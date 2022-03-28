台中2大「九重葛花海」爆發！隱藏版花瀑超驚艷、東大路九重葛雨天美拍也浪漫

台中專屬「城市花海美景」接力開花！繼猶如棉花糖花苞的風鈴木快閃盛放，嫣紅的九重葛也迎來了花期，今天為大家盤點2處絕美九重葛打卡點2022最新花況，人氣公園、小秘境一次踩點，搶當花仙子吧。

東大公園九重葛

圖／IG@syl.vialife授權

台中最長「九重葛花道」位於逢甲中科校區附近的東大路上，人行道延綿超過300公尺，花朵爆量滿開時垂掛在石墻，在路上開成鮮艷花瀑，近拍也是隨手一張花墻美照。雖然近期全台成雨區，但攝影好手也表示，好處為能夠輕鬆拍出浪漫空景，搭配透明雨傘瞬間升級畫面仙氣感。由於九重葛花期較長，若剛好少了陽光加持，未來也能把握特色拍法，一起蒐集限定景致。

圖／IG@syl.vialife授權

東大公園地址：台中市西屯區東大路一段737號

西區隱藏版花墻

除了知名的景點東大公園，也有網友挖掘了西區小亮點。五權西四街上的「Fore柴燒牛排」餐廳外有一株巨大九重葛花瀑，鮮艷的花朵滿開炸裂，吸引許多人因此駐足欣賞、拍攝。綠紅交織的爆量九重葛花墻單拍耀眼，作為背景入鏡讓人物顯得更為嬌小，這處尚未爆紅近期造訪別錯過啦！

圖／IG@littlestar0202授權

Fore柴燒牛排位置：台中市西區五權西四街170號

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