一望無際稻田是福利！台中忘憂谷的甜點店　秘境中的蜜境能美拍、餐點夠水準

堪稱是台中秘境景點的忘憂谷裡居然開了一間甜點店，店名相當有意思，也叫做"蜜境"，整間店是由貨櫃屋打造而成，落地窗的設計可以坐在裡頭一邊喝咖啡一邊欣賞眼前那一望無際的綠油油稻田，真令人心曠神怡。店裡主要是販售是甜點和咖啡、氣泡飲、茶飲，甜點都是他們自己做的，每日供應品項不多，這天吃到的是莓果OREO生乳酪，真的很夠水準很好吃，表現完全出乎我們意料，目前試營運期間是採預約制，想來的朋友記得要先預約喔。

電視劇"花甲男孩轉大人"、電影"盜命師"都曾在忘憂谷這邊拍攝取景，也讓忘憂谷變成不少網紅的打卡景點，我們過來途中就有看到一些人在這邊拍照。

店家的位置就在電影拍攝場景"忘憂巴士"的旁邊，這條路好像是叫做"溪底路"，不知道的也可以直接GOOGLE忘憂巴士，不會難找。

建築物是以貨櫃屋打造而成，周圍都是稻田，顯得格外醒目，同時也是忘憂谷內第一家咖啡廳。

旁邊還有好幾間廢棄了的磚瓦老屋，令人好懷念啊，像極了小時候我阿嬤家。

剛走進來就聞到香香的味道，原來是闆娘正在製作甜點，整個空間雖然不大，但是感覺相當舒適，不但有夠強的冷氣，網路也有訊號，座位真的不多，多人想包場的話建議一定要先預約。

雖說是貨櫃屋，裝潢佈置也是挺用心的，像這面牆，我以為是用磚瓦一塊塊貼上，原來是仿真的，做得好像啊。

最喜歡這排單人座位區，落地窗的設計，可以一邊喝著咖啡吃著甜點，然後欣賞窗外那整片一望無際的綠油油稻田，聽店家說六月來時會更美更好看，因為整片稻田會變成金黃色的。

店內也有提供兒童座椅，帶小朋友來也很適合。

店家甜點每日供應品項不盡相同，如果當天有多人訂位時還會特別準備多一些。

飲品MENU

有咖啡、氣泡飲、特調和茶飲，價格不會很貴，除了內用也可以外帶。

正點吐司 $70

雖然不能開明火，但是店家也會不定時提供一些主食餐點，像是這類的烤吐司。

和友人想一起分著吃，結果店家並沒有準備刀叉，只好拿剪刀幫我們剪開，感覺用剪的真的有點醜醜的⋯哈。

吐司上面鋪滿青蔥和豬肉，料還蠻多的，要一口吃才不會掉下來，熱熱吃還蠻好吃，搭配茶飲很適合。

莓果OREO生乳酪 $140

內層有好多好多莓果，上面還有碎OREO餅乾和草莓乾，賣相實在不錯，還沒吃就覺得厲害。

生乳酪完全不會膩口，搭配莓果和上方的OREO餅乾一起吃口感極為豐富，好吃耶，完全出乎我們意料了~~哈哈。

麥芽威士忌拿鐵 $130

店內特調飲品，喝得到麥芽威士忌的酒香味，但是不含酒精成份，還蠻有趣的一杯飲品，我們有喜歡。

熱帶風情氣泡飲 $90

底下的果醬是店家自製的，用鳳梨、芒果、芭樂三種水果調製的，酸酸甜甜的味道相當好喝，很推薦。

店家有收養了一隻可愛的浪浪橘貓，因為成天不停喵喵叫，所以就叫"喵喵"，平時會關在櫃檯內，沒有啥客人時才會放它出來。

貨櫃屋旁邊有設置廁所，裡頭設備還真不賴，馬桶也不是蹲式的，不多說，立刻使用一下。

這是我第一次來到忘憂谷，真的覺得很特別，雖然說沙鹿、清水、梧棲也看得到稻田，但是視野上完全無法相提並論，以往來忘憂谷只能走走、拍拍照，現在有了這家甜點店，也算是多個可以坐著休息的好地方，重點是店家的東西還蠻厲害的，甜點比起一些景觀餐廳更具水準，飲品也是相當好喝，實在很值得推薦，店家目前是採預約制，大家有機會要來忘憂谷遊玩時不妨也可以順便向店家預約訂位喔。

蜜境_MiJing

地址：台中市外埔區忘憂谷忘憂巴士附近

電話：0974-042990

營業時間：10:00-18:30(星期三公休，其餘依照店家臉書粉絲頁公佈)

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：蜜境_MiJing

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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