彰化不只有大佛！麻糬、肉圓、甜點從早吃到晚路線必收　還有落日廣場新景點

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

▲圖片來源：Flickr_3Q_9527

彰化市區不只有大佛可遊歷，若要安排彰化市一日遊的行程讓你很苦惱的話，本篇內容可能會是你的救贖，可以選擇喜愛的景點、美食，路線與時間讓你自由安排喔。





本篇路線：





火車前站：(可在上午就攻略)

阿三肉圓

Skinny Cafe 瘦子咖啡

愛治文具房

阿璋肉圓





火車後站：(從下午開始攻略)

小時糖

扇形車庫

玉華珍餅行





八卦山景點：

八卦山

布達廣場

貓頭鷹廣場





旅程結束前的伴手禮：

大元麻糬

Yolo Moment烘培坊





阿三肉圓

彰化肉圓各家皆有不同口感和風味，身為在地彰化人，【阿三肉圓】是小編的首選店家，位於三民路上，從火車站前站往左手邊的三民路步行10分鐘，即可見店面位於右手邊；而其肉圓淋上甜鹹醬料佐著蒜香氣真的相當迷人，且無論老闆忙碌與否，都會將其炸至酥脆熟成才上桌！就算外帶回家吃依舊酥脆。

▲圖片來源：IG@bellastar915

喜歡吃辣的朋友別忘了加上一點辣椒，和著醬一起吃更是夠味！且內用環境在裝修後有著更寬敞舒適的空間，早上10點半營業就可見排隊人潮，來彰化的第一站先吃肉圓準沒錯！和阿三肉圓一樣是酥炸外皮的「北門口肉圓」也位在火車站前附近，大家也都可去試試，找到自己喜歡的肉圓風味喔。





阿三肉圓

店家地址：彰化縣彰化市三民路242號

營業時間：10:30–19:00(售完為止，週一二公休)

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

Skinny Cafe 瘦子咖啡

若想走微文青路線的朋友，也可先到【瘦子咖啡】品嚐咖啡與甜點，位於彰化火車站附近的巷弄中，店內的咖啡無論配方豆、單品豆都是自家烘焙，而經典的五款配方豆在菜單上都可見詳細的介紹與背後的故事，若喜歡也都可現場購買回家自己沖煮。且內用空間也相當舒適，推薦這間彰化在地有溫度的職人咖啡館。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

Skinny Cafe 瘦子咖啡

店家地址：彰化縣彰化市三民路242號

營業時間：11:00–19:00

相關介紹：https://bit.ly/3N1zBP8

▲圖片來源：IG@morningcloud46

愛治文具房

喝完【瘦子咖啡】的你，在中午時刻就可到隱藏於巷弄中的【愛治文具房】逛逛囉！對於文具控來說簡直是座天堂，店內有著各式各樣的文具小品，有別於一般的文具商店，愛治文具房精選特色文具，也有店家自己開發的文具小品，店內的擺設與分類也相當用心，是間容易讓人失心瘋的文具選物店！

▲圖片來源：IG@morningcloud46

愛治文具房

店家地址：彰化縣彰化市長安街76巷7-2號

營業時間：12:30(六日12:00)–19:00(週一二公休)





阿璋肉圓

而【瘦子咖啡】旁的長安街上也有許多美食，像是彰化在地老攤【阿璋肉圓】也乘載過許多彰化人記憶中的滋味，Q軟的外皮和著甜鹹的醬汁，配著裏頭厚實的瘦肉與香菇，有著不同口感的滋味在；吃完記得到斜對面的攤販購買「糯米炸」！不同於台南的白糖粿，其外層會裹上花生糖粉，酥脆香甜是許多在地人的午後點心之一。

▲圖片來源：IG@katheren_girl

阿璋肉圓

店家地址：彰化縣彰化市長安街144號

營業時間：09:30–22:00

▲圖片來源：Flickr_迷惘的人生

在逛完火車站前站後，若是開車的朋友可先將車子停在「扇形停車場」，再徒步前往扇形車庫；若沒有交通工具也沒關係，從火車站前站出站後，往三民路直走可以看見一個多岔路口，行人可走位於左手邊的民生路，直直往前走即可見通往扇形車庫的「民生人行地下道」喔。不過若是想躲避中午時刻的烈日，建議可先到【小時糖】甜點店與家人朋友先來個下午茶時光，再到扇形車庫走走拍下紀念照。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

小時糖

其原本的舊店址位在忠犬彩繪社區的一處巷弄中，而後搬到附近的裕民街上，不過無論搬到哪處，總可見【小時糖】的門口有台老偉士的身影。

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而店內所販賣的甜點每款都能有不同的味蕾享受，不變的是甜點師傅一路以來堅持使用天然食材、手工製作的初心，且店內的甜點都是當天製作、絕不賣隔夜，以這樣的用心走過了五年的時光。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

▲聖多諾黑，酸甜的莓果滋味與焦糖泡芙的脆口，配上底層的千層派，有著多層次的味蕾享受，別忘了詢問店員建議的吃法喔。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

▲夏夜，清爽的紅烏龍茶香在口中蔓延開，搭上內層的水果香氣在味道上相當平衡，尤其上頭的橙花香緹，讓整體更添清爽。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

許多懂吃的饕客即使攻略了全品項的甜點，在日常的午後時光依舊會到店購買，這也變成一種美好的習慣，在彰化市想吃到精緻且口味清爽雅致的甜點，【小時糖】不會讓你失望，也是在地朋友所大力推崇的店家。





小時糖

店家地址：彰化縣彰化市裕民街12號

營業時間：13:00-17:00(公休日可看臉書粉專)





扇形車庫

吃完【小時糖】的甜點後再到扇形車庫觀賞會是較佳的行程順序，而從辭修路上的扇形停車場、全家之間的巷子直走到底向左轉，再直走到彰美路即可見右手邊往扇形車庫的路口喔！

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

【扇形車庫】是全台僅存的圓形「火車頭旅館」，火車頭們依序在各自的房號休息著，也可見黑色舊式的蒸氣火車頭，且不定時會有火車頭的巡迴，可以看見火車頭依著軌道運行至中央旋轉的景象，若遇假日還會有導覽人員的解說喔。

▲圖片來源：IG@bellastar915

也別忘了到上頭往下俯瞰【扇形車庫】的全貌，搭著白雲藍天的背景，在此很適合拍下來到彰化一遊的紀念照。





扇形車庫(免門票)

景點地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號

開放時間：13:00(六日10:00)–16:00(週一公休)

▲圖片來源：IG@biii_foodie

玉華珍餅行

離開後火車站前，可別忘記要到【玉華珍餅行】先把伴手禮買起來！現場現點現包的麻糬，三種簡單又純粹的口味就能稱霸全店，有紅豆、花生、芝麻三種口味，可買12入的綜合麻糬和朋友家人一起享用；而皮薄料多的麻糬，從Q軟的口感就能感受手工現做的魅力，且外頭還會裹上一層黃豆粉，有著不同層次的美味，推薦給大家。

▲圖片來源：IG@biii_foodie

玉華珍餅行

店家地址：彰化縣彰化市辭修路244號

營業時間：08:10–12:00；13:10–17:00(週二公休)

▲圖片來源：Flickr_ChienPang Kuo

八卦山大佛

將車站附近的景點店家都逛遍後，開車前往八卦山，感受太陽西下前的柔和光影，從牌樓走上階梯可見大佛宏大的身影佇立在那，此刻感受到萬物的渺小與沉靜下來的心，與大佛合影後可到對面九龍池廣場的觀景台，俯瞰彰化市區的景色，在等待向晚夕陽的來臨前，可先到八卦山牌樓對面新設的「布達廣場」(Buddha square)逛一逛新駐的美食店家、補充體力喔。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

布達廣場Buddha square

上八卦山後可見八卦山牌樓正對面有座遊樂設施與沙坑，許多家長在午後時光都會帶小朋友來到此放電玩耍，而除了原本進駐二樓的「卦山村」店家外，「叫春工作室」網羅山下店家進駐，一共有9間特色店家，善用一樓的空間也將此區命名為【布達廣場】。

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

而3月底各店家已經開始試營運，在4/17(日)和第七屆的「叫春小搖滾」一同開幕同慶！當天會有知名金曲歌王謝銘佑以及一系列熱鬧精彩的演出，且往後也會在特殊節日不定期舉辦市集，讓八卦山又能多一處遊歷休憩的空間，有得吃又有得玩。

▲山下的【星球咖啡】也進駐了布達廣場，為此特別設計這款「大佛咖啡刨冰」。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

▲【俗女小餐館】店內的生啤酒搭配道地滷味，讓彰化市區夜晚多一處可嗨。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

▲山下的【小時糖】二店也在布達廣場，以歐牧生乳開創新的風味。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

▲布達廣場戶外的用餐區也相當愜意。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

▲八卦山上的夕陽美景。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

貓頭鷹廣場

八卦山的九龍池即可欣賞傍晚夕陽的美景，若想要有更享受的空間，可到【貓頭鷹廣場】一邊泡腳等待落日美景，而往後還可以看到美麗的城市夜景。

▲在貓頭鷹廣場所見的向陽景色。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

貓頭鷹廣場

店家地址：彰化縣彰化市大彰路65號

營業時間：17:00–00:00

▲圖片來源：IG@starcoco1124

大元麻糬

除了玉華珍餅行的麻糬外，【大元麻糬】也是在地知名的麻糬專賣店，其口味共有經典的花生、紅豆、包肉鹹麻糬，獨特的鹹麻糬口味，即使搭上甜口的麻糬也不違和，是許多在地人所懷念的經典口味，離開彰化前可別忘了買回去和家人朋友一道品嚐喔。

▲圖片來源：IG@starcoco1124

大元麻糬

店家地址：彰化縣彰化市民生路129巷6號

營業時間：08:30–21:00

▲圖片來源：IG@photo_sharing0530

Yolo Moment烘培坊

此間是特別照顧喜歡肉桂捲的朋友！【Yolo Moment】位在火車站附近的中正路上，現在以烘培麵包與美式甜點蛋糕為主，其內也有享用早午餐的空間，而「肉桂捲」是店內的人氣美式麵包，將其改良後再融入特調的焦糖，濕潤的麵包口感搭上多層次的肉桂香，整體的口感與風味都相當迷人，喜歡肉桂捲的朋友肯定要試試！





照本篇的路線逛遍彰化市區，讓來到彰化的記憶點不只大佛，還有好吃又美味的特色店家與新增的景點，讓你在回程時能夠看著紀念照留戀不已，以上美食及景點推薦給大家！





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