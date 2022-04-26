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彰化魔幻版「龍貓隧道」秘境　田尾新景點「鹿角森林」如闖入電影場景

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@aday0530授權、IG@sam19671126授權
圖／IG@aday0530授權IG@sam19671126授權

美拍不必擔心人擠人！台灣近期迎來初夏的天氣，但彰化有處灰白花樹秘境隱身田尾，走近彷彿闖入了冬季，也像極了魔幻電影的場景，還有網友表示神似「龍貓隧道」，可謂在地人才懂的打卡點，季節限定快收藏。

圖／IG@aday0530授權
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這處隱藏版新亮點「鹿角森林」位於田尾，屬於當地人才知道的花草美景。園區內種有一大片雞蛋花樹林，隨著目前落葉期，樹葉掉光後讓樹幹形狀更為明顯，加上與鹿角十分相似，因此又稱作鹿角樹。雞蛋花樹幹從地面上生長成歪歪曲曲的模樣，堆疊圍成了條條神秘隧道，視作彰化鄉村版「龍貓隧道」也合適。

圖／IG@aday0530授權
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而極隱秘的「鹿角森林」最適合拍魔幻風格攝影大片，穿梭在白茫茫的林木仙氣四溢，讓大家在夏天也能拍出北國夢幻照。提醒欲前往的遊客，由於路小會車不易，考驗駕駛技術，造訪時記得注意交通、維護環境並勿忘配合防疫啦！

圖／IG@sam19671126授權、IG@sunlightbai授權
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「鹿角森林」
地址：彰化縣田尾鄉新興路一巷32號
google搜尋：鹿角樹與雞蛋花的相遇）

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