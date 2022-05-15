台中超另類炸物攤50元一大包！地表最強炸菇菇專賣店　香菇鑲肉、波特菇堡必點

講到炸物攤，大家一定立刻想到雞排、鹹酥雞、魷魚這"炸物三傑"，不過北屯這家炸物店 - "這都有"卻相當另類，他們不是主打鹹酥雞、雞排，而是菇類，由於老闆埔里老家是在種菇的，所以在這邊可以買到很多種菇類，其中還包括了少見的超高營養價值的白精靈菇，也因為是自產自銷，所以賣的是超便宜，一份50元的綜合菇超級大一包，讓人吃到都開始懷疑人生。店家還不時會研發一些創意的產品，像是最新推出類似蚵嗲的香菇鑲肉（可以叫它"菇嗲"嗎）就超級特別，另外這邊也吃得到用波特菇做成的香菇漢堡喔⋯⋯實在是超新奇的，根本就是菇菇控的天堂啊～～

"這都有"炸物總店就位在北屯興安路二段，附近就是捷運四維國小站，這邊算是住宅區，不過賣吃的也是不少，路相當大條，停車相對也蠻方便的。

攤子上方有大招牌，旁邊還有個可愛的燈籠，比起一般炸物攤感覺更加顯眼，店名取作"這都有"，真的很敢取啊～～哈哈。

食材種類算是蠻多的，雖然沒有真的像店名"這都有"一樣啥麼都有，但是一般鹹酥雞攤常見的應該都有了，最特別的當然就是他們的菇菇，因為老闆埔里老家就是在種菇的，所以這邊的菇種類特別多，有大香菇、杏鮑菇、金針菇、秀珍菇和白精靈菇，尤其是白精靈菇，我還真第一次看到炸物攤有賣這個的。

這個像是漢堡的東西應該很多人都沒看過，名字叫"波特堡"，是把波特菇切開後夾入起司、火腿和生菜，相當特別。

MENU

價格整個看起來都還蠻便宜的，而且居然還有10元的東西，實在太神奇了。

另外最近也推出了一些新品，還沒弄進menu。

現在炸物攤幾乎都會有脫油機，店家當然也不例外。

綜合菇 $50

店內必點的人氣王產品就是綜合菇，一大包裝到8分滿居然只要50元而已。裏頭有包含大香菇、杏鮑菇、金針菇、秀珍菇和白精靈菇，如果不想吃哪種菇想換別種菇也都可以跟店家說。

金針菇有像在吃餅乾的感覺、炸香菇鮮嫩多汁、杏鮑菇脆彈涮嘴、美白菇外酥裡嫩，每種菇炸過後的口感都很不一樣，基本是搭配蒜片，帶回家也可以沾泰式醬一起吃。

波特堡 $85

波特菇炸過後口感相當特別，菇的味道很濃，搭配內層的火腿、起司和生菜一起吃真的很奇妙。

脆皮木耳 $50

也算是他們獨賣的，其他炸物店幾乎沒有看過，炸過後的口感真的令人意想不到，變成脆脆酥酥的，不講可能還不知道這是木耳XD，直接吃沒啥味道，一定要搭配胡椒粉和蒜片一起吃。

鮮奶芋泥酥 $30

有點類似地瓜球和芋頭丸的綜合體，一口大小，吃起來還蠻涮嘴的，小朋友應該會很喜歡。

月亮蝦餅 $50

蝦餅算是半成品，不過能在炸物攤上吃到這個也是挺難得的，店家還很貼心附上泰式醬可以淋，我現場吃是直接倒進袋子裡，後來覺得不太適合，會讓袋子底部濕掉，可能會破，所以建議有買這個的還是帶回家倒在盤子和碟子沾著吃吧。

香菇鑲肉 $50

因為想拍像他們產品照片那樣的切面，所以拜託店家幫我切開，正常來說店家是沒有幫忙切的喔。裡面是肉餡加上超大塊香菇，我覺得看起來有點像是香菇版的蚵嗲，可以叫它"菇嗲"嗎？，肉餡是肥瘦各半，有稍微調味過，搭配多汁的香菇一起吃還蠻好吃的，口感真的很像包了香菇的蚵嗲。

對菇類沒有興趣的也可以點他們的鹽酥雞、酥炸魷魚。

酥炸魷魚 $50

他們的魷魚不是都是腳，也有比較大塊的肉，剛炸好整個Q潭鮮脆，實在好吃啊。

鹽酥雞 $50

有帶骨頭，但是肉也不少，肉是老闆自己醃製的，蠻有味道的，算是好吃的鹽酥雞。

炸皮蛋 $25

怎麼會有炸皮蛋混在裡面，原來是友人說想吃看看，所以就點了⋯。炸過的皮蛋感覺騷味變淡了，如果不敢吃皮蛋是因為那味道的話，店家的炸皮蛋或許可以嘗試看看喔。

台中這麼多家炸物店，這家"這都有"我覺得真的是很有特色，尤其對喜歡吃菇的人來說根本就是天堂，更難能可貴的是價格也便宜，非常值得推薦給喜歡吃菇的朋友們。

這都有

地址：台中市北屯區興安路二段43-1號

電話：0989-032039

營業時間：15:30-22:30(星期二公休)

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：這都有

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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