台中2200坪「鹿峰夜市」逛到凌晨！集結250攤吃美食、玩高空彈跳　再抽萬元現金

台中人開逛新夜市！號稱海線最大的「鹿峰夜市」即將於4/22正式開幕，主打占地2200坪、最新宣佈集結多達250攤的美食與遊樂區，還設有五星級貨櫃遊客廁所與遊客中心，從晚間營業至凌晨1點，有望成為在地全新地標。

圖／鹿峰夜市臉書專頁

即將登場的「鹿峰夜市」座落沙鹿區星輝路與中山路田尾巷口，因位於沙鹿區「鹿峰里」而取名「鹿峰夜市」，並以可愛的小鹿為標誌，吸引民眾一起逛夜市。而占地面積達2200坪的大型夜市將有100個美食攤位、百貨與遊樂區則預計有150攤，其中人氣高空彈跳、九宮格遊戲將會是一大亮點。

圖／鹿峰夜市臉書專頁

值得一提的是，「鹿峰夜市」也規劃600坪汽機車停車位，學生或不想開車的在地居民搭乘公車也可直達，上班族週五下班夜間覓食也方便。現場還少見地設有「遊客服務中心」提供洽詢服務，加碼戶外五星級廁所，翻轉大家對夜市的刻板印象。

圖／鹿峰夜市臉書專頁

此外，為配合4/22開幕，鹿峰夜市祭出一系列優惠，其中加入鹿峰夜市官方Line會員，當天即可至現場兌換限量1000份的「30元夜市抵用券」，4月營業日若於臉書或IG與美食打卡，完成指定步驟即可獲得一張抽獎券，營業日將天天於晚上12點抽出10名幸運兒，各獲得1000元現金，最後一週再加碼抽出一名幸運兒爽領萬元現金。完成上述步驟後，相關抵用券或摸彩券都可至「鹿峰夜市服務處」兌換，週五、六限定的新去處先筆記。

鹿峰夜市（4/22開幕）

地址：台中市沙鹿區星輝路與中山路田尾巷口營業時間：每週五六 17:30至01:00大眾運輸：可搭乘93、95、303、304及305號公車

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