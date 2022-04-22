精選台中6間「超人氣蛋糕」獻給最愛的媽媽！義式冰淇淋蛋糕、千層蛋糕任挑

▲圖片來源：窩巷ᴴᴵᴰᴰᴱᴺ ᴸᴬᴺᴱ

台中甜點店百百款，琳瑯滿目的蛋糕品項讓人選擇障礙，藉由這次母親節蛋糕懶人包，幫助各位能快速找到心儀的蛋糕，在母親節這個重要的日子裡獻給最親愛的媽媽。





目錄：

1. 梅笙蛋糕工作室

2. 窩巷ᴴᴵᴰᴰᴱᴺ ᴸᴬᴺᴱ

3. 法雅∣義式冰淇淋蛋糕

4. 馥漫麵包花園

5. 糖村

6. 晨牧手作烘焙坊





梅笙蛋糕工作室





【梅笙蛋糕工作室】在台中已經開業了12個年頭， 【梅笙蛋糕】保持初心堅持每個環節跟食材，就是要提供享受幸福又沒負擔的甜點給每一位客人，今年母親節檔期推出新品蛋糕，「檸香白葡萄蛋糕」基底的海綿蛋糕加入了法式檸檬餡，使用低甜度鮮奶油跟高品質無籽綠葡萄，微酸微甜的好滋味，檸檬清香與綠葡萄特有的滋味讓人難忘。

▲圖片來源：梅笙蛋糕工作室

「黑玫瑰巧克力蛋糕」將巧克力海綿蛋糕加入覆盆子起士奶霜餡，塗抹上特製巧克力鮮奶油，最後用新鮮莓果跟有機玫瑰花做裝飾，高貴且優雅的蛋糕做為母親節蛋糕再適合不過了，口味上絲毫不馬虎，巧克力與莓果更是絕配。

▲圖片來源：梅笙蛋糕工作室

【梅笙蛋糕工作室】

店家地址 : 台中市東區進德路154號

店家電話 : 04 2215 3803

營業時間 : 12:00–21:00；星期日公休





窩巷ᴴᴵᴰᴰᴱᴺ ᴸᴬᴺᴱ





以「抹茶流沙千層」出名的【窩巷】，今年母親節也推出兩款風格極為不同的蛋糕，由經典新鮮水果塔重新設計的「水果花園珠寶盒」，蛋糕不僅分層細膩，華麗又充滿設計感的外觀更是賞心悅目，加入店家自製的法式杏仁餡、手煮莓果醬、香草餡還有卡士達，加上新鮮水果後層層堆疊，成為了母親節最璀璨的珠寶盒。

▲圖片來源：窩巷ᴴᴵᴰᴰᴱᴺ ᴸᴬᴺᴱ

「秋翠玄米蛋糕」將秋脆無籽葡萄與玄米茶香戚風蛋糕做結合，加入了大溪地香草餡與特製卡士達醬，秋脆無籽葡萄皮薄且不澀，清甜的口味搭上獨特的香氣【窩巷】使用日本進口玄米茶製成茶香戚風蛋糕，茶香與果香交織在一起，讓整份甜點又多了一股典雅。

▲圖片來源：窩巷ᴴᴵᴰᴰᴱᴺ ᴸᴬᴺᴱ

【窩巷ᴴᴵᴰᴰᴱᴺ ᴸᴬᴺᴱ】

店家地址 : 台中市西區柳川東路二段56號

店家電話 : 04 2377 0008

營業時間 : 12:30–18:00；星期三、四公休





法雅∣義式冰淇淋蛋糕





【法雅】主打冰品甜點，堅持提供的甜點要維持「簡單不膩」的原則，今年母親節推出的「紅寶石覆盆子花圈乳酪蛋糕」，將微酸的覆盆子與香甜的奶酒結合在一起，奶酒獨特的風味讓整份蛋糕更加成熟典雅，加入濃郁乳酪內餡，口味上更有層次感，母親節想來點不一樣又充滿大人味的蛋糕嗎？這款會是你的首選。

▲圖片來源：法雅∣義式冰淇淋蛋糕

除了上面那款濃郁大人味的蛋糕外，「田蜜青檸哈密瓜義式冰淇淋蛋糕」則是清爽無負擔的風味，將高品質的哈密瓜製作成義式冰淇淋，搭配青檸摩西多雪波，哈密瓜的香甜與青檸的清爽，讓這份蛋糕品嚐起來更加清新，絲毫不膩口，享受著與其他蛋糕不同的輕奢感受。

▲圖片來源：法雅∣義式冰淇淋蛋糕

【法雅∣義式冰淇淋蛋糕─文心店】

店家地址 : 台中市文心路三段357號

店家電話 : 04 2291 5669

營業時間 : 10:00-20:30





馥漫麵包花園





今年母親節【馥漫】除了推出7款母親節蛋糕，還推出了《寶貝My Mommy》的活動，用行動表達對媽媽的愛！今年推出的「好事花生」將新竹福源花生製做成冰淇淋蛋糕，花生香甜濃郁，與媽媽一同享用這甜蜜的滋味吧!

▲圖片來源：馥漫麵包花園

▲圖片來源：馥漫麵包花園

【馥漫】還有好康優惠等著你，即日起到5/5預購DM上的指定蛋糕就能享有早鳥優惠價！除了有折扣外，買蛋糕【馥漫】還會加送保冷袋，快把自己滿滿心意傳達給媽媽。

▲圖片來源：馥漫麵包花園

【馥漫麵包花園】

分店資訊 : 東興店、學士店、西屯店、水湳店、松竹店、大里店、豐原店、大雅店、公益店、彰化店、美村店、太平店、草屯店、江子翠店、景安店





糖村





【糖村】在今年母親節推出曾獲得蘋果日報蛋糕評比冠軍─夏威夷果仁慕斯蛋糕，鬆軟濕潤的蛋糕與香醇濃郁的香草慕斯結合，搭配烘烤過的澳洲火山豆果仁，濃濃果仁香讓人愛不釋手，醇厚奶香讓蛋糕更加順口，果仁慕斯經典不敗的好組合。

▲圖片來源：糖村

【糖村】另一個經典口味「楓糖核桃慕斯蛋糕」使用加拿大楓糖製作慕斯，搭配巧克力和香緹鮮奶油製成的慕斯，雙層慕斯結合特殊的蛋糕風味，並在慕斯內添加了核桃粒以及黑糖千層酥派皮，增添了堅果獨特的香氣跟口感，讓整個慕斯蛋糕更有層次感，讓人一再回味。

▲圖片來源：糖村

▲圖片來源：糖村

【糖村】

分店資訊 : 台中文心旗艦店、台中崇德店、台中向上店、台中福雅店





晨牧手作烘焙坊





以「一個25元、比手掌還大」的泡芙爆紅的【晨牧手作烘焙坊】，今年推出母親節優惠活動，4/24前預購DM上面的蛋糕自取就能享９折優惠，多款高人氣的千層跟特色蛋糕等你前來挑選！

▲圖片來源：晨牧手作烘焙坊

▲圖片來源：晨牧手作烘焙坊

【晨牧】千層蛋糕甜而不膩帶股蛋香，高人氣的「草莓千層蛋糕」更是讚不絕口的好滋味，果香與奶香相互融合，讓整份千層蛋糕清爽又順口，讓人不自覺一口接一口，深受甜點控跟年輕族群喜愛。

▲圖片來源：晨牧手作烘焙坊

【晨牧手作烘焙坊】

店家地址：台中市北區瑞祥街16號

店家電話：04 2233 7471

營業時間：15:00-21:00





分享了這麼多間母親節蛋糕，每一份蛋糕各有特色，你最心儀哪一間呢？挑選一個最適合媽媽口味的蛋糕，表達你最真摯的心意吧！





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