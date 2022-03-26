快訊

新北確診再+10！樹林移工確診昨10名 擴大匡列後今再增

台中老眷村「光復新村」灌入文創色彩　老宅甜點、手工愛玉...吃喝玩樂一次遊歷

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

▲圖片來源：ShareLife
▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源： 台中市政府觀光旅遊局
▲圖片來源： 台中市政府觀光旅遊局

光復新村、中興新村傻傻分不清楚？其實這兩座老眷村都是於二戰後所建立的，而第一座新市鎮「光復新村」便建在台中霧峰，而後才在南投市建立了中興新村。

▲圖片來源： 台中市政府觀光旅遊局
▲圖片來源： 台中市政府觀光旅遊局

兩座都附有老眷村的色彩，在經過半世紀後，看得出歲月走踏的痕跡，而人們為不忘歷史且欲興起從前的風貌，台中市政府結合許多青創店家進駐「光復新村」，保留原眷村的外貌與建築，讓「光復新村」注入另一股文創靈魂。帶著這樣的期待，為大家整理介紹光復新村裡的各個特色店家吧！

咖啡地方

小麥子咖啡

憇吃甜點

人人好工坊

河神幼兒藝術遊戲工坊

Daz.work

倆藍藝術工作室

吾革事

詹姆士農場 James FARM

Carol皮革手作

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

咖啡地方

【咖啡地方】的外觀有著如鄉村老家一般的懷舊氛圍，其後門為著名戲劇「一把青」拍攝的場景之一，而其內以一顆喜愛咖啡的心販賣自家烘培的手沖咖啡，搭配甜點就能成就一場在老眷村的懷舊下午茶時光，有著暖心的氣氛與感受。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

咖啡地方

店家地址：台中市霧峰區信義路19-1號

店家電話：0928363865

詳細介紹：https://bit.ly/3v6cnAV

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

小麥子咖啡 光復新村店

【小麥子咖啡烘焙】有著兩家截然不同風格的店面，其中一間就位在光復新村內，寬闊的露天座位區，讓大家可以在溫暖的微光下享用沁涼的飲品和餐點；而店內的食物秉持手工製作的堅持，拒絕添加人工香料和色素，將全台各地盛產的食材融入其中，創造出各個別具風味的麵包、餅乾和甜點。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

而還未體驗過的朋友可要把握時間了，光復新村內的店面將營業至3月底，今年4月後老闆會將經營重心轉回台中大坑店，喜歡小麥子餐點與咖啡飲品的你，可以改轉往大坑喝咖啡享受下午茶時光。


小麥子咖啡烘焙 光復新村店

店家地址：台中市霧峰區和平路413 號2-1號

店家電話：0977357658

詳細介紹：https://bit.ly/3IjXJce

小麥子咖啡烘焙　大坑店

店家地址：台中市北屯區祥順路二段399號

店家電話：0977357658

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

憇吃甜點

可愛又有趣的店名【憇ㄑ一ˋ吃甜點】，反而多了些親切感，是一間隱藏在台中光復新村的老宅甜點店，「有點厲害的法式吐司」、「大人味的提拉米蘇」、「有機草莓生乳酪」都是店內的人氣品項，愜意的用餐環境是老闆娘希望可以帶給大家的，來到光復新村不妨進來坐坐、感受靜謐的老宅氣氛。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

憇吃甜點

店家地址：台中市霧峰區民族路4號

店家電話：0921402361

詳細介紹：https://bit.ly/3ic63jF

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

人人好工坊

【人人好工坊】由兩位熱愛生活藝術的女子創立而成，以「好」為出發起點，並結合景觀、書法、花器、香氣、茶器、食文化及手作DIY，讓人人回歸原本純粹的生活之中，感受自然且天然的食物與器具。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

店內所販賣的天然手工愛玉，除了可在店內品嚐外，店家也會不定期推出DIY的活動，讓大家體驗手做的樂趣，了解天然愛玉原有的滑嫩滋味。在活動結束後也能購買體驗包回去，將這份快樂與親朋好友分享喔。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

人人好工坊

店家地址：台中市霧峰區和平路1號

店家電話：0929175771

粉絲專頁：https://bit.ly/3ruYutz

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

河神幼兒藝術遊戲工坊

【Hoshen。河神幼兒藝術工坊】是間自製「教玩具」的溫馨店家，由老闆與老闆娘依兩人共同的理念價值，打造出許多以紙、木頭等天然材質製作出的玩具，讓小朋友能在玩樂的過程中接觸來自大自然的天然材料，現場也有DIY的手作課程，能讓孩子和家長們一起同樂喔！DIY課程會隨節慶不同而有所調整，若要前去體驗也都可先打電話做詢問喔。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

河神幼兒藝術遊戲工坊

店家地址：台中市霧峰區和平路5號

店家電話：0960366011

詳細介紹：https://bit.ly/3tiq9iA

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

Daz.work

【Daz.work】由青年設計師Daz－李達子所創立，店內的產品從手鍊、手鐲、耳飾、戒指到墜飾都是由老闆精心設計、製作，而店內不只有販售成品，還有提供裸石訂製，依照裸石原始形狀為其設計出最適的鑲嵌底座搭配；而在此量身訂製的飾品有種「人飾合一」神秘境界，可見老闆不只是製造，更能依顧客所發散的性格去做搭配。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

若想感受手做的溫度，工作坊也有安排體驗的課程，每項課程的主題都有所不同，課程的詳細資訊都會在粉絲專頁上公告、提供線上報名，若有興趣的朋友，在前來光復新村前可以先線上報名體驗課程喔。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

Daz.work

店家地址：台中市霧峰區和平路10號

連絡電話：0987033705

詳細介紹：https://bit.ly/3qbaJug

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

倆藍藝術工作室

【倆藍藝術工作室】將傳統技藝的藍染(植物染)技術，透過一系列的夾染、綁染、縫染技法，將內心的想法，以插畫的方式呈現在染布藝術上，讓更多人看見藍染的美，透過每次的染製，店內的商品也都有著獨一無二的存在價值，有著獨特染色的T-shirt 、帽T、圍巾、帆布袋、飲料提袋等商品，看到喜歡的圖案或色澤也都可以買回家喔。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

店內也有提供藍染的DIY體驗，若要前去體驗可以事先打電話做詢問與預約；而目前也有提供Logo設計、名片設計、型錄排版、電子DM邀請卡的一系列設計服務，有需要的朋友也都可在臉書粉專做詢問喔。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

倆藍藝術工作室

店家地址：台中市霧峰區和平路1號

連絡電話：0928051977

詳細介紹：https://bit.ly/3MbOjCG

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

吾革事皮藝工坊 With Grace Leather

【吾革事皮藝工坊】店內有皮塑創作、立體動物皮雕及羽毛雕刻等相關作品，以帶有溫度的皮革作為創作素材，利用植鞣革的可雕、可塑、可染創造出各種可能，充分運用皮革的創造性打造一系列貼身小物，像是鑰匙圈、皮夾、背包、手環飾品等等，也有提供客製化的服務喔。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

而【吾革事皮藝工坊】也有手作體驗的課程，讓大家都能親手製作出專屬這趟旅程中獨一無二的紀念品，也希望能透過教學的課程，將皮雕工藝的知識分享擴散，並讓更多人感受皮革所帶來的溫暖質感。


吾革事皮藝工坊 With Grace Leather

店家地址：台中市霧峰區和平路9號

店家電話：0923560728

詳細介紹：https://bit.ly/3KWu8Y9

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

詹姆士農場 James FARM

在【詹姆士農場】不只可以買到天然的濃醇蜂蜜，店內也有販售最純的蜂蜜水，也會因應季節推出限定蜂蜜特調飲品，像是搭配自己種的洛神、在地小農的鳳梨和柳橙，冷泡熱泡、無論四季都相當適合。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

老闆會依照花季更換養蜂的基地，店內有龍眼蜜、百花蜜、蜂蜜禮盒等蜂蜜產品可購買，手作的天然左手香膏、護唇膏也都可以在平日預約DIY的體驗喔。更特別的是店內有提供預約制的採蜜體驗，在現場真實體驗蜂農的工作，除了能學習到滿滿的蜜蜂知識外，也希望能重拾大家對於生態的重視。

圖片來源：詹姆士農場
圖片來源：詹姆士農場

詹姆士農場 James FARM

店家地址：台中市霧峰區和平路3號

店家電話：0985035591

詳細介紹：https://bit.ly/3u5Sl7f

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

Carol皮革手作

沿著柵欄走到大門入口處，看到以木板刻製的招牌，從霧樂家釀啤酒本舖的入口走入，有立地的小招牌，往左轉便能看見【Carol皮革手作】，內有一系列手作皮革的作品，還有熱情的老闆與溫暖的老闆娘。

圖片來源：ShareLife
圖片來源：ShareLife

【Carol皮革手作】店內有各式皮革手作的配件，舉凡重機馬鞍包、各款男用和女用的包包、腰帶、零錢包、鑰匙圈、打火機皮套、工具包、飲料杯套、手作皮革材料包等，若想要訂製一款獨一無二的皮革物件，店內也有提供「客制商品訂作」的服務喔，若對於皮革不熟知，也別害怕走入內，而錯過滿滿人情味的老闆，老闆總說相互交談、交個朋友也很不錯。

▲圖片來源：Carol皮革手作
▲圖片來源：Carol皮革手作

Carol皮革手作

店家地址：台中市霧峰區新生路126號

店家電話：0987441517

詳細介紹：https://bit.ly/3ijuThi


延伸閱讀>>2022台中7大文青週末必逛市集！超多文創、古物等你來探索

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 甜點 DIY

延伸閱讀

進口黃小玉免營業稅 延長

萊爾富Hi Café風味升級 咖啡全品項限時第2杯7折

南投梅子節登場 500人樂捲袖DIY手作脆梅

手沖咖啡交流賽 咖啡香溢嘉大校園

相關新聞

台中老眷村「光復新村」灌入文創色彩　老宅甜點、手工愛玉...吃喝玩樂一次遊歷

1956年在台中霧峰建立的「光復新村」是二戰後台灣第一個新市鎮，有著省政府教育廳、衛生處、印刷廠員工的眷屬宿舍，滿滿的眷村風情，在經過了半世紀的歲月後，雖風華不再，卻也帶動了台中文創另一波新風潮。

單手握不完！被IG洗版的「巨蝦壽司」　阿月壽司每日限量美食必搶

udn走跳美食／糖糖 最近台中夯到不行的巨蝦壽司就是這間藏在台中第二市場中的阿月壽司，是說糖糖來第二市場N次了，竟然都沒發現到這間阿月壽司，只知道他隔壁的蜜藏地瓜，也是夯到不行，沒預訂吃不到

台中人氣文青小店只賣「麻辣大腸麵線、香雞排、花枝丸」　3款銅板美食打天下！

udn走跳美食／糖糖 還有人沒吃過這間台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸的嗎～別懷疑，店名就是這麼長，店裡頭就只賣店名上的那三種品項，現在重新裝潢，走文青風路線，不管平假日人潮還是嚇嚇叫，下午三點

CP值極高！台中老宅私房菜茶藝館「叁食初」　好吃有水準還免服務分

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中新開的老宅餐廳~叁食初 餐點多元吃的到私房菜、茶飲、麵食，獨棟老宅藏身巷弄裡地點隱密卻很有特色非常漂亮。餐點好吃份量足還免服務費，營業到凌晨一點全天供餐吃巧吃

隱身日月潭最美民宿！南投「好客麵屋」全新網美級拉麵　好拍又好吃

udn走跳美食／黑皮的旅遊筆記 日月潭美食。好客麵屋｜日月潭餐廳推薦 南投日月潭又一間全新網紅餐廳誕生了，一開幕就造成了轟動，簡約文青的建築風格，黑白色系的裝潢融合著線條的藝術之美，這裡不

全台第一間古蹟民宿！開箱台中「梧棲文化出張所」 包棟獨享日系美景與住宿體驗

udn走跳旅遊／愛麗森 今天來分享這間最近爆紅的台中特色民宿，「梧棲文化出張所」。光聽名稱就讓人好奇吧！今天我們要去古蹟住一晚囉！全台第一間合法古蹟民宿，位在台中市梧棲區，很適合安排親子旅遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。