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網路瘋傳的10元「仙草凍鮮奶」一杯4種料、鮮奶裝到滿！逢甲郭姐茶坊限時活動

糖糖's 享食生活 / 文、圖／糖糖

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郭姐茶坊繼上次的10元黑糖珍珠鮮奶，這次再推10元仙草凍鮮奶，仙草直接給半杯，裡頭還加了波霸、紫蘇及花生，最後加入鮮奶直接裝到滿而非奶精，一杯四種料只要10元！糖糖就問老闆娘到底有沒有賺錢（笑）

快速幫大家複習一下郭姐茶坊的地理位置，郭姐茶坊店面位在西屯福星路上，距離台中知名伴手禮短腿丫鹿餅乾逢甲店不遠，扛棒非常顯眼。

門口掛著桃紅色大布條，上頭寫著仙草凍鮮奶10元，還加波霸、小紫蘇及花生，這麼划算感覺不買對不起自己～

郭姐茶坊菜單

仔細看一下郭姐茶坊的菜單，發現他們家的飲料其實不算便宜，無糖鮮奶波霸中杯就要90元，趁有活動來買真的超划算。

仙草凍鮮奶 10元

小小一杯裡頭一次可以吃到4種料，裡頭的料已經接近滿杯狀態，糖糖吸第一口還吸不太起來，甜度可以選微糖或半糖，仙草凍很Q嫩，波霸Q彈不軟爛，小紫蘇吃起來帶點微脆，雖然布條上寫著加花生，不過花生要另外講，老闆娘才會現磨現加，糖糖猜可能是怕有人對花生過敏，愛吃料的朋友可以試試這杯

繼上次的黑糖珍珠鮮奶，這次又再推10元仙草凍鮮奶，一杯四種料，直接加鮮奶不是奶精，真的還蠻物超所值的，老闆娘依舊很有個性，來到逢甲逛街可以買一杯來試試，畢竟一杯才10元～

郭姐茶坊

電話：0900-265677

地址：台中市西屯區福星路615號

時間：11:00~24:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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