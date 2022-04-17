彰化不只有大佛！麻糬、肉圓、甜點從早吃到晚路線必收 還有落日廣場新景點
彰化市區不只有大佛可遊歷，若要安排彰化市一日遊的行程讓你很苦惱的話，本篇內容可能會是你的救贖，可以選擇喜愛的景點、美食，路線與時間讓你自由安排喔。
本篇路線：
火車前站：(可在上午就攻略)
阿三肉圓
Skinny Cafe 瘦子咖啡
愛治文具房
阿璋肉圓
火車後站：(從下午開始攻略)
小時糖
扇形車庫
玉華珍餅行
八卦山景點：
八卦山
布達廣場
貓頭鷹廣場
旅程結束前的伴手禮：
大元麻糬
Yolo Moment烘培坊
阿三肉圓
彰化肉圓各家皆有不同口感和風味，身為在地彰化人，【阿三肉圓】是小編的首選店家，位於三民路上，從火車站前站往左手邊的三民路步行10分鐘，即可見店面位於右手邊；而其肉圓淋上甜鹹醬料佐著蒜香氣真的相當迷人，且無論老闆忙碌與否，都會將其炸至酥脆熟成才上桌！就算外帶回家吃依舊酥脆。
喜歡吃辣的朋友別忘了加上一點辣椒，和著醬一起吃更是夠味！且內用環境在裝修後有著更寬敞舒適的空間，早上10點半營業就可見排隊人潮，來彰化的第一站先吃肉圓準沒錯！和阿三肉圓一樣是酥炸外皮的「北門口肉圓」也位在火車站前附近，大家也都可去試試，找到自己喜歡的肉圓風味喔。
阿三肉圓
店家地址：彰化縣彰化市三民路242號
營業時間：10:30–19:00(售完為止，週一二公休)
Skinny Cafe 瘦子咖啡
若想走微文青路線的朋友，也可先到【瘦子咖啡】品嚐咖啡與甜點，位於彰化火車站附近的巷弄中，店內的咖啡無論配方豆、單品豆都是自家烘焙，而經典的五款配方豆在菜單上都可見詳細的介紹與背後的故事，若喜歡也都可現場購買回家自己沖煮。且內用空間也相當舒適，推薦這間彰化在地有溫度的職人咖啡館。
Skinny Cafe 瘦子咖啡
店家地址：彰化縣彰化市三民路242號
營業時間：11:00–19:00
愛治文具房
喝完【瘦子咖啡】的你，在中午時刻就可到隱藏於巷弄中的【愛治文具房】逛逛囉！對於文具控來說簡直是座天堂，店內有著各式各樣的文具小品，有別於一般的文具商店，愛治文具房精選特色文具，也有店家自己開發的文具小品，店內的擺設與分類也相當用心，是間容易讓人失心瘋的文具選物店！
愛治文具房
店家地址：彰化縣彰化市長安街76巷7-2號
營業時間：12:30(六日12:00)–19:00(週一二公休)
阿璋肉圓
而【瘦子咖啡】旁的長安街上也有許多美食，像是彰化在地老攤【阿璋肉圓】也乘載過許多彰化人記憶中的滋味，Q軟的外皮和著甜鹹的醬汁，配著裏頭厚實的瘦肉與香菇，有著不同口感的滋味在；吃完記得到斜對面的攤販購買「糯米炸」！不同於台南的白糖粿，其外層會裹上花生糖粉，酥脆香甜是許多在地人的午後點心之一。
阿璋肉圓
店家地址：彰化縣彰化市長安街144號
營業時間：09:30–22:00
在逛完火車站前站後，若是開車的朋友可先將車子停在「扇形停車場」，再徒步前往扇形車庫；若沒有交通工具也沒關係，從火車站前站出站後，往三民路直走可以看見一個多岔路口，行人可走位於左手邊的民生路，直直往前走即可見通往扇形車庫的「民生人行地下道」喔。不過若是想躲避中午時刻的烈日，建議可先到【小時糖】甜點店與家人朋友先來個下午茶時光，再到扇形車庫走走拍下紀念照。
小時糖
其原本的舊店址位在忠犬彩繪社區的一處巷弄中，而後搬到附近的裕民街上，不過無論搬到哪處，總可見【小時糖】的門口有台老偉士的身影。
而店內所販賣的甜點每款都能有不同的味蕾享受，不變的是甜點師傅一路以來堅持使用天然食材、手工製作的初心，且店內的甜點都是當天製作、絕不賣隔夜，以這樣的用心走過了五年的時光。
許多懂吃的饕客即使攻略了全品項的甜點，在日常的午後時光依舊會到店購買，這也變成一種美好的習慣，在彰化市想吃到精緻且口味清爽雅致的甜點，【小時糖】不會讓你失望，也是在地朋友所大力推崇的店家。
小時糖
店家地址：彰化縣彰化市裕民街12號
營業時間：13:00-17:00(公休日可看臉書粉專)
扇形車庫
吃完【小時糖】的甜點後再到扇形車庫觀賞會是較佳的行程順序，而從辭修路上的扇形停車場、全家之間的巷子直走到底向左轉，再直走到彰美路即可見右手邊往扇形車庫的路口喔！
【扇形車庫】是全台僅存的圓形「火車頭旅館」，火車頭們依序在各自的房號休息著，也可見黑色舊式的蒸氣火車頭，且不定時會有火車頭的巡迴，可以看見火車頭依著軌道運行至中央旋轉的景象，若遇假日還會有導覽人員的解說喔。
也別忘了到上頭往下俯瞰【扇形車庫】的全貌，搭著白雲藍天的背景，在此很適合拍下來到彰化一遊的紀念照。
扇形車庫(免門票)
景點地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號
開放時間：13:00(六日10:00)–16:00(週一公休)
玉華珍餅行
離開後火車站前，可別忘記要到【玉華珍餅行】先把伴手禮買起來！現場現點現包的麻糬，三種簡單又純粹的口味就能稱霸全店，有紅豆、花生、芝麻三種口味，可買12入的綜合麻糬和朋友家人一起享用；而皮薄料多的麻糬，從Q軟的口感就能感受手工現做的魅力，且外頭還會裹上一層黃豆粉，有著不同層次的美味，推薦給大家。
玉華珍餅行
店家地址：彰化縣彰化市辭修路244號
營業時間：08:10–12:00；13:10–17:00(週二公休)
八卦山大佛
將車站附近的景點店家都逛遍後，開車前往八卦山，感受太陽西下前的柔和光影，從牌樓走上階梯可見大佛宏大的身影佇立在那，此刻感受到萬物的渺小與沉靜下來的心，與大佛合影後可到對面九龍池廣場的觀景台，俯瞰彰化市區的景色，在等待向晚夕陽的來臨前，可先到八卦山牌樓對面新設的「布達廣場」(Buddha square)逛一逛新駐的美食店家、補充體力喔。
布達廣場Buddha square
上八卦山後可見八卦山牌樓正對面有座遊樂設施與沙坑，許多家長在午後時光都會帶小朋友來到此放電玩耍，而除了原本進駐二樓的「卦山村」店家外，「叫春工作室」網羅山下店家進駐，一共有9間特色店家，善用一樓的空間也將此區命名為【布達廣場】。
而3月底各店家已經開始試營運，在4/17(日)和第七屆的「叫春小搖滾」一同開幕同慶！當天會有知名金曲歌王謝銘佑以及一系列熱鬧精彩的演出，且往後也會在特殊節日不定期舉辦市集，讓八卦山又能多一處遊歷休憩的空間，有得吃又有得玩。
貓頭鷹廣場
八卦山的九龍池即可欣賞傍晚夕陽的美景，若想要有更享受的空間，可到【貓頭鷹廣場】一邊泡腳等待落日美景，而往後還可以看到美麗的城市夜景。
貓頭鷹廣場
店家地址：彰化縣彰化市大彰路65號
營業時間：17:00–00:00
大元麻糬
除了玉華珍餅行的麻糬外，【大元麻糬】也是在地知名的麻糬專賣店，其口味共有經典的花生、紅豆、包肉鹹麻糬，獨特的鹹麻糬口味，即使搭上甜口的麻糬也不違和，是許多在地人所懷念的經典口味，離開彰化前可別忘了買回去和家人朋友一道品嚐喔。
大元麻糬
店家地址：彰化縣彰化市民生路129巷6號
營業時間：08:30–21:00
Yolo Moment烘培坊
此間是特別照顧喜歡肉桂捲的朋友！【Yolo Moment】位在火車站附近的中正路上，現在以烘培麵包與美式甜點蛋糕為主，其內也有享用早午餐的空間，而「肉桂捲」是店內的人氣美式麵包，將其改良後再融入特調的焦糖，濕潤的麵包口感搭上多層次的肉桂香，整體的口感與風味都相當迷人，喜歡肉桂捲的朋友肯定要試試！
照本篇的路線逛遍彰化市區，讓來到彰化的記憶點不只大佛，還有好吃又美味的特色店家與新增的景點，讓你在回程時能夠看著紀念照留戀不已，以上美食及景點推薦給大家！
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