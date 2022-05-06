彷彿童話森林的水池美景！埔里景觀餐廳「Buggy Coffee」餐點美味又好拍

這次來埔里遊玩，發現這間很有質感的景觀餐廳，「Buggy Coffee 埔里咖啡休閒教學園區」有整片綠意盎然的水池庭院可以散步拍照，氣氛悠閒放鬆，而且室內外空間都很寬敞，適合家庭聚餐、約會，馬上來分享給你們！

Buggy Coffee 埔里咖啡休閒教學園區建築十分有特色

餐廳位置及營業資訊

Buggy Coffee埔里咖啡休閒教學園區

地址：南投縣埔里鎮中正路1067號

電話：04 9293 3773

營業時間：星期五、六、日：10:00–20:30、星期一 10:00–19:00

停車位：餐廳門口或路邊停車

收服務費$10%

餐廳位置跟著導航走就可以，只是入口處不小心會錯過，車可以開進園區內停在餐廳門口，如果滿了也可以停外面路邊停車格，算是很方便。

Buggy Coffee 門口停車後，階梯走上來這棟白色建築就是餐廳

室內用餐環境

一進門就看到大大的可愛瓢蟲，讓人聯想到店名Buggy Coffee！很吸睛的設計！入口處的櫃子擺放各種咖啡豆、茶葉還有沖泡器具等。現場也有看到客人正在購買咖啡豆，感覺咖啡品項應該很厲害專業！可惜我們早上已經喝過咖啡，下次有機會想再來品嚐看看！

Buggy Coffee店內擺設各種茶飲、咖啡原料與沖泡器具

之前在網路上看到這邊的照片就很想來，踏入店內果然沒失望，溫馨的黃光把氣氛點綴得很浪漫，大片落地窗灑進自然光線，整個氣氛很放鬆愉悅。而且座位都很寬敞，我們兩個人就坐在舒適的四人座。

Buggy Coffee 店內座位寬敞舒適，有大桌方便聚餐。

窗外搭配綠意美景，實在太適合享用午茶的環境了！這次有別的行程，只短暫停留吃了午餐，下次我還要再來這裡悠閒喝下午茶！

Buggy Coffee 靠窗這排的座位可以欣賞窗外自然美景

餐點介紹

Buggy Coffee供應的餐點種類非常多元，不管是正餐或下午茶時段都能吃到美味餐點，部分輕食有限時段供應。正餐類以義大利麵、披薩、燉飯為主，單點價位約300up，有奶素口味可選擇，套餐價位500～600up，（套餐有附沙拉、湯品、餐後飲品）。輕食類有帕里尼、鬆餅、炸物、沙拉、開胃菜、麵包等。飲品的選擇多到會讓人選擇障礙的程度，尤其是咖啡類，除了基本的義式咖啡，還有提供不同產區的精品莊園豆，像是亞洲、中美洲、南美洲、非洲區等，咖啡控很適合這裡！不喝咖啡的話也有熱茶可以選擇，或是美美的水果冰沙。

Buggy Coffee供應餐點多元，正餐類以義大利麵、披薩為主。

超級鮮紅蝦麵 $380，這道義大利麵一端上桌，先是被滿滿大份量的蝦子吸引（而且還貼心去殼，只保留蝦頭尾造型），接著就是撲鼻而來的香味四溢，拍照都想趕快按兩張就秒吞它！我跟小幫手都很喜歡這個麵條，Q彈又入味！味道濃郁但不會過鹹，吃得到蝦子的鮮甜，極推！

Buggy Coffee 被蝦子包圍的超級鮮紅蝦麵，真材實料。

經典瑪格麗特 $380，如果到沒吃過的店，點披薩口味，經典的一定不會錯！這裡的披薩餅皮屬於比較軟而薄的，口味上也比較清爽，偏地中海料理的清淡風味，餅皮微焦的部分很香脆，值得一提的是，這個口味的起司不會太濃，害怕起司味的人應該也能接受的親民口味。

Buggy Coffee 經典瑪格麗特披薩清爽不膩

草莓共和國 $230，這杯少女心滿滿的夢幻飲品，不只顏值高還真的很好喝欸！絕對不是那種只能拍照的花瓶，而是內在兼具的模範冰沙！

Buggy Coffee 草莓共和國，兼具高顏值又好喝的飲品

來看看，為什麼我會給這麼高的評價，滿滿的新鮮水果啊！不是只有一兩片裝飾用而已，塞滿杯口而且切好適合食用的一口大小，貼心提供小湯匙。以景觀餐廳來說，這杯真的對得起價位！草莓冰沙要快點喝不然融很快，酸酸甜甜的不會膩，很適合搭配正餐享用。

Buggy Coffee 滿滿新鮮水果的冰沙

戶外空間

吃飽喝足就來逛逛戶外吧！出來玩最喜歡這種有戶外可以賞景散步的景觀餐廳了，用餐同時當景點拍照，讓行程更豐富。

Buggy Coffee 戶外庭院很適合飯後散步

我身後就是這片超美的水池跟樹林，加上水中倒影整個畫面看起來就像一幅畫。

Buggy Coffee 高聳大樹與水池倒影，美麗如畫的景色。

水池中央有一座橋，可以走去中心拍打卡照。

Buggy Coffee 水池中央有橋可以走過去

也要提醒大家，這個庭院非常好拍，但是真的不能小看春夏的小黑蚊大軍！建議要噴防蚊液比較好。

Buggy Coffee 從任何角度拍都是藍天綠樹與優美的水池。

結語

沒想到這趟來到埔里的第一頓午餐就讓我這麼滿意！如果不是因為其他行程，真的很想繼續坐下來享用下午茶，好吧，都說旅途的遺憾是留給下一次美好的紀念，那我們就把這間收進口袋吧！強烈推薦你們想來場放空悠閒的用餐體驗的話，這裡真的很不錯。

Buggy Coffee 充滿綠意的環境，讓人想再次踏上旅途。

Buggy Coffee埔里咖啡休閒教學園區

地址：南投縣埔里鎮中正路1067號

電話：04 9293 3773

營業時間：星期五、六、日：10:00–20:30、星期一 10:00–19:00

停車位：餐廳門口或路邊停車

收服務費$10%

文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室

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