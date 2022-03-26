台中老眷村「光復新村」灌入文創色彩　老宅甜點、手工愛玉...吃喝玩樂一次遊歷

▲圖片來源：ShareLife

▲圖片來源： 台中市政府觀光旅遊局

光復新村、中興新村傻傻分不清楚？其實這兩座老眷村都是於二戰後所建立的，而第一座新市鎮「光復新村」便建在台中霧峰，而後才在南投市建立了中興新村。

▲圖片來源： 台中市政府觀光旅遊局

兩座都附有老眷村的色彩，在經過半世紀後，看得出歲月走踏的痕跡，而人們為不忘歷史且欲興起從前的風貌，台中市政府結合許多青創店家進駐「光復新村」，保留原眷村的外貌與建築，讓「光復新村」注入另一股文創靈魂。帶著這樣的期待，為大家整理介紹光復新村裡的各個特色店家吧！

吃

咖啡地方

小麥子咖啡

憇吃甜點

人人好工坊

玩

河神幼兒藝術遊戲工坊

逛

Daz.work

倆藍藝術工作室

吾革事

詹姆士農場 James FARM

Carol皮革手作

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咖啡地方

【咖啡地方】的外觀有著如鄉村老家一般的懷舊氛圍，其後門為著名戲劇「一把青」拍攝的場景之一，而其內以一顆喜愛咖啡的心販賣自家烘培的手沖咖啡，搭配甜點就能成就一場在老眷村的懷舊下午茶時光，有著暖心的氣氛與感受。

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咖啡地方

店家地址：台中市霧峰區信義路19-1號

店家電話：0928363865

詳細介紹：https://bit.ly/3v6cnAV

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小麥子咖啡 光復新村店

【小麥子咖啡烘焙】有著兩家截然不同風格的店面，其中一間就位在光復新村內，寬闊的露天座位區，讓大家可以在溫暖的微光下享用沁涼的飲品和餐點；而店內的食物秉持手工製作的堅持，拒絕添加人工香料和色素，將全台各地盛產的食材融入其中，創造出各個別具風味的麵包、餅乾和甜點。

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而還未體驗過的朋友可要把握時間了，光復新村內的店面將營業至3月底，今年4月後老闆會將經營重心轉回台中大坑店，喜歡小麥子餐點與咖啡飲品的你，可以改轉往大坑喝咖啡享受下午茶時光。





小麥子咖啡烘焙 光復新村店

店家地址：台中市霧峰區和平路413 號2-1號

店家電話：0977357658

詳細介紹：https://bit.ly/3IjXJce

小麥子咖啡烘焙 大坑店

店家地址：台中市北屯區祥順路二段399號

店家電話：0977357658

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憇吃甜點

可愛又有趣的店名【憇ㄑ一ˋ吃甜點】，反而多了些親切感，是一間隱藏在台中光復新村的老宅甜點店，「有點厲害的法式吐司」、「大人味的提拉米蘇」、「有機草莓生乳酪」都是店內的人氣品項，愜意的用餐環境是老闆娘希望可以帶給大家的，來到光復新村不妨進來坐坐、感受靜謐的老宅氣氛。

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憇吃甜點

店家地址：台中市霧峰區民族路4號

店家電話：0921402361

詳細介紹：https://bit.ly/3ic63jF

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人人好工坊

【人人好工坊】由兩位熱愛生活藝術的女子創立而成，以「好」為出發起點，並結合景觀、書法、花器、香氣、茶器、食文化及手作DIY，讓人人回歸原本純粹的生活之中，感受自然且天然的食物與器具。

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店內所販賣的天然手工愛玉，除了可在店內品嚐外，店家也會不定期推出DIY的活動，讓大家體驗手做的樂趣，了解天然愛玉原有的滑嫩滋味。在活動結束後也能購買體驗包回去，將這份快樂與親朋好友分享喔。

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人人好工坊

店家地址：台中市霧峰區和平路1號

店家電話：0929175771

粉絲專頁：https://bit.ly/3ruYutz

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河神幼兒藝術遊戲工坊

【Hoshen。河神幼兒藝術工坊】是間自製「教玩具」的溫馨店家，由老闆與老闆娘依兩人共同的理念價值，打造出許多以紙、木頭等天然材質製作出的玩具，讓小朋友能在玩樂的過程中接觸來自大自然的天然材料，現場也有DIY的手作課程，能讓孩子和家長們一起同樂喔！DIY課程會隨節慶不同而有所調整，若要前去體驗也都可先打電話做詢問喔。

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河神幼兒藝術遊戲工坊

店家地址：台中市霧峰區和平路5號

店家電話：0960366011

詳細介紹：https://bit.ly/3tiq9iA

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Daz.work

【Daz.work】由青年設計師Daz－李達子所創立，店內的產品從手鍊、手鐲、耳飾、戒指到墜飾都是由老闆精心設計、製作，而店內不只有販售成品，還有提供裸石訂製，依照裸石原始形狀為其設計出最適的鑲嵌底座搭配；而在此量身訂製的飾品有種「人飾合一」神秘境界，可見老闆不只是製造，更能依顧客所發散的性格去做搭配。

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若想感受手做的溫度，工作坊也有安排體驗的課程，每項課程的主題都有所不同，課程的詳細資訊都會在粉絲專頁上公告、提供線上報名，若有興趣的朋友，在前來光復新村前可以先線上報名體驗課程喔。

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Daz.work

店家地址：台中市霧峰區和平路10號

連絡電話：0987033705

詳細介紹：https://bit.ly/3qbaJug

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倆藍藝術工作室

【倆藍藝術工作室】將傳統技藝的藍染(植物染)技術，透過一系列的夾染、綁染、縫染技法，將內心的想法，以插畫的方式呈現在染布藝術上，讓更多人看見藍染的美，透過每次的染製，店內的商品也都有著獨一無二的存在價值，有著獨特染色的T-shirt 、帽T、圍巾、帆布袋、飲料提袋等商品，看到喜歡的圖案或色澤也都可以買回家喔。

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店內也有提供藍染的DIY體驗，若要前去體驗可以事先打電話做詢問與預約；而目前也有提供Logo設計、名片設計、型錄排版、電子DM邀請卡的一系列設計服務，有需要的朋友也都可在臉書粉專做詢問喔。

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倆藍藝術工作室

店家地址：台中市霧峰區和平路1號

連絡電話：0928051977

詳細介紹：https://bit.ly/3MbOjCG

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吾革事皮藝工坊 With Grace Leather

【吾革事皮藝工坊】店內有皮塑創作、立體動物皮雕及羽毛雕刻等相關作品，以帶有溫度的皮革作為創作素材，利用植鞣革的可雕、可塑、可染創造出各種可能，充分運用皮革的創造性打造一系列貼身小物，像是鑰匙圈、皮夾、背包、手環飾品等等，也有提供客製化的服務喔。

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而【吾革事皮藝工坊】也有手作體驗的課程，讓大家都能親手製作出專屬這趟旅程中獨一無二的紀念品，也希望能透過教學的課程，將皮雕工藝的知識分享擴散，並讓更多人感受皮革所帶來的溫暖質感。





吾革事皮藝工坊 With Grace Leather

店家地址：台中市霧峰區和平路9號

店家電話：0923560728

詳細介紹：https://bit.ly/3KWu8Y9

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詹姆士農場 James FARM

在【詹姆士農場】不只可以買到天然的濃醇蜂蜜，店內也有販售最純的蜂蜜水，也會因應季節推出限定蜂蜜特調飲品，像是搭配自己種的洛神、在地小農的鳳梨和柳橙，冷泡熱泡、無論四季都相當適合。

圖片來源：ShareLife

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老闆會依照花季更換養蜂的基地，店內有龍眼蜜、百花蜜、蜂蜜禮盒等蜂蜜產品可購買，手作的天然左手香膏、護唇膏也都可以在平日預約DIY的體驗喔。更特別的是店內有提供預約制的採蜜體驗，在現場真實體驗蜂農的工作，除了能學習到滿滿的蜜蜂知識外，也希望能重拾大家對於生態的重視。

圖片來源：詹姆士農場

詹姆士農場 James FARM

店家地址：台中市霧峰區和平路3號

店家電話：0985035591

詳細介紹：https://bit.ly/3u5Sl7f

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Carol皮革手作

沿著柵欄走到大門入口處，看到以木板刻製的招牌，從霧樂家釀啤酒本舖的入口走入，有立地的小招牌，往左轉便能看見【Carol皮革手作】，內有一系列手作皮革的作品，還有熱情的老闆與溫暖的老闆娘。

圖片來源：ShareLife

【Carol皮革手作】店內有各式皮革手作的配件，舉凡重機馬鞍包、各款男用和女用的包包、腰帶、零錢包、鑰匙圈、打火機皮套、工具包、飲料杯套、手作皮革材料包等，若想要訂製一款獨一無二的皮革物件，店內也有提供「客制商品訂作」的服務喔，若對於皮革不熟知，也別害怕走入內，而錯過滿滿人情味的老闆，老闆總說相互交談、交個朋友也很不錯。

▲圖片來源：Carol皮革手作

Carol皮革手作

店家地址：台中市霧峰區新生路126號

店家電話：0987441517

詳細介紹：https://bit.ly/3ijuThi





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