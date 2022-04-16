透光三角窗美感爆發！隱身亞洲大學的美術館 安藤忠雄在台第一座設計
【圖／文：行遍天下】
亞洲大學校園內的亞大現代美術館，建築本體以清水混凝土與帷幕牆構成，是世界知名建築家安藤忠雄給台灣的一份禮物。以正三角形為主要設計元素，從外表、到內部三層穿堂、樓梯間透光的三角窗、大片落地玻璃窗也被兩道方柱區隔成了無數個三角形。
漫遊在清水混凝土如此清爽無裝飾的館內，卻能在每個牆面、轉角、窗戶之間找到由三角形、或者由光影撒下而出現的驚喜。當陽光灑下，透過玻璃窗、與屋頂撒下的光芒，時雨時晴、甚至每分每秒都流轉著不同的樣貌，上一秒的光影風景下一秒卻又變成室內流線，真心讓人讚嘆不愧是大師之作。
景點資訊
亞洲大學現代美術館
地址：台中市霧峰區柳豐路500號
電話：04-2332-3456
時間：09:30-17:00（週一休）
門票：250元
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