包製而成，重視食材品質與新鮮，且扁食顆顆扎實大顆，店內古早味的扁食湯、炒手道道都是經典，來到第二市場特搜美食，先來這家準沒錯！

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鹿港扁食

店家地址：台中市中區台灣大道一段395號

店家電話：0981231889





台中大麵羹

台中在地人不可少吃的早餐「大麵羹」也是經典中的經典，厚實的麵條、重口味的羹湯再加一匙辣椒醬，被誤認為台中人都不為過，也別忘點上酥炸的豆腐、蝦捲一起搭配，感受一下能飄香一甲子的大麵羹威力。

▲圖片來源：IG@dannys_food_travel

▲圖片來源：IG@dannys_food_travel

台中大麵羹

店家地址：台中市中區公園路16號

營業時間：06:00–13:00





祖傳爌肉飯

【祖傳爌肉飯】將祖傳的祕方滷汁香加入中藥配方燉煮，滷汁裡不含任何防腐、味精、人工色素等，可吃到肥瘦剛好的爌肉與最佳的口感，甘甜鹹香的滋味讓人吃過就超難忘；且店內的菜色也超豐盛，加上老闆手炒的辣椒醬讓美味更上一個層次，目前為24小時營業，讓大家無論何時都能吃到這樣的美味。

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祖傳爌肉飯

店家地址：台中市西屯區漢口路二段233號

營業時間：24小時營業

詳細介紹：https://bit.ly/3KahlAx





阿仁羊肉羹

台中繼光街曾是全台中市最熱鬧的街道之一，也是老一代台中人懷念的回憶，而位在台中繼光街上的【阿仁羊肉羹】也是間50年歷史的老店，店內招牌的羊肉每天早上現炒爆香後再滷製，吃起來沒有一絲的腥膻味，可見每碗羹飯麵鋪上滿滿的羊肉片，用料實在、製程用心，成為傳香50載的老字號美食，喜歡這樣古早味的朋友肯定要來試試。

▲圖片來源：阿仁羊肉羹

阿仁羊肉羹

店家地址：台中市中區繼光街138號

營業時間：10:30-20:30(每週六公休)

詳細介紹：https://bit.ly/3kg4n9P





譚家手工麵疙瘩

【譚家手工麵疙瘩】是間在地台中老饕大力推薦的手工麵食代表，店內的麵食類可以選擇麵疙瘩、手桿麵或是白麵，從麵糰到麵條的製作過程都是純手工，是來店必點的人氣招牌。而老字號的店家魅力就在於此，不以華麗的菜式取勝，但樸實美味又經濟實惠的特質，讓這家店成為人們回味不已的好味道。

▲圖片來源：ShareLife

譚家手工麵疙瘩

店家地址：台中市中區繼光街144號

營業時間：11:00-19:00(週一公休)

詳細介紹：https://bit.ly/3vE0G2W





饕食館小籠湯包

位於台中捷運四維國小站附近的【饕食館小籠湯包】是間有著18年歷史的老字號店家，以「小籠湯包與牛肉麵」聞名，每日現做的爆汁小籠湯包更是許多人心中的第一名，而入口即化的牛筋肉與北方口味的特色餐點，風味獨樹一格、吃過隨即成為台中必吃美食的口袋名單之一，這樣的魅力只有到此一品才能感受。

▲圖片來源：ShareLife

饕食館小籠湯包

店家地址：台中市北屯區興安路一段42號

營業時間：11:30-20:00 (周一公休)

詳細介紹：https://bit.ly/3KhrAmH





德利麵食館

位在繼光街商圈裡的【德利麵食館】是間飄香超過25年的老字號小吃店，來這點上一份醬拌麵或是牛肉麵，再加上餛飩湯便能是讓人飽足又滿意的一餐，也別忘加點海帶、百頁豆腐、蝦捲及滷豬腱等經典滷味小菜，吃辣的朋友還可試試店家特製的辣油搭配喔。

▲圖片來源：德利麵食館

德利麵食館

店家地址：台中市中區繼光街129號

營業時間：10:30-20:00(每週五公休)

詳細介紹：https://bit.ly/3xSKXzG





沙鹿鳳鵝肉

自台中沙鹿發跡的【鳳記鵝肉老店】在當地就已是著名的排隊平民美食，而店家也將這樣的好味道帶來台中南區，傳承四十年的招牌鵝肉有著許多饕客見證的美味在，也把記憶中的好味道保留至今；在2022年4月也入圍了米其林指南新入選的餐廳，若想嚐嚐沙鹿在地的老字號，在台中南區也可品嚐到喔。

▲圖片來源：ShareLife

沙鹿鳳鵝肉

店家地址：台中市南區國光路108號

營業時間：11:00-19:00(售完為止)

詳細介紹：https://bit.ly/36LpgXa





可麗亞石頭火鍋專賣

屬全台第一間石頭火鍋店的【可麗亞石頭火鍋專賣】以高品質又分量多的食材與湯頭擄獲了許多回頭客，是間50年以上的老字號石頭火鍋店，且湯頭都無添加任何人工添加物，價格上也十分親民，尤其以石頭鍋爆炒牛肉、麻油燒酒雞道道程序的講究，光是炒製時的香氣就相當迷人，以用心的料理風味築出經典滋味，也是間在地客的口袋名單。

▲圖片來源：ShareLife

可麗亞石頭火鍋專賣

店家地址：台中市西屯區青海路二段58號

連絡電話：0423178528

詳細介紹：https://bit.ly/3MAPECB





泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店

位於台中廣三SOGO附近的【泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店】，店外裝潢宛如一處熱帶雨林般充滿異國風情，也在此飄香了20多年；而店內的料理如同阿嬤為家人所做的家常菜餚，品項種類眾多且不侷限於泰緬料理，連部分的台菜、創意料理都能在此吃到，讓老字號能多添一層異國風味，若來到台中科博館附近肯定要來試試這樣的美味。

▲圖片來源：ShareLife

泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店

店家地址：台中市西區健行路1037號2F

營業時間：10:00-14:00；17:00-21:30

詳細介紹：https://bit.ly/3Ki5Rei





上海點心

最後一家來介紹台中在地20多年的超人氣老字號手作小吃點心，皮Q內餡多的鮮肉包子光是扒開就可見那熱騰騰的煙霧與閃著肉汁的迷人樣貌，花捲、芝麻包也都是必吃款，點上一份「油豆腐細粉」作為主食，就是讓人滿足又醉心的一頓古早味餐點，而店內的餐點都是現點、現包、現做，若遇人潮眾多也記得耐心等候喔。

▲圖片來源：IG@yuki_c1004

▲圖片來源：IG@yuki_c1004

上海點心

店家地址：台中市東區自由路三段85號

營業時間：10:00–18:00(週日一公休)





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