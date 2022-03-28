快訊

北市殯葬管理處爆收賄 副處長疑護航特定廠商得標遭約談

友達宣布現金減資 合併配息發3元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中2大「九重葛花海」爆發！隱藏版花瀑超驚艷、東大路九重葛雨天美拍也浪漫

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@syl.vialife授權、圖／IG@littlestar0202授權
圖／IG@syl.vialife授權、圖／IG@littlestar0202授權

台中專屬「城市花海美景」接力開花！繼猶如棉花糖花苞的風鈴木快閃盛放，嫣紅的九重葛也迎來了花期，今天為大家盤點2處絕美九重葛打卡點2022最新花況，人氣公園、小秘境一次踩點，搶當花仙子吧。

東大公園九重葛

圖／IG@syl.vialife授權
圖／IG@syl.vialife授權

台中最長「九重葛花道」位於逢甲中科校區附近的東大路上，人行道延綿超過300公尺，花朵爆量滿開時垂掛在石墻，在路上開成鮮艷花瀑，近拍也是隨手一張花墻美照。雖然近期全台成雨區，但攝影好手也表示，好處為能夠輕鬆拍出浪漫空景，搭配透明雨傘瞬間升級畫面仙氣感。由於九重葛花期較長，若剛好少了陽光加持，未來也能把握特色拍法，一起蒐集限定景致。

圖／IG@syl.vialife授權
圖／IG@syl.vialife授權

東大公園地址：台中市西屯區東大路一段737號

西區隱藏版花墻

除了知名的景點東大公園，也有網友挖掘了西區小亮點。五權西四街上的「Fore柴燒牛排」餐廳外有一株巨大九重葛花瀑，鮮艷的花朵滿開炸裂，吸引許多人因此駐足欣賞、拍攝。綠紅交織的爆量九重葛花墻單拍耀眼，作為背景入鏡讓人物顯得更為嬌小，這處尚未爆紅近期造訪別錯過啦！

圖／IG@littlestar0202授權
圖／IG@littlestar0202授權

Fore柴燒牛排位置：台中市西區五權西四街170號

延伸閱讀：

台北吉卜力新景點！搶拍「發芽舞龍貓」　橡子共和國「無臉男提燈」開幕首賣

美呆！台南老宅小店外「純白九重葛」爆開如雪花瀑布　市區隱藏版風景成打卡熱點

12歲以下免費、身分證中3碼門票99元！ 兒童節連假全台「主題遊樂園」優惠整理

台中旅遊 花海 美景 熱門打卡 網美 攝影景點 九重葛

相關新聞

台中2大「九重葛花海」爆發！隱藏版花瀑超驚艷、東大路九重葛雨天美拍也浪漫

台中專屬「城市花海美景」接力開花！繼猶如棉花糖花苞的風鈴木快閃盛放，嫣紅的九重葛也迎來了花期，今天為大家盤點2處絕美九重葛打卡點2022最新花況，人氣公園、小秘境一次踩點，搶當花仙子吧。 東

吃得到道地職人精神！「麟 和牛燒肉」以父之名紀念的精緻日式燒肉

日式燒肉的美味你是否想念？「麟 和牛燒肉」將日本職人精神帶回台灣，不僅使用父親名字作為店名，還選擇在母親生長的土地將理念深耕，所有食材皆秉持原味精神，不添加額外調味，道地也精緻的日式燒肉值得您一探究竟。

台中老眷村「光復新村」灌入文創色彩　老宅甜點、手工愛玉...吃喝玩樂一次遊歷

1956年在台中霧峰建立的「光復新村」是二戰後台灣第一個新市鎮，有著省政府教育廳、衛生處、印刷廠員工的眷屬宿舍，滿滿的眷村風情，在經過了半世紀的歲月後，雖風華不再，卻也帶動了台中文創另一波新風潮。

單手握不完！被IG洗版的「巨蝦壽司」　阿月壽司每日限量美食必搶

udn走跳美食／糖糖 最近台中夯到不行的巨蝦壽司就是這間藏在台中第二市場中的阿月壽司，是說糖糖來第二市場N次了，竟然都沒發現到這間阿月壽司，只知道他隔壁的蜜藏地瓜，也是夯到不行，沒預訂吃不到

台中人氣文青小店只賣「麻辣大腸麵線、香雞排、花枝丸」　3款銅板美食打天下！

udn走跳美食／糖糖 還有人沒吃過這間台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸的嗎～別懷疑，店名就是這麼長，店裡頭就只賣店名上的那三種品項，現在重新裝潢，走文青風路線，不管平假日人潮還是嚇嚇叫，下午三點

CP值極高！台中老宅私房菜茶藝館「叁食初」　好吃有水準還免服務分

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中新開的老宅餐廳~叁食初 餐點多元吃的到私房菜、茶飲、麵食，獨棟老宅藏身巷弄裡地點隱密卻很有特色非常漂亮。餐點好吃份量足還免服務費，營業到凌晨一點全天供餐吃巧吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。