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巨無霸地瓜球飛高高！霧峰「齊心地瓜球」新推抹茶口味 外脆又有麻糬口感

柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 / 文、圖／柚香魚子醬

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

霧峰美食「齊心地瓜球」其實在兩年多前開業時就被我們納入口袋名單了，沒想到竟然拖到最近才跑來嚐鮮，除了經典必吃的原味與紫色地瓜口味之外，現在還新研發出了超美的抹茶口味！每顆地瓜球不但大顆好吃，重點是吃得出真材實料，並不是單純添加色素、沒食材原味的味道，路過買來一試很值得～

霧峰美食「齊心地瓜球」其實在兩年多前開業時就被我們納入口袋名單了，沒想到竟然拖到最近才跑來嚐鮮，除了經典必吃的原味與紫色地瓜口味之外，現在還新研發出了超美的抹茶口味！每顆地瓜球不但大顆好吃，重點是吃得出真材實料，並不是單純添加色素、沒食材原味的味道，路過買來一試很值得～

齊心地瓜球目前有霧峰總站與西屯站，我們這天來到的是霧峰總站，地點就位在霧峰區黃昏市場門口，距離霧峰農工也相當近；銅板價平常就吸引了不少學生，帶給家人朋友解解饞也很不錯，還有不少公司會訂購當下午茶點心，先打電話來預訂比較不需要等候。

齊心地瓜球的表定營業時間是15:00-19:30，不過每天備料固定，基本上是賣完為止，建議想來嚐鮮的朋友可以早點過來～單包售價30元、2包50元、3包80元、4包100元，算起來一次買2包或4包最划算。

我們在老闆剛開攤時就來等候，可以看到一顆顆繽紛的地瓜球被愈壓愈膨，甚至壓到整個攤車都晃動，才發現竟然也是體力活啊！看到地瓜球慢慢長大、在油鍋裡游泳的樣子，真的還挺療癒的！

另外當然少不了地瓜球們飛高高的模樣，甩掉多餘的油分，每顆地瓜球顯得特別渾圓飽滿，而且還比一般市售的地瓜球還大顆呢～

起鍋後的地瓜球就會被轉移至旁邊逐包分裝，我們一拿到手就先試試最經典的原味，外表金黃酥脆、略有嚼勁又不會太厚，內裡的空氣感很重，慢慢咀嚼愈能感受得到地瓜本身的香甜，趁熱享用很過癮！

咬開紫色地瓜球，最有趣的是裡頭有著類似麻糬的口感，以整體比例來說雖然稱不上是特意包入的內餡，但反而讓地瓜球的酥脆外皮吃起來更有口感層次，香甜又不黏牙，帶點濕潤度的Q度，小朋友肯定也會很愛～

帶有粉嫩綠色色澤的地瓜球，是最新研發出的抹茶口味，不過魚編自己吃起來是覺得比較沒有抹茶的甘苦味，比較接近綠茶的清甜爽口，結合地瓜球剛好可以中和油膩感；而且裡頭也有類似麻糬的口感，忍不住讓人愈嚼愈起勁，吃完意外地覺得還蠻飽的～

雖然台中地瓜球專賣店可以說是遍地開花，不過究竟是真材實料、還是添加色素而僅有地瓜原味的地瓜球，其實還是能明顯得感受得出來。這間齊心地瓜球的顏色或許不是最豐富的，但吃得出來用料很不錯，加上個頭又比一般地瓜球還來得大顆不少，推薦愛吃地瓜球的朋友有機會可以來試試喲！

齊心地瓜球霧峰總站

營業時間：15:00~19:30(售完為止)，公休日詳見粉專

電話：0901 119 779

地址：台中市霧峰區中正路1213號

粉絲專頁：齊心地瓜球

齊心地瓜球西屯站

營業時間：15:00~19:30(售完為止)

電話：0979 383 611

地址：台中市西屯區西屯路三段139-3號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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