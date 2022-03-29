2022台中7大文青最愛的「週末必逛市集」 超多文創、古物等你來探索

圖片授權：揪揪市集 Chu chu Creative Market

每個城市都有屬於自己特色的市集，不同於北部以區塊、廣場為主的市集形式，台中的文創市集多分布在巷弄，或是歷經風霜的建築、民宅內。令人暫時脫離喧囂的城市生活，踏入充滿文藝氣息、懷舊的探索旅程。以下為你集結台中最熱門的7大市集，各個獨具特色，等你來探索。

JOWO Market 舊物盛典

自2016年首次舉辦就獲得廣大迴響的「舊物盛典」，是由一群熱愛老物及懷舊文化的同好所組成。每次活動都會聚集超過100組的老物蒐藏家，透過飾品、玩具、服飾等老品交流，讓每個到此朝聖的朋友彷彿穿越時空般，喚醒大家心中那童心未泯的心和埋藏在心底難以忘懷的回憶。

▲圖片授權： JOWO Market 舊物盛典

▲圖片授權： JOWO Market 舊物盛典

揪揪市集 Chu chu Creative Market

「揪揪市集」是以藝術與手工藝品為主題的文創聚落，活動舉辦位置大多都在台中文資園區，裡頭可以看到各式各樣的手作小物、DIY課程，揪揪希望能夠透過玩樂的過程，讓許多正在努力圓夢的青年們被更多人看見，揪大家一起堅持自己的理想，共同打造具有夢想的美好生活的品牌。

▲圖片授權： 揪揪市集 Chu chu Creative Market

▲圖片授權： 揪揪市集 Chu chu Creative Market

審計368新創聚落

來到台中怎麼能錯過這處台中市集文化的起源地呢！？早期原為員工宿舍的審計新村，充滿歷史痕跡的老建築下，是充滿活力的青年創業基地。老屋配市集，不管是拍美照還是挖寶紀念都是你的好選擇。

▲圖片授權：IG@ taiwanwanderer

▲圖片授權：IG@ taiwanwanderer

綠光計劃 ‧范特喜文創聚落

這處文創聚落原為自來水公司的老宿舍，歷經一番整修後成為文藝氣息滿點的青年創作聚落，12間相連的老宿舍，有著各個獨具風格的文創商家。走上二樓後，遼闊的露天平台有著綠意作為妝點，是許多網美、網帥的熱門打卡景點。

▲圖片授權：台中市觀光局

▲圖片授權：台中市觀光局

小蝸牛市集 lolemarket

在台中已有7年市集經歷的「小蝸牛」，之所以命名為小蝸牛，是希望大家能夠堅持自己所想走的道路，慢慢活出個人生活態度。小蝸牛市集多以手作甜點、小農產品攤販居多，活動舉辦位置大多位於台中刑務所，每個月的活動日期都會公布於官網上，可以清楚看到每個月的店家，有興趣的朋友不妨上網查詢唷！

▲圖片授權：IG@cynthia.7.16

▲圖片授權：IG@uc_lee.kaaan

▲圖片授權：IG@one.bowlfish_dessert

PARK2草悟廣場

台中最新的熱門打卡景點「 PARK2草悟廣場」，擁有許多知名連鎖或台中特色青創美食。每到了假日，總會推出不同風格的市集，讓你不但能在美食世界中翱翔，還能在多元化的文創小物中自由穿梭，是台中時下最火紅的景點之一！來此朝聖前，不妨在官網上確認最新訊息，看看這個週末會是什麼驚喜主題吧！

▲圖片授權：台中市觀光局

▲圖片授權： PARK2草悟廣場

理仁美感聚落

位居市中心都會與靜謐巷弄之間的「理仁美感聚落」，秉持對永續發展、土地有愛的精神，為台中帶來充滿歐洲異國情調的美食、小農週末市集。獨家打造「迷宮秘境」，讓每位到此朝聖的旅人，都能在植牆錯落的小道中自由穿梭，用味蕾品味台中、一同探索生活美感。展期只到4/17，還沒到此踩點的朋友要把握機會！

▲圖片授權：IG@ photo_sharing0530

▲圖片授權：IG@ photo_sharing0530





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