負責吃和美拍就好！台中浮誇系「懶人野餐」全套備齊　坐享貴婦級戶外下午茶

台中野餐推薦!天氣越來越好，想要到戶外野餐又要準備很多東西嫌麻煩嗎?推薦台中野餐外帶~O.S.義式冰淇淋手作烘焙浮誇系台中野餐組合，不只超好吃的美味餐點、還有野餐裝備通通幫你準備好，餐點內容包括沙拉、前菜、主菜、麵包、水果、甜點、飲料一應俱全，還有浮誇系風格野餐籃，可以拍出各種風格網美照，享受貴婦戶外下午茶好輕鬆。

O.S.義式冰淇淋手作坊在哪裡？

O.S.義式冰淇淋手作坊位在南屯區益昌二街靠近永春東七路口，地點很好找。

O.S.的餐點非常好吃，Google評論滿分！店內除了販售義式冰淇淋、法式甜點、招牌肉桂捲、千層蛋糕之外，還有推出假日限定野餐籃組合。不僅提供野餐美食、野餐籃，還有野餐配備、網美系帳篷通通包辦，我們到現場取件後直接到附近的豐樂公園野餐。

我們選擇2人份野餐籃，到店自取外帶，有一包餐點、還有野餐籃、野餐墊、餐具組。

想要豪華一點，點基本餐再加購風格道具組只要加價1000元，配備更齊全。

台中野餐地點推薦

台中野餐地點很多，基本上公園都很適合，我們到O.S.取餐，就到附近的豐樂公園野餐。大約11點左右，公園裡已經有很多人來野餐，非常推薦大家像我們一樣約朋友一起野餐，搭起各種風格帳篷看起來好熱鬧啊～

野餐籃風格道具組有4種主題:浪漫唯美風、印地安圖騰風、希臘海洋風、盛夏大地風，每一款都非常漂亮有特色，我們把帳篷搭起來立刻吸引別人的目光，再加上美味又豐盛餐點，真的是浮誇系野餐/網美系野餐/貴婦級野餐～哈哈。

我們選擇浪漫唯美風的蕾絲帳篷，搭好之後非常透氣不會悶熱，而且拍照好好看喔～

把2人份野餐美食擺上去整個美極了！大小朋友都想來跟這個浪漫唯美野餐帳篷拍照，隨便拍都是網美照。

這個夢幻帳篷搭好之後，小朋友超愛！坐在裡面拍照是不是美呆了～～

2人份野餐食材種類不少，要出門野餐不必辛苦的準備一大堆有的沒的，通通交給O.S.好方便，只要到店自取再到公園就能野餐囉~我超愛這種懶人野餐！

兩人份的野餐籃相當貼心準備了餐盤、杯子、刀叉、以及紙巾、衛生紙、還有小木桌。O.S.把野餐需要的餐點、抱枕、野餐籃、花束全都包辦了，真是一級棒的服務！

O.S.野餐籃2人份餐點內容

內容有沙拉、前菜、主菜、麵包、水果、甜點、飲料、氣泡水，份量不少兩個人吃好飽。

除了基本款氣泡水之外，還有飲料三選一。我們選了野莓可爾必思，酸酸甜甜的滋味喝起來很順口，搭配好天氣及美美的帳篷、野餐籃，不論視覺味覺都讓人喜歡。

沙拉有4種選項，我們選了青醬迷迭雞絲沙拉。一大盒份量好多，而且4宮格擺盤蠻漂亮的。

除了上層看到的雞絲、番茄、黃瓜、玉米之外，底下還有大量生菜。淋上特調的沙拉醬，青醬迷迭雞絲充滿義式風味，加上大量生菜整個很清爽，這樣的份量蠻紮實的，我們兩個人吃不完～

前菜也有4種選項，我們選了野菇鹹派。

O.S.的野菇鹹派是個人版的小鹹派，酥鬆的塔皮上頭有滿滿的野菇鮮蔬，加上乳酪焗烤聞起來味道好香。

切開來裡頭的料不少，義式風味的鹹派口味不會過重，茄汁的香甜滋味與乳酪本身就很好吃，再加上酥鬆塔皮的口感，吃起來非常有層次，這道野菇鹹派意外的好吃，推薦必點！

主菜三選一，我們選泡菜燒肉可頌。

手作可頌裡頭包夾了泡菜燒肉，一大顆份量不少。韓式風味燒肉肉汁香氣十足，鹹香回甘還帶有些微辣度，一人吃一份有飽足感。

麵包有三種選項，我們選O.S.最高人氣經典核桃肉桂捲。

肉桂捲蠻大顆的，淋上特調的黑糖漿味道更香。肉桂捲本身肉桂香就很足，淋醬後帶有微微酒香，軟綿的口感超好吃的!O.S.的肉桂捲真的像網友說的無敵好吃，野餐吃一顆有滿滿的幸福感耶～

水果 新鮮的當季水果鋪滿滿一大盒。都已經清洗乾淨分切成一口大小，非常貼心。

季節水果不僅甜度夠，色彩繽紛看起來就很加分，這一盒水果大家搶著吃。

甜點有三種選項，我們選法式千層蛋糕。

O.S.法式千層蛋糕非常有名，我們2人份野餐組有2個口味千層蛋糕。檸檬法式千層軟綿好吃我個人很喜歡，酸酸甜甜的滋味讓人回味無窮，戶外野餐下午茶吃這個法式千層好享受～

提拉米蘇法千層蛋糕也很正點，奶霜加上可可粉的香甜滋味，大人小孩都喜歡。

如果覺得野餐組合餐點不夠，也可以加購單品。O.S.法式長棍帶有咬勁越咬越香，單吃就很好吃，搭配奶油或是果醬也很讚喔。

經典招牌達克瓦茲也是人氣必點，微Q的達克瓦茲餅皮口感不錯，夾心內餡甜而不膩，這款精緻的法式甜點真的會吃過就愛上。

不愧是Google評論滿分，O.S.甜點好經典喔，喜歡法式甜點的朋友在預約野餐籃時，很推薦再加購單品，幸福感一定大大提升。

O.S.義式冰淇淋手作烘焙-野餐籃組合價目表

O.S.野餐籃組合有2人份/4人份/6-8人份等3種選單，價格1080元起就有沙拉、前菜、主菜、麵包、水果、甜點、飲料一應俱全，基本訂餐就包含野餐籃、餐墊及餐具，還可加購風格道具組，享受浮誇系/網美系野餐不必自己辛苦準備，找O.S.就對了。

野餐籃及道具出租規範：

1.野餐籃組合包含『野餐籃、野餐墊、餐具、保冷袋』免費出租，不須收租金，但需要抵押證件或是押金，野餐籃、野餐墊、餐具請愛惜使用，歸還時如有損壞需依市價賠償。

2.野餐籃、野餐墊、餐具需於當天營業時間歸還，逾期酌收費用。

3.野餐籃訂單需於５天前預訂，並３天前支付訂金500元才算訂單成立。

4.如有對食物過敏也可以提前跟店家說明，會另外準備合適的食物。

野餐籃菜單：

【沙拉】1.義式卡布里沙拉 2.青醬迷迭雞絲 3.和風蘋果沙拉 4.胡麻堅果沙拉

【前菜】1.酪梨沙沙玉米片 2.野蔬鹹派 3.小泡芙漢堡 4.法棍三明治

【主菜】1.總匯三明治 2.泡菜燒肉可頌 3.紅醬雞肉潛艇堡

【麵包】1.AOP可頌 2.經典核桃肉桂捲 3.法國長棍

【甜點】1.香草烤布蕾 2.經典招牌達克瓦茲 3.法式千層蛋糕

【飲料】1.水果茶 2.檸檬百香氣泡飲 3.野莓可爾必思

【水果】新鮮當季水果拼盤

野餐籃價格：

2人份 1080元（每個項目選1項）

4人份 2080元（沙拉、前菜、飲料品項中各2款，其餘品項各1款）

道具風格組單租借1組1500元（訂購餐可折500元）

派對組：

6-8人份派對組 $3880（含道具佈置）

田園沙拉盤、健康野蔬棒、乾酪火腿拼盤、三明治拼盤、歐式麵包拼盤、洛林鹹派、招牌肉桂捲、水果拼盤、千層蛋糕、冰淇淋、冰咖啡、冰紅茶、清涼氣泡飲。

O.S.義式冰淇淋手作烘焙-野餐籃組合整體心得

今天到公園野餐好輕鬆，全部都由O.S.準備得很齊全，餐點美味可口份量足，野餐設備、餐具、花束抱枕頸枕等道具通通有，天氣好想要到公園野餐真的不必自己辛苦準備，O.S.提供全套懶人野餐好貼心！到店取餐然後到公園打開就可以野餐，提著漂亮的野餐籃、坐在風格帳篷裡拍照，同時品嘗網評滿分的美味餐點，在大自然享受浮誇系下午茶好輕鬆好愜意~假日帶著小孩跟朋友一起約野餐吧!

O.S.義式冰淇淋手作烘焙

粉絲團：O.S.義式冰淇淋手作坊FB

地址：台中市南屯區益昌二街72號 (地圖)

電話：04 2389 6688

營業時間：10:00~18:00 週一二公休

野餐籃訂購表單：https://forms.gle/cw6q9bMz9zwtmJMu6

野餐籃僅限周末假日供應，且需提前至少5天預約填單

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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