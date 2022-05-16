隱藏版「海漢堡」太犯規！台中第二市場必訪美食，生食干貝、鮭魚卵、海膽疊疊樂

台中第二市場內的「楊媽媽立食」是生魚片控進來市場必訪美食，揚名在外的稱號是「罰站也值得的好滋味」。連地方首長來也是直接站著，拿起鮮味就放進嘴裡啊！這次阿嬤來，眼睛一瞄玻璃冰櫃，眼尖發現「海漢堡」照片超吸睛，立即點來嚐鮮。阿嬤是鮭魚控，來自挪威產大西洋鮭魚切好切滿來過癮吧！楊媽媽立食的懶人點法，就是告訴楊媽媽不吃的或是特愛的食材，由她配好套餐。另一類客人可以跟我一樣，直接單點上餐。

楊媽媽立食營業資訊

供餐時間：早上10點30分到下午2點（最後收客時間是下午1點30分）/周一休息

營業地址：台中市中區三民路二段台中第二市場內33-35號（我習慣的入口，是從台灣大道一段和三民路口進去）

電話：04-22222611（請於營業時間再來電）

不接受預約，僅提供現場候位

我來的時候剛好是中午，現場看起來有空位，其實是在等待被通知回來用餐的客人。楊媽媽立食不接受預約，僅提供現場候位，也可以像我一樣，留下手機號碼等待來電再回店裡用餐。

楊媽媽就是為歸鄉遊子準備最新鮮餐食的媽媽啊！

楊媽媽在料理台後面準備出餐。常常有歸鄉遊子來品嚐滿滿的鮮味。想切什麼跟楊媽媽說，就像回家跟媽媽說一聲，她就會滿足每一張口。有一次來剛好有空檔，楊媽媽拿出收藏的照相本，翻開都是滿滿回憶，有客人從年輕吃到結婚生子，再全家來找楊媽媽，滿足地吃一頓好鮮味。

沒有菜單，只有點餐方式

食材依據季節有所變動，所以沒有固定菜單。

楊媽媽配（套餐）

告訴店家人數和預算配餐。建議一個人預算抓在500/800/1000元

自己配（單點）

輕鬆選擇自己要吃的食材，生魚片以片數計算、握壽司以貫數計算。

我是如何在楊媽媽立食點餐？

我入座後，店內的服務人員就會先捎來一句問候：「餐點比較多，要等一下喔！」我沒有選擇困難症，當下按照習慣自己配餐：海漢堡（350元）、鮭魚生魚片（300元）、味噌湯（50元）。

本次消費：700元

太犯規的海漢堡，真是海味疊疊樂啊！

太犯規的「海漢堡」！巨大Jumbo的生食干貝斜刀對切，夾入北海道三陸產的鮭魚卵、北海道產的馬糞海膽和台灣產的培根。每一口食材都能吃到「份量十足」的海味，多重的鮮甜滋味一層層地從干貝到鮭魚卵，再深入馬糞海膽到培根，再度結束在干貝的餘韻。

我先嚐好半份，再滴了幾滴檸檬片原汁，嚐到第二種微酸的清新口感。

海洋裡的日本和牛：挪威產大西洋鮭魚

我點了一份300元挪威產大西洋鮭魚，約有8片生魚片。挪威鮭魚有著柔軟多汁的口感，鮭魚肉的大理石花紋更有一種說法，是「海洋裡的日本和牛」。即使是市場裡的生食料理店，端來的擺盤放了一朵小雛菊，更吹拂著清新和風。

湯品種類分為平日和假日

平日提供味噌湯，周六日是招牌魚皮羹。一碗湯的價格是50元，沒辦法續湯了喔！（以前，可以點一份湯然後不用加價來續湯。不知道從什麼時候取消的，食材漲太多了。）

跟著Lucas阿嬤大口吃美食：台中第二市場楊媽媽立食

台中人的廚房之一，一定有美食戰區「第二市場」。楊媽媽立食的無菜單料理，滿滿的鮮味站穩市場生食餐店龍頭。推薦隱藏版美食「海漢堡」，來嚐鮮。

楊媽媽立食

供餐時間：早上10點30分到下午2點（最後收客時間是下午1點30分）/周一休息

營業地址：台中市中區三民路二段台中第二市場內33-35號

電話：04-22222611（請於營業時間再來電）

文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」