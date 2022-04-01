無刺虱目魚羹用拉麵湯頭熬煮、雞肉藜麥飯營養滿分！豐原「頂極雞肉飯」專門製造人間美味

是說愛吃雞肉飯已經變成我們的例行公事了吧！蛋白質的需求已經變成我們健身仔的日常，且健身後就不斷搜尋台中市區好吃的雞肉飯，但怎麼就給忽略了在隔壁的豐原區，人家說豐原美食多到每天吃都吃不完。吃完這家▸頂極雞肉飯◂只能說是相見恨晚，就讓我們一一道來。

頂極雞肉飯的店內不算大，用餐當天看到很多人也都選擇外帶，但想要內用不需客氣，店內明亮又乾淨，很適合內用。

頂極雞肉飯

地址：台中市豐原區水源路603號

電話：04 2512 0129

營業時間：11:00-14:00 ; 16:30-20:00

頂極雞肉飯在豐原，菜單如圖請參考

他們家的虱目魚都是用中藥材下去醃製，口味好吃完全沒有腥味。另外店內也有販售自製的辣椒醬。

香酥虱目魚羹 70元

這個虱目魚羹湯頭，竟然用製作拉麵湯底的手法，運用雞肉高湯和蔬菜洋蔥，還有扁魚慢火熬煮，湯頭喝起來很香而且不會有勾芡過度的感覺。 香菜雖然是點綴，但有畫龍點睛的作用，不介意可以一起享用。

現炸且用中藥醃製的虱目魚塊，好吃新鮮而且沒有任何的腥味，我們很喜歡～另外沒有過多的粉，讓魚肉吃起來是飽滿狀態。

拉麵底的湯頭，強生吃完裡面的料，恨不得整碗湯都給他掃光，老闆看了也好開心。這家豐原小吃專門製造人間美味！無刺虱目魚焿竟用拉麵湯頭熬煮、雞肉飯內加了紅藜麥營養滿分！湯頭裡面還有高麗菜以及細切的筍絲。

香酥雞肉羹 75元

炸雞肉很好吃耶！是不是沒有吃過像這樣的肉羹？炸雞肉很像無骨鹽酥雞的口感，而且完全不會柴。低溫烹調果然厲害，讓肉質好吃嫩口。

只能說好吃就是限量的，因為好吃，所以左鄰右舍都曉得，要吃頂極雞肉飯的羹湯，速度就要快，不然很快就會賣完，想吃的提早預訂啊。

口水雞乾拌麵(辣味) 65元

正常是小辣，如果沒有吃那麼辣可以請店家做微辣就好。 麵條吃起來Q彈有勁，外加一顆虱目魚丸，雞肉絲搭配一些青菜還有香菜，一起吃再搭配辣到夠味的辣椒，簡直太美味了。

麵條均勻攪拌後，搭配舒肥過的雞肉絲一起。看著照片又垂涎三尺，嗚嗚。這家豐原小吃專門製造人間美味！無刺虱目魚焿竟用拉麵湯頭熬煮、雞肉飯內加了紅藜麥營養滿分！（我容易嗎我）

燒肉飯 55元

這碗燒肉飯用的是後腿肉下去製作，邊緣炸得焦香好吃，上面灑了一些白芝麻增添香氣，飯粒上面還有少許的肉燥，也讓整體的香味大增。

白飯不會太濕是重點，強生很不客氣的吃完3/4，剩下打包帶走，這燒肉飯表現的可圈可點。

藜麥雞肉飯 55元

很少吃到雞肉飯裡面還有放紅藜麥的，健康又有蛋白質，雞肉Q彈好吃，整體也不會太鹹。強生整碗吃光光真是太捧場了，他說這是健人該有的態度，面對蛋白質就給他掃光就對了。

一般紅藜麥成本高，餐廳要放也不會太多，但是頂極雞肉飯的紅藜麥卻給的很乾脆，搭配一樣是以舒肥手法處理的雞肉絲，口味新鮮好吃真的感動又美味啊。

左/燙青菜 35元；右/滷白菜 35元

我們吃燙清菜喜歡沒有過度調味的，剛好這道很中我們的口味，上面沒有任何肉燥，淡淡的鹹味和主食一起搭配很ok。有詢問老闆是否有什麼撇步可以做到不油膩但又好吃，他說有淋上自製的醬汁，讓顏色還有味道看起來都比較討喜，而且重點是不會沒味道喔厲害厲害！滷白菜稍微重口味所以剛好這道搭配飯還不錯吃！

這是頂極雞肉飯自製的辣椒油，新鮮且沒有放那些有的沒的，基本上你看到的成份就是他們使用的東西。很可惜家裡辣椒油有點多，不然就給他買起來放，喜歡吃辣的朋友不要錯過。

以上就是在豐原頂極雞肉飯用餐的食記，我們的胃口很簡單，就是吃過好吃的就回不去了，這間我們肯定有經過豐原還會常來享用。尤其做的好吃的羹湯，還有使用真材實料的店家真的是難能可貴，感謝你們的用心，讓我們很有口福可以吃到好吃的美食！

頂極雞肉飯

地址：台中市豐原區水源路603號

電話：04 2512 0129

營業時間：11:00-14:00 ; 16:30-20:00

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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