走入「田尾」花鄉！ 玻璃花房午茶、雨林植物尋奇　3大花園景點植感療癒系體驗

【圖／文：行遍天下】

從台1線轉入彰化田尾花園公路，沿路花卉樹木繽紛多樣為大地染上了活力氣息，宜人的春季也是最適合出遊的時節了。這裡是全臺灣最早種植花卉的地方，也是最大的園藝產業聚落，從過去主要為批發苗木、花卉的集散地，現在也是人氣旅遊勝地。忙碌的都會人走進被植物圍繞的田尾，總能在此找到紓壓或是療癒的感動力，巷弄中的每個花圃都是旅人想逗留的地方。

▲田尾花園公路附近，繽紛的花草植栽讓人心情都好了起來

彰化縣政府、田尾鄉公所與田尾休閒農業協會打造的「彰化縣田尾鄉公路花園休閒農業區」，由一群理念相近的在地業者與青年，致力將自己在產業數十年所培養的「植感」，將田尾打造成不再是走馬看花買植栽，而是慢慢走訪，放鬆身心、療育休閒的舒心場域。

▲來到田尾輕鬆騎著三輪車，悠閒地穿梭在花園裡公路。（圖片提供：彰化縣城觀處）

例如專門培育九重葛的「輝豐園藝」二代職人李銘晃熱情大方的開放佔地約3千坪自家庭園讓遊客參觀，壯觀的九重葛花海迷宮令人目不暇給，又或者是，觀賞、食用到馴化後方便種植的水生植物的「鳳凰花園」，培植的花卉苗木種類數以千計，展現令人驚嘆的園藝無限可能。

▲園區佔地約3,000坪，專門培育九重葛的輝豐園藝，是全台最大的九重葛花園，內有40-50種色彩各異的九重葛。





順遊景點





坐落於花園公路小徑旁的秘密花園「菁芳園」，園區內洋溢著歐風情調的造景花園，用手機隨手一拍照片都美的像明信片一樣，也是田尾最熱門的ig打卡熱點。從透明的玻璃溫室向外望去，噴水池畔釉綠的落羽松綠搭配著周邊嫣紅、粉紫等繽紛花卉，是熟客最愛的視角。除了賞景、捻花弄草之外，還可以來這裡用餐、喝咖啡，享受下午茶，特聘外籍主廚烹煮的皇家馬莎拉羊肩肉、堅果紅藜佐黑松露炒飯可是人氣必點。

▲從玻璃溫室向外望去，噴水池、落羽松與隨著季節變化的花卉，是園區內最美的視角。

▲健康養生的堅果紅藜佐黑松露炒飯是人氣必點。





【綠美農場】玩賞雨林植物的奇幻之旅

沒來到田尾，實在很難想像原來在台灣也有這麼多的雨林植物！走入專賣雨林植物的綠美農場，有種宛如走進南美洲的亞馬遜河流域，主人許淑美從事園藝工作數十年，照顧植物的疑難雜症問題都難不倒她。想欣賞雨林植物罕見品種之奇，一定要來這座私人雨林植物寶庫走走，從龜背芋、鹿角蕨、豬籠草、火球鳳梨、彩葉芋等應有盡有。

▲特殊塊莖盆栽－圓葉山烏龜在春天會長出新葉呈傘狀。

▲透過空氣就可得到生存養分的空氣鳳梨。





【綠果庭院】手作多肉植物盆栽

如果你是多肉植物控，一定不可錯過綠果庭院。運用貨櫃屋與舊木料打造的休閒空間，二手窗戶拼貼的牆面非常適合打卡拍照，綠果庭院中販售數千種多肉植物，從常見的秋麗、白牡丹、綠珊瑚，到近年來很紅的玉露，胖胖短短、顏色豐富的多樣姿態，很適合選購幾款放在辦公桌上幫打造自己的療癒系的小角落呢！

▲以舊木料、二手窗戶拼貼打造出文青風十足的貨櫃屋。

▲多肉植物多樣態，出錦、群生、綴化各異其趣。





景點資訊

彰化縣田尾休閒農業協會

地址：彰化縣田尾鄉打簾村張厝巷73之1號

電話：0963-627-282

網址：www.twlaa.org.tw

消費：遊程客製化請電話預約防疫



















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