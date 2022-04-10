台中超夯「天空之鏡」如走在雲端上！仙境餐廳預約限定　透明玻璃屋頂必打卡還能夜遊賞螢

台中有許多人氣景觀餐廳可以俯瞰無敵夜景與市景，而有處隱身太平區酒桶山上的私人莊園，因「天空之鏡」成了社群上爆夯的洗版主人公，隨著天氣還能攝下藍天版、夕陽版的美照，彷彿腳踩雲端超夢幻。這片秘密森林為預約限定，餐廳提供精緻午餐及下午茶Buffet，4月還有螢火蟲季開放夜宿，每日一組獨享包場絕佳享受。

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這處「藏寶莊園」位於酒桶山上海拔780公尺的休閒農業園區內，除了園區內的原始森林與療癒動植物的大自然饗宴，最受歡迎的莫過於「天空之鏡」，站在上方讓人猶如走在雲上，天空亦是伸手可及，隨著光線可留下不同氛圍的美照。官方也不藏私分享，若想攝下藍天白雲，建議上午及中午太陽時段為最佳時機；絕美逆光剪影則可在落日時拍攝，不過提醒大家每回只限一人登上平台哦！

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有趣的是，這處打卡聖地實際為餐廳上的透明玻璃屋頂，而餐廳每日提供午餐及下午茶，創意料理午餐含當日主廚精選無菜單自選主餐、莊園有機料理Buffet與飲品一杯，室內用餐限時90分鐘；森林迷你Buffet則包含甜點、蛋糕、鹹食、炸物、輕食自助餐與飲品一杯，室內用餐時間60分鐘，餐點味道備受網友喜愛；而用餐完畢都可自由在戶外空間美拍逛到飽，坐收世外桃源的美景。

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另外，隨著螢火蟲季節開跑，園區即日起也開放夜宿莊園的體驗，讓大家在隱世山谷被點點星光包圍，不過每日僅接待一組客人，不論是想白天美拍還是夜遊賞螢，都記著事先預約才能順利入園啦！

圖／藏寶莊園官方臉書

藏寶莊園-far far Away Kingdom

地點：台中市太平區山田路長青巷26-2號營業時間：12:00-17:00（週二公休）；螢火蟲季開放19:00-21:00

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