秒飛日本！在台中豐原日式「雙層樓歷史派出所」吃極道地烏龍麵、天婦羅

現在特色餐廳越來越多，不僅餐點講究美味，用餐環境也要比噱頭，今天愛麗森來分享這間，帶你們秒飛日本吃烏龍麵啦！四國金子烏龍麵豐原頂街店，前身是歷史建築「豐原頂街歷史派出所」，保留日治時期的建築特色，店內環境保留歷史感，並且整理得清新明亮，用餐十分舒適。除了烏龍麵，還有咖哩飯、丼飯、天婦羅等餐點，超道地美味！正餐之外還有不少特色小菜，很適合帶家人來喔！

日本職人烏龍麵品牌|四國金子

最道地日本烏龍麵，來自旅居日本研習多年的周運昌，是台灣第一人同時擁有「日本大和」、「讚岐製麵」雙證書！招牌特色像是「讚岐烏龍麵」、「天婦羅」等料理，吃過一次就會上癮的美味！現在也進駐台中豐原囉！而且還是在日治時期的歷史建築中，在這裡吃烏龍麵感覺更有氣氛了！

四國金子豐原頂街店為歷史建築，十分有特色

日本烏龍麵品牌四國金子，由多年旅居日本研習的周運昌引進道地日本讚岐製麵

四國金子烏龍麵豐原頂街店 | 用餐環境

位在豐原火車站交通要道的歷史建築「豐原頂街歷史派出所」，是一棟兩層樓式警察官吏派出所。興建於日治時期1930年代，因昭和10年（1935）遭遇臺灣中部大地震，1936年重建後，現在入駐日本職人烏龍麵品牌「四國金子」，變身超人氣豐原美食餐廳囉！

兩層樓高的歷史建築，重現日治時期派出所樣貌

四國金子豐原頂街店

四國金子頂街店位於豐原火車站附近，很醒目好找，跟著導航就能看到藍色旗子飄揚的就沒錯囉！

四國金子豐原頂街店

四國金子豐原頂街店，戶外可愛的裝飾讓派出所氣氛變得輕鬆愉悅

四國金子豐原頂街店，入門就是開放式廚房，人員忙碌同時也很親切招待

四國金子豐原頂街店，一樓陳列日本風味居家小物

點餐流程採半自助式，入座後櫃台點餐，服務人員會幫忙送餐，用餐完畢再將餐盤放至回收區。二樓為主要用餐區，較多座位，沿著樓梯上去的牆面也裝飾著老照片，充滿歷史感。

樓梯旁的牆面裝飾著充滿歷史感的老照片

二樓用餐空間很寬敞，採光非常充足、明亮。座位桌面也夠大，用餐很舒適。

四國金子烏龍麵豐原頂街店二樓

二樓靠窗座位採光清新明亮

二樓用餐空間很有日式老宅的愜意氛圍

自助茶水區除了常溫水、冰冷水，還有提供美國nature微礦氣泡水，在這邊用餐就可以無限暢飲喔！餐具放在烘碗機裡，感覺很乾淨衛生。

自助茶水區提供美國nature微礦氣泡水無限暢飲

四國金子烏龍麵 | 菜色分享

來到烏龍麵職人品牌當然要吃烏龍麵囉！我跟小幫手點了一份熱湯的烏龍麵、一份冷烏龍沾麵，還有我最愛吃的天婦羅系列，強力推薦你們多帶一些家人朋友來吃，才能多吃幾道小菜，每道都好好吃啊！

四國金子烏龍麵餐點菜色多樣化，天麩羅種類也很多

烏龍麵可以單點也可以搭配套餐定食，推薦定食的CP值很高！牛肉泡菜烏龍湯麵(可換豬肉)，不吃牛的朋友可以跟我一樣換豬肉。定食套餐內容有烏龍麵、小菜兩樣、生菜沙拉搭配胡麻醬、雞腿肉唐揚天婦羅。

豬肉泡菜烏龍湯麵定食套餐

烏龍麵的湯頭有蔬菜的鮮甜結合泡菜微辣的口感，很適合冬天喝起來暖呼呼的，而且湯頭剛好不會太鹹，很清爽的風味。麵條非常Q彈，軟硬適中，份量蠻多的，男生也能吃飽。

烏龍麵麵條Q彈，豬肉泡菜口味微辣過癮

薄透的肉片吃起來清爽不膩，入口即化的軟嫩口感。

豬肉泡菜烏龍湯麵的肉片薄透軟嫩

搭配的小菜是木耳跟小黃瓜，也很清脆新鮮。

豬肉泡菜烏龍湯麵的小菜兩樣

唐揚雞使用的是去骨大雞腿肉，酥脆外皮咬下內裡是多汁鮮嫩的肉質，這個真的很好吃！

豬肉泡菜烏龍湯麵定食附餐，唐揚雞外酥脆內軟嫩多汁

豬肉泡菜烏龍湯麵定食附餐，唐揚雞搭配日式沾醬開胃好吃

牛肉胡麻冷烏龍沾麵定食，定食套餐內容跟上面一樣，多了一道小菜。

牛肉胡麻冷烏龍沾麵定食

自製胡麻醬汁沾麵來吃很清爽開胃，烏龍麵冰鎮過感覺更Q更彈牙。

牛肉胡麻冷烏龍沾麵，自製胡麻醬香濃不膩

接下來推薦你們除了烏龍麵之外，必點的小菜！有沒有跟我一樣很愛天婦羅的朋友~來來來！趕快看過來！來到這邊根本是炸物天堂，而且小菜有分大、小份，2個人吃也很可以！

四國金子烏龍麵，天婦羅小菜

北海道起司可樂餅天婦羅

咬下酥脆的外皮，內裡爆漿起司濃濃奶香，綿密馬鈴薯泥，口味很日式道地。

北海道起司可樂餅天婦羅

澎湖透抽唐揚天婦羅

酥脆外皮下Q彈又帶勁的透抽，不會過硬，吃起來也很新鮮！

澎湖透抽外酥脆內裡Q彈有嚼勁

日本產麻糬天婦羅

這個上桌要馬上吃，不然冷了會稍硬喔！外皮脆脆的，內裡軟Q，沾上煉乳超對味！

日式甜點必吃麻糬，外皮酥脆內香Q，沾上煉乳滿足甜點胃

澎湖花枝丸串天婦羅

咬下很有口感，海鮮的鮮甜味不死鹹，香Q好吃！

花枝丸彈牙口感很新鮮

梅漬東勢牛番茄

吃炸物最適合搭配酸甜小菜了，這個無敵好吃，你們一定要點喔！梅子醃漬入味的牛番茄，酸酸甜甜超開胃解膩！

梅子醃漬過的東勢牛番茄，酸酸甜甜，小朋友也會喜歡喔

四國金子烏龍麵|菜單參考

四國金子豐原頂街店菜單

四國金子豐原頂街店菜單

四國金子豐原頂街店菜單

四國金子豐原頂街店菜單

四國金子豐原頂街店菜單

這次來到四國金子豐原頂街店，在充滿日式風情的歷史建築裡吃烏龍麵、天婦羅，感覺真的好像來到日本一樣！細緻的服務，貼心提供冰水、常溫水、氣泡水，每道料理也都精緻美味，空間寬敞舒適，納入口袋名單分享給你們，下次有機會到豐原玩，記得一定要來品嚐道地烏龍麵喔！

四國金子豐原頂街店

地址：台中市豐原區中正路5號

營業時間：午餐11:00~14:00 / 晚餐17:00~21:00

文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室

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