無敵雲海山景！清境歐風「玻璃屋景觀餐廳」享用人氣無菜單料理超悠閒

來到清境怎麼能錯過無敵雲海山景的景觀餐廳、咖啡廳呢！今天帶大家到這間「來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶」擁有絕佳視野！由民宿經營的餐廳，供應無菜單料理(需要預定)、下午茶。這次我們事先預訂了午餐，準備來場浪漫悠閒的午餐約會。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，城堡外觀很有童話感。

「來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶」是需要預約的喔！提醒大家記得要先打電話或線上預訂，以免撲空。內有停車位很方便，另外因為是民宿，住宿區是不開放參觀的不要走錯喔！看到城堡外觀就沒錯啦，停好車一起入內吧！

歐風建築內部好像糖果屋的感覺，大面積窗戶採光超棒！

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，入口處大廳室內佈置充滿童話感。

沿著階梯走上來，就是超夢幻玻璃屋。

網美玻璃屋|偶像劇般的夢幻美景

我們到的時間離預定午餐還早，於是先逛四周的環境。建議大家可以提早到，我是平日早上來，拍到好多空景又不會太熱，我一到這邊當然是馬上衝向網美最愛玻璃屋！

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，清新綠植搭配白色建築營造夢幻浪漫的氛圍。

玻璃屋內部每個角落都很好拍，充滿綠植的空間搭配超棒採光，隨手一拍都很浪漫。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，玻璃屋內部很適合拍打卡照。

這邊最厲害的景觀除了玻璃屋，還有無敵自然美景！玻璃屋內也看得到喔！坐在下圖的位置不怕曬又可以拍到天空與高山的自然美景。用餐的朋友都可以自己到大廳取用飲品，如果提早到也可以喝杯咖啡再下去餐廳享用午餐，很貼心的安排。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，玻璃屋內享用咖啡超有氣氛。

玻璃屋外也有一整排適合賞景喝咖啡的座位，上方有頂棚遮陽，四月的天氣還不會太熱，坐在這午茶真的是很放鬆療癒。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，室內外都有很多位置可以挑選喜歡的。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，面對山景第一排座位，光線充足很好拍照。

還有悠閒的搖椅，吹著自然微風，眺望高空山景，藍天白雲前放空，很有度假感。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，適合拍照休息的搖椅，充滿度假氣氛。

玻璃屋內還有一間服飾店，我們去的時候還沒開，旁邊這排是樓梯，下樓就是用餐區囉！

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，玻璃屋內的階梯下樓就能前往用餐的餐廳。

室內景觀餐廳|精緻美味無菜單料理

樓下用餐區也是有景觀的喔！而且室內有冷氣，怕熱的人可以來這享用正餐，又能同時賞景。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，室內就有很棒的景觀窗。

部分座位的空間有區隔開，類似小包廂的感覺，不會被打擾，很適合浪漫約會。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，座位寬敞舒適。

也有不少大桌，座位間距都不會太近，家族多人聚餐也很適合來這邊。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，白色系裝潢充滿法式浪漫風情。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，每個座位區都有不同風格。

如果是家族旅遊或是一群姊妹來，可以坐這區，長桌感覺就很有浪漫儀式感，搭配觀景窗跟角落區的佈置，用餐氣氛很棒。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，室內大桌搭配大片觀景窗很浪漫。

我跟小幫手選了這個位置，旁邊有很多可愛的擺設，感覺很溫馨。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，兩人座位旁的窗台佈置可愛溫馨。

無菜單料理在預定的時候就會問有沒有什麼不吃的，我們訂平日中午，一人$680，共4菜一湯，還有水果及飲品。無菜單的好處就是可以抱著期待的心情，等待著下一道端上桌的料理，充滿驚喜。

酸菜水煮魚，魚肉很新鮮又嫩，看起來好像放很多辣椒其實不會辣，酸鹹香味很開胃，這個湯汁淋在飯上超下飯！

來福居無菜單料理，酸菜水煮魚鮮嫩夠味。

凱薩沙拉，灑滿起司粉跟果乾還有醬汁的蔬菜變得很好吃，清爽開胃。

來福居無菜單料理，凱薩沙拉清爽開胃。

松阪豬佐青蔬，脆脆有咬勁的松阪豬，肉質Q彈，搭配生菜包著黃金泡菜、蔥絲一起入口，解膩又健康。

來福居無菜單料理，松阪豬搭配爽脆的生菜及泡菜、蔥絲增加味覺豐富度。

鮮蔬天婦羅佐抹茶鹽，第一次看到天婦羅搭配的不是醬汁，而是抹茶鹽蠻特別的。抹茶鹽帶有濃濃的抹茶香氣，剛好搭配炸物去油解膩。天婦羅薄脆的麵衣吃起來喀茲喀茲讓人停不下來。

來福居無菜單料理，炸得金黃酥脆的蔬菜天婦羅，搭配抹茶鹽很解膩。

人蔘雞湯，濃郁的湯頭釋放著人蔘的香氣，卻不會帶有苦味，喝起來很鮮甜。雞肉也非常軟嫩，應該是大人小孩都愛喝的雞湯。

來福居無菜單料理，人蔘雞湯濃郁香氣迷人。

無菜單料理共四菜一湯，白飯跟湯不夠都可以再續，不過我們兩人光這樣就飽了，還有一盤水果沒拍到，另外飲品的部分是到樓上享用。我覺得以風景區的餐點來說，算是蠻划算的，還可以坐擁山景喝咖啡，很超值！

來福居無菜單料理，四菜一湯及白飯，美味精緻。

無菜單料理的份量走精緻路線，剛剛好不會過飽，胃還有空間可以去喝午茶，菜色也很合我的口味，比較不是傳統合菜那種油膩感，而是比較清爽的口味，我個人蠻喜歡的。

來福居無菜單料理，口味清爽菜色有創意。

無敵山景露台|俯瞰中央山脈的療癒午茶

吃飽後我們回到樓上來喝咖啡囉！除了前面介紹過的玻璃屋外面這排可以眺望山景之外，還可以再往旁走。

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，享用美景午茶時光。

走到一旁大廳建築外的露台，可以一覽中央山脈美景

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，露台欣賞中央山脈美景。

這一區雖然比較熱，但是視野真的很開闊！春天或秋天蠻適合坐這邊

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，露台欣賞美景享用下午茶。

來看看這風景真的很開闊吧！藍天白雲好美的畫面

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，露台景觀超棒。

感覺自己像是置身雲霧間的城堡

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，露台山景視野絕佳。

無菜單料理的飲品提供的是咖啡或花茶，自己去大廳取用，再選個喜歡的位置，賞景休息，很愜意放鬆！

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶，享用正餐即免費提供咖啡及花茶。

這次來到來福居玻璃屋景觀餐廳下午茶，是個美麗的奇遇，因為訂的民宿沒附早餐，想說睡晚點再找個附近的餐廳，沒想到讓我訂到這麼美的景觀餐廳，餐點又好吃！推薦給來到清境旅遊的朋友可以來品嚐看看喔！

來福居玻璃屋景觀餐廳/下午茶

地址：南投縣仁愛鄉大同村定遠新村18-7號

電話：04 9280 3131

營業時間：10:00~21:00

正餐、下午茶(無菜單料理)，需預訂

文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室

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