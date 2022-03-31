親子放電好去處！ 「布英熊文化創藝館」免費入園有吃又好玩

【旅奇傳媒/記者-張偉浩報導】位於台中市外埔區的布英熊文化創藝館，佔地800多坪，主打文化創意DIY等活動，園區另有翠綠大草皮跟溜滑梯讓小朋友玩樂，免費入園讓民眾互動，使針車技藝推廣跟延續，是一處寓教於樂的創意休閒園區。館內不但擺設早期居民使用的農業器具，也透過老針車分享劉金木、葉秀英夫婦經營針車皮包廠從蓬勃發展到夕陽產業一系列故事，也是外埔、大甲地區產業過程的呈現。

▲無論是大朋友小朋友都可以體驗DIY的樂趣。 圖：布英熊文化創藝館／提供

看見日落西下的針車產業，布英熊文化創藝館館長劉俊輝因而轉型製作蝶古巴特DIY帆布包，並開設文化創意館、鄉土餐廳，將這夕陽產業傳承下去。劉俊輝表示，在承接工廠之初，從不會縫鈕扣開始，卻要學會穿針引線與腳踩針車、打版設計及車縫製作布包，要改變亦不能墨守成規。劉俊輝改變傳統銷售方式，加入創新概念，以及當時最熱門的蝶谷巴特開發與設計，讓生意不斷蒸蒸日上，從本來6尺大的小攤位，最後成為50坪的透天厝，從傳產中闖出一番天地。

▲「布英熊美食館」結合社區媽媽的手路菜。 圖：布英熊文化創藝館／提供

劉俊輝指出，跟隨臺灣經濟成長「三大引擎」中，包括MADE IN TAIWAN（臺灣製造）微笑標章、一鄉鎮一特色產品，及觀光工廠的理念下，決定將針車工廠轉型為「布英熊文化創藝館」，其中的「布」就是布文化產業的根；「英」則是取自母親葉秀英的名字，希望能傳承針車媽媽 的故事；「熊」設定為吉祥物，讓整個文創館更能受到親子的喜愛。

▲布英熊文創伴手禮-桂花釀、香蔥醬、醬油。 圖：布英熊文化創藝館／提供

「布英熊文化創藝館」之後更打造「布英熊美食館」，並與社區媽媽一起結合，每位媽媽端出拿手的「手路菜」，純樸的家鄉滋味，成功吸引旅客的目光，也開始發展多樣化美食，像是以粥品為主打的「熊粥稻」，以及以客家料理特色的「客粄意象」，並與大呷麵本家異業合作，製作香蔥醬拌飯、拌麵，一步一步創造布英熊美食王國。

此外，園區種植300多棵桂花，每年開花香氣四溢，吸引路過的社區民眾、旅客聞香而來，更推出精心製作的桂花釀，並順利獲得臺中10大伴手禮的好禮標章，此後每年都有百大伴手禮的殊榮，劉俊輝更成為2020臺中市政府勞工局所舉辦的在地優秀青年創業家。

▲布英熊文化創藝館館長劉俊輝（右），獲得2020臺中市政府勞工局所舉辦的在地優秀青年創業家。 圖：布英熊文化創藝館／提供

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