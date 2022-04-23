台中爆紅泡芙名店推「生乳波士頓蛋糕」新作！檸檬鳳梨、高山紅茶驚艷甜點界

以「平價」、「比手掌還大」的泡芙爆紅的晨牧手作烘焙坊，一直以來都是甜品界裡老饕的口袋名單，而這次為了要迎接春夏兩季推出了新作！「檸檬鳳梨生乳波士頓」用細緻綿密的蛋糕體包覆著微酸微甜的滑順檸檬生乳餡，還可以吃得到鳳梨果粒，完美組合將成為夏季裡最消暑的滋味。

「晨牧手作烘焙坊」的生乳波士頓蛋糕用滑潤順口的生乳搭配超柔軟的蛋糕體，鬆軟而綿密的蛋糕體帶有微微奶香，生乳的甜度恰到好處讓人一吃就上癮。除了擁有濃郁茶香的紅茶生乳波士頓與酸甜的檸檬生乳波士頓，現在還有季節限定的草莓生乳波士頓，以及新推出的檸檬鳳梨生乳波士頓等著甜點控們來品嘗！





晨牧老闆堅持選用高品質原物料，即便需花費的成本較高也絲毫不動搖，特選小農契作的新鮮水果與阿里山太和高山紅茶製成一款又一款的波士頓蛋糕，不添加香精與人工香料，以做給自己孩子吃的用心程度來製作每一樣甜品，店裡有許多媽媽常客都會特地來買回去給孩子享用！

檸檬鳳梨生乳波士頓

微熱的天氣裡最適合嘗嘗這款新品！晨牧將酸爽檸檬、清甜鳳梨與生乳完美融合，以新鮮鳳梨慢熬而成的手作鳳梨醬加入現榨檸檬汁，吃起來有著濃郁酸香的口感還吃得到鳳梨果粒！搭配清甜又細緻的生乳，堆疊出多層次的酸甜風味，在這日漸炎熱的天氣裡，「檸檬鳳梨生乳波士頓」將成為最解暑氣的聖品。

檸檬生乳波士頓

晨牧選用小農契作的檸檬，將生乳與新鮮檸檬汁完美結合！檸檬特有的果酸在嘴裡掀起一陣清爽的涼風，微酸的口感更讓人一吃就愛上，表面再撒上檸檬皮，點綴出檸檬的清香味，淡淡的檸檬香氣飄散在空氣中，還沒入口就先陶醉於其中，放入口中綿密的蛋糕體如同雲朵般輕柔，檸檬的清香在嘴裡餘韻猶存，偷偷告訴你，這款微酸微甜的「檸檬生乳波士頓」可是店裡的熱銷新寵兒呢！

紅茶生乳波士頓

以為甜點只適合螞蟻人嗎？怕太甜的饕客一定要試試這款「紅茶生乳波士頓」！晨牧嚴選來自海拔1200公尺的阿里山太和高山紅茶，因產地位於北回歸線北緯23度半上下的山區，其茶湯特別柔軟、香氣清新淡雅，將茶葉與生乳完美融合，淡雅茶香與乳香在嘴裡交融，尾韻還會回甘，搭配超柔軟蛋糕體，交織出一段專屬大人味的完美午茶時光，配上一壺好茶更顯愜意。

不添加茶精去增加香氣，而且選用阿里山上等茶葉進行製作，看似平凡的口味卻驚豔了許多饕客。

草莓生乳波士頓(季節限定，夏季有芒果生乳波士頓口味)

「草莓生乳波士頓」嚴選台灣在地新鮮草莓和手工製作的新鮮生乳內餡，酸酸甜甜的草莓搭上新鮮生乳讓人回味無窮，以奶霜與輕盈的蛋糕體交織出一段完美的甜蜜時光，讓你每一口都是滿滿幸福感！

來到晨牧當然也不能錯過這款爆紅比手掌大的銅板價泡芙！不管是加入了滑順生乳的原味泡芙、茶香撲鼻的紅茶生乳泡芙、超人氣甜而不膩的巧克力泡芙、季節限定的草莓泡芙、芒果泡芙又或是有著飽滿大甲芋泥的芋泥泡芙，通通都是店內的熱銷款！泡芙用料扎實又平價，外皮酥脆、內餡滑潤順口，下午茶時光來一顆就是最大的享受，每天數量有限記得先預訂再來店自取，才不會撲空喔！

▲「比手掌還大」的泡芙內餡塞好又塞滿！原味泡芙、巧克力一顆只要25元銅板價很可以！

另外泡芙口味除了單售之外，也有販售12入裝的綜合泡芙禮盒，不論是要送禮或是帶回家自己享受都很推薦，晨牧也提供冷凍宅配服務，即便人不在台中，也能輕鬆享用到這款排隊甜點。

▲依序為：草莓泡芙(左上)、紅茶生乳泡芙(左下)、巧克力泡芙(右上)、芋泥泡芙(右下)

「晨牧手作烘焙坊」不管是麵包或是甜點製作上從不馬虎，老闆以做給自己孩子吃的想法為開店理念，堅持採用成本高昂的優質原物料，且絕不添加香精與人工香料，只為了將這樣的口碑延續下去，讓喜愛晨牧的饕客們可以享受美好滋味！大家除了可以親自來店購買波士頓蛋糕，晨牧也有提供冷凍宅配服務，有需求的人都可以洽電詢問。





晨牧手作烘焙坊

店家地址：台中市北區瑞祥街16號

店家電話：0422337471

營業時間：15:00-21:00(周二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/2YM5aUR

網路賣場：https://bit.ly/3AyNq0s





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