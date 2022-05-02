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懷舊一日遊！台中「梧棲文化出張所」日式建築、浴衣體驗 感受滿滿小京都風情

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖／@han__jiiii、@food_yorkie
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位於梧棲老街正中央的台中海線新景點「梧棲文化出張所」是由梧棲警察官吏派出所及宿舍群改建而成，充滿日式風情的古蹟建物、日式燈籠巷和繪馬架，讓人宛如置身日本。在無法自由出國旅行的疫情期間，不妨找一天到梧棲出張所走走，感受滿滿的日式氛圍以及老街的懷舊風情。

梧棲文化出張所

圖／@han__jiiii
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梧棲文化出張所除了開放民眾免費入園參觀之外，還有提供浴衣體驗、日式餐點、日式泡茶體驗等多項服務，到了假日，也會不定期舉辦文創市集、展覽、講座等活動。園區內有海翁手工冰淇淋和暮巷食堂等店，不論是想要在炎炎夏日來一隻冰淇淋，或是想在這裡吃上美味的便當或關東煮都可以。

圖／@han__jiiii
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此外，如果想要實際體驗入住日式房間，也可以預約住宿。這裡是全台第一間古蹟民宿，總共有三棟包棟民宿可供選擇，分別為「巡佐的家」、「副所長的家」和「所長的家」，全日式的空間可以依據人數選擇想要入住的房型，所長的家能入住4~10人，巡佐的家和副所長的家則是可以入住4~8人，適合一家大小或是一群朋友一起入住，親身感受日式生活。更多訂房資訊可以到梧棲文化出張所的官網查詢。

圖／@readygo
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地址：台中市梧棲區梧棲路142號

開放時間：週三～週日 10:00-18:00

林異香齋餅店

圖／@food_yorkie
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順著梧棲文化出張所前的梧棲老街往前走約3~5分鐘，就能夠看到飄香百年的林異香齋餅店。鹹蛋糕是這間古早味傳統餅店的招牌，鹹鹹甜甜的好滋味吸引許多人慕名而來。除了人氣最旺的鹹蛋糕之外，店內還有販賣其它傳統的糕餅，像是牛舌餅、牛角麵包等，也都受到許多人的青睞，如果有機會到梧棲小鎮來走走，一定要到這間在地人推薦的老店看看！

圖／@food_yorkie
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地址：台中市梧棲區梧棲路170號

營業時間：週一～週五 8:00-21:00、週六～週日 8:00-20:30

電話：04-26566811

台中港三井 outlet

圖／@summerheart0402
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台中港的三井outlet占地廣闊，除了可以盡情逛街之外，還能夠欣賞台中港的港邊風光，園區內還有摩天輪可以乘坐，如果逛街逛累了，也可以坐上摩天輪休息，順便欣賞風景。三井outlet二期也已經於去年年底開幕，新增了約50家品牌進駐，不論是想要買衣服鞋子、生活用品或是享用美食，都可以到三井outlet走走逛逛！

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

營業時間：週一~週五 11:00-21:30，週六~週日(含國定例假日) 10:30-21:30

延伸閱讀>>【台中咖啡廳】三間老派咖啡廳，體會在地老台中人的日常

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咖啡廳 outlet 老街

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