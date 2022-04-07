遶境也要吃美食！「大甲鎮瀾宮」周圍20間平價小吃整理，吃飽喝足拜媽祖

有多久沒到大甲鎮瀾宮走走了？想起以前Ann和榜哥幾乎每年都會到大甲拜訪客戶好幾趟，拜訪完客戶就會到鎮瀾宮周圍覓食填飽肚子，上次來訪竟然已經過了一年半了，而且我們還拍了影片作記錄，上回吃吃喝喝10家小吃美食，而這次分享鎮瀾宮周圍的小吃美食會跟上次有些微的不同，因為有些店家過了下午後就沒營業了！

大甲鎮瀾宮為在台中市大甲區的順天路，奉祀主神為『天上聖母』，也就是民間俗稱的『媽祖』，所以在地人習慣稱它為『媽祖宮』，而鎮瀾宮最有名的活動就是在每年農曆三月初，各地信徒組成浩大的進香團，追隨大甲鎮瀾宮的媽祖到嘉義新港奉天宮遶境進香，進行8天7夜的徒步參拜，又以遶境進香的回程可說是活動的最高潮了，在這一天大甲街上條條馬路幾乎都擠得水洩不通且家家戶戶都會宴客慶祝，有機會真的可以來體驗一下這難得的熱鬧場面。而這一次，Ann和榜哥就簡單分享大甲鎮瀾宮周圍的小吃美食給大家參考囉！

●宜吉九層塔粉蔥餅

位在台灣銀行大甲分行前的這攤宜吉九層塔粉蔥餅，算是不少人下午點心的選擇之一，想要吃到宜吉九層塔粉蔥餅可要花點時間排隊等候，這天我們假日來買粉蔥餅吃，就大約等了20分鐘，店家也說可以事先打電話預訂，減少自己排隊的時間。

宜吉九層塔粉蔥餅加蛋每份價格是45元，雙蛋則是60元，粉蔥餅的口感很Q彈很香，配著九層塔來吃真的很不錯，醬料比例也調配的剛剛好，不會太鹹，且店家也很親切熱情喔！看到小朋友跟著排隊，還會送小朋友小糖果！

宜吉九層塔粉蔥餅

營業時間：14:00-18:30

營業地址：台中市大甲區民生路與順天路路口

營業電話：0985-534127

●台中炒麵

台中炒麵位在嘉家樂肉圓(大甲店)的斜對面的武營路內，餐點選擇很多樣，但我們只推他們家的炒麵、炒冬粉，湯品也還算可以，另外也以燙青菜可以點選。

這天吃了炒麵35元、肉燥飯30元、肉羹湯45元，價位有略為調整，炒麵配上辣椒醬來吃，真的不錯！肉燥飯就真的不太行，因為飯煮得實在太綿了。

台中炒麵

營業時間：15:00-21:00(周一周四公休)

營業地址：台中市大甲區武營路69-2號

●禾夏綠豆沙專賣店(大甲店)

之前不少人跟我們說大甲在地人只喝”禾夏”，所以這次放棄了每次必喝的一路發綠豆沙，轉而來買禾夏綠豆沙來喝看看，點餐到拿到飲品，速度很快。

這天點了一杯45元的珍珠綠豆沙牛奶來喝，珍珠完全不Q彈，不是我們喜歡的口感，綠豆沙加牛奶的味道也不太夠偏淡，所以玉米姐姐喝了一口就說她不喝了！

禾夏綠豆沙專賣店(大甲店)

營業時間：10:00-22:00

營業地址：台中市大甲區蔣公路167號

營業電話：0906-218088

●紅外線烤玉米

每每來到大甲經過這家紅外線烤玉米總是沒有停下腳步買來品嘗，這次就堅持要買了吃看看，一吃”驚為天人”，真的好吃！以後來到大甲，Ann和榜哥會把以前的回憶給丟了，就只來買紅外線烤玉米。

紅外線烤玉米，可以自己挑選玉米的大小等，統一用秤重，這天我們買的烤玉米46元，再等候的過程中，老老闆說他已在地賣了快50年囉！他們家的烤玉米堅持直火烤到熟，再一層一層的刷上醬料反覆的烤，看要吃硬一點還是軟一點都可以幫你挑選，甚至還可以客製化幫你把玉米剁成一半來享用喔！出餐前，老闆還會刷上伯伯一層的豬油，讓這古早味的烤玉米更香更好吃，真心的推薦紅外線烤玉米給你們。

紅外線烤玉米

營業時間：平日15:30-20:00 假日中午時段-20:00

營業地址：台中市大甲區蔣公路144號

營業電話：0937-397025

●大甲五甲地香酥芋泥球

芋泥球有分三種口味，香酥芋泥球一顆10元；爆漿香酥芋泥球一顆35元；黃金蛋黃芋泥球一顆35元，爆漿香酥芋泥球以及黃金蛋黃芋泥球三顆100(可搭配)。

這天我們就只買了香酥芋泥球以及爆漿香酥芋泥球，芋泥球綿密中還可以吃到芋頭的顆粒，外皮酥酥的搭配起來，真的很涮嘴；而爆漿香酥芋泥球就是裡頭包了起司，口感就變成了甜鹹甜鹹的滋味也還算不錯。有機會就來買看看黃金蛋黃芋泥球，老闆說裡面是包鹹蛋喔！

大甲五甲地香酥芋泥球

營業時間：11:30-21:00(周日公休)

營業地址：台中市大甲區蔣公路144號

營業電話：0968-556910

●大甲城燒餅

大甲城燒餅除了賣多種口味的燒餅之外還有賣饅頭類、蛋餅類、吐司類、飲品等，簡單說就是大甲才有的早餐(早午餐店)。價位都不算高且份量十足，太晚來會有賣不到可能！

這天買了一份起司蔥蛋燒餅，大甲城燒餅的燒餅別於一般市售吃到的燒餅口感會讓人覺得乾硬，他們家的燒餅外皮的酥脆感是有層次，搭配內餡的起司蔥蛋來吃會有甜鹹甜鹹的口感，真的很很不錯！

大甲城燒餅

營業時間：05:00-12:30

營業地址：台中市大甲區順天路148號

營業電話：0988-252451

●順伯粉腸、米腸

在地老字號的順伯粉腸、米腸也是不少人會前來買地大甲小吃美食，順伯粉腸別於大甲康家阿媽ㄟ粉腸會用半煎半炸的方式來加熱可以熱熱享用且味道也比較重；順伯粉腸較屬於涼拌小菜類，而他們家的粉腸口感偏Q，裡面的肉末增加會越嚼越香，另外添加的蒜頭醬是鹹甜鹹甜的味道；米腸則是以豬大腸頭灌製，所以每條米腸的粗細會有些不同，裡頭的糯米口感偏軟也沒有包入花生，所以大腸本身的味道會較為明顯。

而近期在2022年3月20日起也漲價，漲為一斤160元，提供給大家參考囉！

順伯粉腸、米腸

營業時間：06:30-13:00

營業地址：台中市大甲區順天路150號

營業電話：04-2686-1445

●圓環魚翅肉羹

這家圓環魚翅肉羹是Ann和榜哥以前來到大甲拜訪客戶結束後都會來吃的一家店。一碗魚翅肉羹配上一碗肉燥飯，就讓能我們填飽一下肚子，然後再去周邊買一些小吃回車上吃。魚翅肉羹的料算蠻多湯頭也算是我們喜歡的口感；而肉燥飯算中規中矩，肉燥味道很夠，配飯吃算下飯。

圓環魚翅肉羹

營業時間：08:00-18:00(周一公休)

營業地址：台中市大甲區順天路157號

營業電話：04-2688-7660

●大甲手工地瓜球

這陣子在網路上很夯的大甲手工地瓜球就在7-11茂華門市前，為什麼很夯呢？除了地瓜球不錯吃之外，最吸睛的就是身材穿著很火辣辣的老闆娘，Ann完全無法跟老闆娘相比，不少人都為了去看美麗的老闆娘而去朝聖喔！

大甲手工地瓜球有分大中小份，大份55元、中份35元、小份25元，這天我們買的是中份，地瓜球蠻Q彈蠻香的，美中不足是有點乾，但還算不錯吃，玉米姐姐自己就吃光了這份地瓜球。

大甲手工地瓜球

營業時間：平日16:00-21:00假日14:00-21:00

營業地址：台中市大甲區蔣公路170號

●珍北平餡餅店

位在大甲鎮瀾宮正後方的鎮政路上，只賣山東大餅、韭菜盒子、豬肉餡餅，每份價格都是30元。建議大家想品嘗這好吃的小吃美食，可要早點到以免碰到售完的殘念，因為我們夫妻倆每次就是買不到韭菜盒子。

這天本來想每個品項都各點一份來品嘗，完全沒想到韭菜盒子已售完，所以就只買了山東大餅跟豬肉餡餅，檯子旁都有醬料可自行添加，Ann和榜哥真心的推薦喜歡珍北平餡餅店的山東大餅，又脆又Q真的很難以形容，下次我可要買到韭菜盒子。

珍北平餡餅店

營業時間：平日14:00-18:30假日13:30-18:30

營業地址：台中市大甲區鎮政路19號

營業電話：04-2686-3055

●大甲黑石頭碳烤玉米

來到大甲又怎麼錯過大甲黑石頭碳烤玉米呢？但它可不是什麼時候去都有，印象中夏天好像會有公休月，實際是哪個時間我們就有點忘記了！

大甲黑石頭碳烤玉米的計價方式是用”秤”的，大支一點的玉米大約是75~90元之間，小支一點的玉米大約是60~75元之間，就看自己怎麼挑選。我們超喜歡他們家的醬且味道很夠很香，但好吃的美食就是要花時間等候囉！

大甲黑石頭碳烤玉米

營業時間：13:00-21:00

營業地址：台中市大甲區蔣公路129號

營業電話：04-2680-1420

●一路發綠豆冰沙

來到大甲鎮瀾宮周圍走跳，真的不誇張！你隨處都可看到人手一杯”一路發”飲品，而我們夫妻倆來到大甲也真的都會買上一杯綠豆冰沙來喝！一路發綠豆冰沙有店面跟路邊攤，我們都是看哪家人最少就去排哪家，因為都是同一家，排人少的就可以節省自己的時間。

這一天我們點選的是一杯40元綠豆沙加珍珠，當然他們也有其他飲品可以選擇；綠豆沙不會太甜，珍珠也很Q彈，蔬果姐妹一喝再喝，說真的我只喝到幾口，她們姊妹倆都一直說好喝！

一路發綠豆冰沙

營業時間：10:00-00:00

營業地址：台中市大甲區蔣公路133號/台中市大甲區育德路52號

營業電話：0966-567769/04-26868969

●大甲一品香水煎包

Ann超喜歡一品香水煎包的水煎包，第一次吃到就愛上它，所以每次來大甲也都一定會來買他們家的水煎包。除了水煎包以外他們還有賣韭菜包、豬肉餡餅跟飲品，但中午12點以前就只有水煎包可以買，如果想要所有品項都吃到的朋友就建議中午之後再來買。

大甲一品香水煎包排隊自行夾取餐點再去結帳，這天榜哥就只買了水煎包(13元/粒)跟韭菜包(15元/粒)，皮薄內餡味道都很夠，熱熱吃真的超好吃，就算放冷了來吃也不會覺得太油膩，我們家的檸檬妹吃了一口完全不想停，所以我們全家人就在路邊耐心等候她吃完水煎包，才能去覓食下一攤。

大甲一品香水煎包

營業時間：05:30-18:30

營業地址：台中市大甲區育德路58號

●大甲康家阿媽ㄟ粉腸

大甲康家阿媽ㄟ粉腸算是觀光客來到大甲都要來品嘗看看的街邊小吃，因為在其他們地區真的吃不到這口感特別的粉腸，平日來買基本上是不用花太多時間排隊等候，但假日來買就真的要花時間等候一會兒。

大甲康家阿媽ㄟ粉腸的粉腸有分大小份，加辣不辣都要事先跟服務人員說，我們是都喜歡點加辣的來品嘗，他們家的粉腸就是屬於粉腸內有點肉末，用半煎半炸的方式來加熱也必免粉腸黏鍋，而重口味的朋友就一定要加辣來吃，但好不好吃真的就見仁見智，沒吃過的朋友真的可以來嘗鮮看看。

大甲康家阿媽ㄟ粉腸

營業時間：平日11:30-23:00假日10:30-23:00

營業地址：台中市大甲區蔣公路131號門口

營業電話：0910-597-631

●阿在筒仔米糕店

阿在筒仔米糕店就在大甲康家阿媽ㄟ粉腸旁，除了米糕還有許多品項可以選擇，像是飯類、麵類、湯品、小菜等，算是個填飽肚子的地方。

這天榜哥又說他要回憶一下阿在筒仔米糕店的米糕，就買了一份來吃，但他說吃過一旁清水區的米糕之後就真的回不去了，就只能把以前來大甲吃米糕的回憶放在過去吧！

阿在筒仔米糕店

營業時間：06:00-03:00

營業地址：台中市大甲區蔣公路133號門口

營業電話：04-2687-6515

●何佳佳蔥油餅-大甲店

何佳佳蔥油餅-大甲店就位在蔣公路以及雁門路的轉角處，其實蠻好找的！他們家的蔥油餅口味很多可以選擇，像是原味、胡椒、芥末、梅子、海苔、辣粉、咖哩等，半張45元，全張90元。

這天我們點的是胡椒口味半張的蔥油餅，熱熱吃外皮就是酥酥脆脆，嚼著嚼著會有淡淡的麵香味，放涼了來吃就是有Q度的口感，蠻特別的！

何佳佳蔥油餅-大甲店

營業時間：平日18:00-22:00假日15:00-22:00(周二公休)

營業地址：台中市大甲區蔣公路133-2號

營業電話：0905-144-336

●阿部玖肆彩色地瓜球-大甲店

蔬果姐妹倆就是被彩色地瓜球給吸引住，一經過這攤阿部玖肆彩色地瓜球-大甲店就說要吃這攤的地瓜球。顏色十分繽紛吸睛的地瓜球，每份50元，口感就是一般地瓜球，但拿來打卡拍照真的很特別喔！

阿部玖肆彩色地瓜球-大甲店

營業時間：假日11:00-22:00

營業地址：台中市大甲區蔣公路142號

營業電話：0920-464121

●正兄弟當歸鴨肉麵線

正兄弟當歸鴨肉麵線平日傍晚才可以營業，假日中午就可以吃得到，內用的朋友可自行到店內找位子入座，而外帶的朋友就是要在外面的攤販上些微等候。餐點的選擇很豐富，有麵線、麵類、冬粉類、湯品、小菜等可以選擇，價位都不算高，餐點上齊了才收會收錢。

這天點了一碗當歸豬腳麵線、清湯蚵仔麵以及一份米血來吃，自己是蠻喜歡他們家的當歸湯的味道，不會有太濃郁的中藥材味道，淡淡的反而讓人覺得順口；清湯的蚵仔麵，真要說蚵仔大顆又肥美，米血吃得出是手工做的，有Q度很涮嘴。

正兄弟當歸鴨肉麵線

營業時間：平日16:30-22:30 假日11:00-22:30

營業地址：台中市大甲區蔣公路153-1號

●嘉家樂肉圓(大甲)

上次來大甲吃了一次嘉家樂肉圓的脆皮肉圓就印象深刻了！他們家的肉圓有脆皮肉圓(50元)以及Q的肉圓(45元)兩種肉圓可以點選，當然還有其他湯品可以選擇。

嘉家樂肉圓(大甲)的脆皮肉圓真的好吃，現炸且將外皮炸得酥脆，配上他們特調的醬來吃真的很推，甜鹹甜鹹又帶點花生醬的香氣，不免讓人一口接著一口，愛吃辣的朋友可以在加上店家自製的辣醬喔！

嘉家樂肉圓(大甲)

營業時間：09:30-23:00

營業地址：台中市大甲區蔣公路166號

●裕珍馨(蔣公店)

提到台中裕珍馨當然不能錯過他們家的奶油酥餅，而除了奶油酥餅之外當然也有不少糕餅商品可以選購，光在大甲就有兩間裕珍馨，又以旗艦店最為夯，但蔣公路上這家裕珍馨也因為鄰近鎮瀾宮，所以生意也是非常好，想要買伴手禮的朋友來裕珍馨就對了！

裕珍馨(蔣公店)

營業時間：08:30-22:00

營業地址：台中市大甲區蔣公路131號

營業電話：04-26861759

Ann和榜哥推薦分享了以上這麼多家在大甲鎮瀾宮周圍我們品嘗過的小吃美食，其實還有很多家我們沒分享到，像是之前吃過的大甲城燒餅、大甲芋頭城、大甲芋香包、豐揚炸料担等，而開車前來的朋友，大甲鎮瀾宮周圍的停車場有很多可以選擇，就自行找尋，快快找時間來大甲鎮瀾宮周圍走跳吧！當然台中也有很多景點、小吃美食可以去體驗看看！像是我們曾去過的台中霧峰林家宮保第園區、霧峰小吃美食、清水紫雲巖周圍小吃美食、台中第五市場周圍小吃美食、台中寶熊漁樂碼頭等等，真的太多太多囉！！！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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