一週只賣三天！台中超人氣「眷村蔥油餅」外皮超酥脆、內餡滿滿都是蔥，想吃早點來排隊

來到光復新村，發現這裡的美食還不少，繼上次必吃的麵粉遇見水及爆紅的消波塊大人雞蛋燒外，還有這間位在光復新村供應市場前的眷村蔥油餅也很厲害，一週只賣三天，一天只賣三小時，生意好到嚇嚇叫～

霧峰光復新村眷村蔥油餅位在台中霧峰眷村蔥油餅新生路上，就在光復新村供應市場前，每週只有五六日出攤，下午三點開賣，雖然營業時間上寫著賣到晚上六點，不過常常到傍晚就賣光啦。

瞧瞧這人潮就知道生意有多好，糖糖這天來等了40分鐘才拿到，蔥油餅、鍋貼都是70元，除了餐點，還有飲料，冬瓜茶、冬瓜檸檬及冷泡茶。

眷村蔥油餅 70元

蔥油餅都是現點現擀，採半煎半油炸方式，外皮煎至金黃色，老闆還會幫忙切塊，裝進便當盒中，看起來相當可口呢

蔥油餅趁熱吃非常酥脆，咬下去還會卡滋卡滋的，裡頭的蔥超多，每一口都帶著濃濃的蔥香味，好吃不膩口，小缺點就是胡椒味有點過重了有點可惜，來到光復新村的朋友可以來試試。

眷村蔥油餅

電話：0922-102581

地址：台中市霧峰區新生路79號

時間：週五~日15:00~18:00；週一、二、三、四店休

臉書：https://reurl.cc/yQ5zdl

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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