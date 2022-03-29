走入「田尾」花鄉！ 玻璃花房午茶、雨林植物尋奇 3大花園景點植感療癒系體驗
【圖／文：行遍天下】
從台1線轉入彰化田尾花園公路，沿路花卉樹木繽紛多樣為大地染上了活力氣息，宜人的春季也是最適合出遊的時節了。這裡是全臺灣最早種植花卉的地方，也是最大的園藝產業聚落，從過去主要為批發苗木、花卉的集散地，現在也是人氣旅遊勝地。忙碌的都會人走進被植物圍繞的田尾，總能在此找到紓壓或是療癒的感動力，巷弄中的每個花圃都是旅人想逗留的地方。
彰化縣政府、田尾鄉公所與田尾休閒農業協會打造的「彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區」，由一群理念相近的在地業者與青年，致力將自己在產業數十年所培養的「植感」，將田尾打造成不再是走馬看花買植栽，而是慢慢走訪，放鬆身心、療育休閒的舒心場域。
例如專門培育九重葛的「輝豐園藝」二代職人李銘晃熱情大方的開放佔地約3千坪自家庭園讓遊客參觀，壯觀的九重葛花海迷宮令人目不暇給，又或者是，觀賞、食用到馴化後方便種植的水生植物的「鳳凰花園」，培植的花卉苗木種類數以千計，展現令人驚嘆的園藝無限可能。
順遊景點
【菁芳園】玻璃花房品味下午茶
坐落於花園公路小徑旁的秘密花園「菁芳園」，園區內洋溢著歐風情調的造景花園，用手機隨手一拍照片都美的像明信片一樣，也是田尾最熱門的ig打卡熱點。從透明的玻璃溫室向外望去，噴水池畔釉綠的落羽松綠搭配著周邊嫣紅、粉紫等繽紛花卉，是熟客最愛的視角。除了賞景、捻花弄草之外，還可以來這裡用餐、喝咖啡，享受下午茶，特聘外籍主廚烹煮的皇家馬莎拉羊肩肉、堅果紅藜佐黑松露炒飯可是人氣必點。
【綠美農場】玩賞雨林植物的奇幻之旅
沒來到田尾，實在很難想像原來在台灣也有這麼多的雨林植物！走入專賣雨林植物的綠美農場，有種宛如走進南美洲的亞馬遜河流域，主人許淑美從事園藝工作數十年，照顧植物的疑難雜症問題都難不倒她。想欣賞雨林植物罕見品種之奇，一定要來這座私人雨林植物寶庫走走，從龜背芋、鹿角蕨、豬籠草、火球鳳梨、彩葉芋等應有盡有。
【綠果庭院】手作多肉植物盆栽
如果你是多肉植物控，一定不可錯過綠果庭院。運用貨櫃屋與舊木料打造的休閒空間，二手窗戶拼貼的牆面非常適合打卡拍照，綠果庭院中販售數千種多肉植物，從常見的秋麗、白牡丹、綠珊瑚，到近年來很紅的玉露，胖胖短短、顏色豐富的多樣姿態，很適合選購幾款放在辦公桌上幫打造自己的療癒系的小角落呢！
景點資訊
彰化縣田尾休閒農業協會
地址：彰化縣田尾鄉打簾村張厝巷73之1號
電話：0963-627-282
網址：www.twlaa.org.tw
消費：遊程客製化請電話預約防疫
地址：彰化縣田尾鄉打簾村張厝巷73之1號
電話：0912-243-535
FB：菁芳園TenwayGarden
時間：週一至四10:00-17:00、週六10:00-16:30、週日10:00-19:30
消費：皇家馬莎拉羊肩肉480元、堅果紅藜佐黑松露炒飯420元、冰糖紅棗銀耳露160元
地址：彰化縣田尾鄉打簾村公園路一段182號
電話：04-824-3030
FB：鴻霖園藝與綠美農場
時間：週一至日09:00-17:00
地址：彰化縣田尾鄉張厝巷121號
電話：0931-168-265
FB：綠果庭院 GreenLife Garden
時間：週一至六09:00-17:30（週日到17:00）
防疫比照中央規定隨時調整
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言