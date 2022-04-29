台中最強名產！可以吃的「消波塊」超萌　外酥內餡紮實還有節日限定口味

趁著休假來台中霧峰的光復新村走走，意外發現了這間超可愛的文青雞卵燒專賣店，店名叫做消波塊大人鶏卵焼き，造型很特別，是台中最有名的消波塊模樣，沒想到台中有名的消波塊竟然可以吃！看似像雞蛋糕，其實他可不是雞蛋糕，口味只有原味，只有特殊節日才會推出限定口味唷。

消波塊大人鶏卵焼き位在台中霧峰光復新村裡頭，裝潢非常文青，由老宅改建而成，旁邊還掛著霧峰區服務處的木牌子。

店門口旁有消波塊大人鶏卵焼き的原物料介紹，標榜沒有添加人工化學，採用台灣牧場新鮮雞蛋、日本三井製糖三溫糖、紐西蘭Anchor無鹽發酵奶油、牙買加Myers’s蘭姆酒及日本北海道十勝生乳，用料很實在呢。

消波塊大人鶏卵焼き菜單

消波塊大人鶏卵焼き賣的品項很單純，就只有消波塊鶏卵焼き、紅茶及烏龍茶，一般消波塊鶏卵焼き只有原味，遇到特殊節日才會有限定口味，糖糖這天來剛好遇到兒童節期間推出的限定口味森永牛奶糖及足球巧克力口味，只販售到4/10。

如果有點特殊口味的朋友，先選擇自己想要的口味，結帳過後，店家會給你四顆巧克力或牛奶糖，需自行剝取後交給店家，店家再協助製作成雞卵燒的內餡。

消波塊大人鶏卵焼き的鶏卵焼き都是現點現烤，原味烤的時候是5分鐘，有包餡料會比較久，需等10分鐘左右。

消波塊鶏卵焼き 75元

這裡的鶏卵焼跟我們常吃到的雞蛋糕不太一樣，一份是5顆，價格比一般雞蛋糕貴上許多。

現點現烤的鶏卵焼，外皮烤的酥酥的，裡頭很挺紮實的，吃起來不會乾乾的，帶迷人的奶香味，上頭撒上糖粉，多了淡淡的甜味。

消波塊鶏卵焼き 90元

這是兒童節限定的口味，糖糖選的是小時候最喜歡吃的足球巧克力，一份是四顆，每顆消波塊鶏卵焼裡頭都有一顆足球巧克力

一樣是現點現烤，有包餡會烤比較久些，趁熱吃消波塊鶏卵焼裡頭的巧克力是會爆漿的，甜度就是足球巧克力的甜度，冷掉吃的話裡頭的巧克力會結塊，吃的就是兒時的回憶。

將雞卵燒做成消波塊的造型真的好萌啊～誰說消波塊只能放在堤岸，這裡的消波塊可是可以讓你放進嘴裡的唷，原味口味可以吃到迷人的雞蛋香氣，想吃兒時記憶的限定口味，記得4/10前來品嘗唷～

消波塊大人 鶏卵焼き

地址：台中市霧峰區新生路118號（光復新村 霧峰區服務處）

時間：平日12:30~18:30；週六11:00~19:00；週日13:00~19:00；週一店休

臉書：https://reurl.cc/yQpl02

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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