陪孩子放電一整天！ 台中大雅8大「親子旅遊景點」 麥田、公園、體驗館一路收藏
在疫情的陰霾之下，許多小朋友假日待在家也都悶壞了，此篇收集8個位於台中大雅的親子友善空間與景點，讓無論大朋友還是小朋友都能好好享受美好的家庭之旅。
原住民族文化館
【原住民族文化館】是台中市唯一一間保存原住民文化與傳承的館區，同時推廣藝術的展覽，具有教育及技藝研習等多元意義，館區內可見原住民族獨有的特色空間，可帶著孩子一起認識原住民文化，且此區也是最佳觀賞飛機的祕境，在此也會不定期舉辦市集與原民聚會的活動，有著寬闊且充滿原民色彩的休憩空間。
原住民族文化館
館區地址：台中市大雅區仁愛路69號(台中市原住民綜合服務中心)
開館時間：8:00-17:00（週一公休）
大雅小麥文化節
若是3月出遊的你們，可別忘來到寶興宮廣場參與一年一度的【大雅小麥文化節】喔(建議先到臉書粉專的「大玩台中」查詢)，除了感受隨風起舞的麥田和一道道的金黃色波浪，在當天還會有特色市集和手作的活動可體驗，也別忘與黃金色的稻田拍下一家人出遊的紀念照喔。
大雅小麥文化節
活動地點：寶興宮廣場(台中市大雅區神林路一段231巷40號)
活動時間：約每年三月舉辦
潭雅神綠園道
若想讓小孩好好放電、遊歷大雅麥田的景色，可以規劃個腳踏車一日遊的旅程，且潭雅神綠園道不只車道平緩好騎，沿途的景色也是美不勝收，終站的中科公園還有長達20公尺的磨石子溜滑梯，無論大朋友小朋友都可好好放電一番。
潭雅神綠園道
園道起點：台中市潭子區中山路三段1-2號
摘星山莊
位於潭雅神綠園道附近的【摘星山莊】保有百年歷史的四合院傳統建築，可觀賞老建築所帶來的愜意美感，看著紅磚頭上精緻又繽紛的浮雕藝術，「交趾陶」的藝術展現也可在建築中的各個角落看見，也是一處適合與小孩一起走踏的親子景點。
摘星山莊
景點地址：台中市潭子區潭富路二段88號
開放時間：09:00-18:00(週一二無開放)
寶熊漁樂碼頭
【寶熊漁樂碼頭】是一座以釣魚為主題的海洋教育主題園區，結合釣魚體驗和海洋的教育，可以讓小孩們玩到不亦樂乎，同時透過園區專業的導覽與說故事，讓這趟旅程更能富有意義，尤其用心設置的「虛擬釣場」，無論大朋友小朋友都能體驗真正釣魚的感覺，在此便可玩上2小時囉。
寶熊漁樂碼頭
園區地址：台中市潭子區中山路三段11號
開放時間：10:00-17:30(週二三休館)
大雅中科公園
【大雅中科公園】位於潭雅神自行車道的終點站，公園內特地設置了三座長達20公尺的磨石子溜滑梯，從溜滑梯的制高點，即可眺望大雅區的街景風情，是座大朋友小朋友都會愛上的溜滑梯；且空曠的場地無論玩飛盤、放風箏、騎自行車感受清晰空氣都相當適合，且公園內也有設置廁所和補給站，讓騎到終點的大家可以好好休息一番。
大雅中科公園
公園地址：台中市大雅區月祥路40號
二和公園
位於巷弄內的【二和公園】以「12感官」為主題，設計了14個遊戲主題區，以繩索網格取代階梯，讓小朋友們透過攀爬達成肌力與平衡感的訓練，還有沙坑可讓小朋友堆疊玩耍，是台中大雅一處超適合親子遊玩放電的公園地點。
二和公園
公園地址：台中市大雅區雅潭路4段703巷
伊莎貝爾數位烘焙體驗館
入口處以夢幻糖果屋的造型呈現，且館內各個角落都可見精緻又可愛的甜點裝飾，另外也有餅乾與蛋糕的DIY手作課程可參與，讓小朋友能一起探索烘焙的樂趣。
伊莎貝爾數位烘焙體驗館觀光工廠
館區地址：台中市大雅區中清路三段737號
營業時間：10:00–18:00
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