老饕才知道！南投在地銅板美食「陳記嫩骨飯」一試成主顧　整片虱目魚肚用料實在

鄰近南投戲院的【陳記嫩骨飯、鮮魚湯】位在南投市區的龍井街上，煮出傳神且經典的軟骨飯，搭配鮮魚湯、虱目魚肚粥等料理，將新鮮的魚肉精華完整呈現，另也販售多款小菜豐富了在地人的日常美食記億。

嫩骨飯

漂亮的軟骨光澤底下，是老闆勞心費力透過繁複製程所滷製而成，先仔細將軟骨排中的硬骨及肥肉部位去掉，加入20種中藥材滷包與軟骨肉一起熬煮3小時，再接續悶個1小時；嫩骨肉選擇一小塊一小塊呈現，也是考量長輩們方便入口，老闆真的很「大心」。

特別的是，這款嫩骨飯選用台灣豬肉製作，卻有著牛肉般的軟嫩口感，讓人非常驚豔，一碗飯還配有半顆滷蛋、油豆腐CP值非常高。

許多來南投玩的遊客吃過這樣的美味，便念念不忘，而老闆也應觀眾要求推出了「紅燒軟骨」冷凍包，全台皆可作宅配，在家煮一鍋飯、熱好嫩骨，今日晚餐的主食就能完美解決啦！

虱目魚肚粥(按照時價)

這魚湯的湯頭可不簡單，老闆還額外加入鱸魚的魚骨下去熬煮，整碗湯頭有著滿滿的精華，且為保持食材新鮮，店家皆使用當日進貨的漁獲，虱目魚肚更額外花時間做去刺的動作；不得不說老闆用料超實在，一整片的虱目魚肚幾乎佔滿整碗，每口的鮮甜滋味，讓整個身心都暖了起來。

海鮮泡飯

將飯與湯一起煮滾入味，選用多款海鮮食材，有蛤蜊、白蝦、虱目魚皮、虱目魚丸、透抽，再加入菇類、青菜豐富整碗的營養，這麼用心的海鮮泡飯真心難尋！

乾意麵

看似簡單的古早味，卻有著不簡單的心意在，老闆先將肉燥炒香後再去燉煮，滿滿肉燥香氣拌著麵一起吃，有著外頭吃不到的懷念滋味在。

小菜：泰式鴨掌、台式泡菜、黃金海帶絲

每季的小菜可能都不同，因為老闆會選用當季較「對食」的食材，而小菜也都是老闆的朋友純手工製作的，搭配嫩骨飯一起吃更能豐富整個餐桌。

【陳記嫩骨飯、鮮魚湯】老闆本來在建築業工作，為了有更多時間陪伴家人而選擇回鄉創業，因緣際會下吃到美味的軟骨飯後，便決定要以這個為店內主打，講究做菜細節、追求新鮮食材，從開業至今都不曾改變這堅持，走過四年多的歲月，希望採薄利多銷的方式，以親民的價格回饋給在地的鄉親。





而老闆堅持現點現煮，食材不留隔夜，也秉持食材不浪費的精神，當日沒賣完的魚湯也會留給有需要的人享用，是間相當用心的店家，讓人不只可以止餓，還能溫飽身心的空缺，推薦給在南投生活或是來到南投旅遊的你。

陳記嫩骨飯、鮮魚湯為老闆一人作業，建議大家可以先打電話訂餐再取餐，節省在現場等候時間。





陳記嫩骨飯、鮮魚湯





店家地址：南投縣南投市龍井街33號

店家電話：0984271628

營業時間：11:00~13:30；17:00~19:30(賣完為主)

粉絲專頁：https://bit.ly/3IcC31D





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