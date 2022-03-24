隱身日月潭最美民宿！南投「好客麵屋」全新網美級拉麵　好拍又好吃

日月潭美食。好客麵屋｜日月潭餐廳推薦

南投日月潭又一間全新網紅餐廳誕生了，一開幕就造成了轟動，簡約文青的建築風格，黑白色系的裝潢融合著線條的藝術之美，這裡不是咖啡廳也不是無菜單料理，而是一間日式拉麵的『好客麵屋』，看似衝突的風格卻無違和感的相融在一塊，特地赴日本學的在地日式拉麵，如今在南投日月潭也可以吃到了，如果想要吃“正統”的日式拉麵趕緊來品味一番。

南投美食。好客麵屋

地址：南投縣魚池鄉瓊文巷39-10號一樓

電話：0983 515 897

停車場：門口路邊皆有車位

日月潭美食。好客麵屋｜山久蒔民宿

南投魚池一直都是純樸的小鄉鎮，除了大家耳熟能詳的日月潭與九族文化村以外，有許多優質的店家都隱匿在這些偏僻的小巷弄裡，之前推薦給各位的懷舊土埆厝咖啡廳『日月作物』以外，這次要介紹給各位藏身在往三育基督學院的小路上的『好客麵屋』，如果要前往享用日式拉麵的饕客們路邊都可以停車，但記得靠裡面停一點。

而好客麵屋與另一個住宿品牌山久蒔-勺光位在同一棟，二樓為住宿區，好客麵屋則是在一樓的空間，從外觀一直到內部裝潢只會看到簡約白與極致黑兩種色調，讓整體有著時尚質感的風格，每一個角落都成為了網紅的拍攝點。

日月潭美食。好客麵屋｜環境介紹

最喜歡的是室內天花板簍空的穿透感，讓整體有個延伸的視覺美感，空間裡也有擺飾綠意的植物加以點綴，店家選用的桌子跟椅子都有著流暢的藝術美感。

好客拉麵的廚房屬於開放式空間，各位在用餐的同時也可以看到烹煮拉麵的製作過程。

日月潭美食。好客麵屋｜日式正統拉麵

好客拉麵在日月潭已經好幾年了，早在還是舊裝潢的時候就來過一次了，今年初重新裝潢開幕的時候又來了兩次，前後不同的裝潢宛如美少女戰士一樣“華麗變身”。最值得一提就是老闆最初還特地前赴日本找當地的師傅學拉麵，所以好客麵屋的拉麵是正統日本味，聽說在疫情前日本人來吃，都會說原來在台灣也可以吃到日本家鄉的味道。

拉麵是一道極具專業的美食，在口味上其實是非常兩極的，其實在台灣我們所吃到的拉麵都是為了迎合台灣味而改良過的味道，一直以來我都很愛吃拉麵，所以在我既定印象中的拉麵就是我所吃的到那樣，一直到出社會後多次跑到日本旅遊真的吃到日本拉麵的時候才發現原來日本拉麵的味道跟台灣拉麵的味道根本就是截然不同，等到再次回到台灣後才發現真正吻合日本味的拉麵店真的少之又少，而好客麵屋就是少數裡的其中之一。

日月潭美食。好客麵屋｜菜單

好客麵屋的拉麵總共有四種口味，分別是

招牌魚介 $280

不要不要 $300

柚香豚骨 $300

味噌豚骨 $300

一碗拉麵的價格300元貴嗎？我在台北隨便吃一碗拉麵平均都是$350元上下，如果會說貴的讀者們，也許就是對南投這個區域貼著鄉下的刻板印象，但日月潭這邊是觀光區，連一碗滷肉飯都是$60，所以這樣正統日本拉麵的價格，我覺得還蠻ＯＫ的。

在口味上各有各的喜好，我最愛的是“柚香豚骨”跟“不要不要”這兩種風味，豚骨高湯搭配著來自日本的柚子味增，濃郁的湯頭中有一點細緻的清爽感，但這款屬於熱門款，食材賣完的話下次請早。

而我自己最愛的口味就是“不要不要”，以招牌魚介的湯頭加入了特製的辣椒粉，我喜歡湯頭中有濃濃柴魚的鮮味，而不要不要就有類似的味道（我不知道是不是用柴魚），最棒的就是特製的辣椒粉，不單只是辣而已，更多的是香氣（很香很香的那種），融入在這碗湯頭裡讓這碗拉麵多了更多不同的面貌。

我喜歡好客拉麵的麵條，口感Ｑ彈也很有嚼勁，而這裡的叉燒相較其他間真的厚實很多，要上桌前都會先經過炙燒的過程，逼出多餘的油脂，吃起來不會過於油膩，還有淡淡的炙燒氣味。

除了拉麵外還有近十種的小菜可以選擇：

嗶嗶啵啵 $130

選用​北海道鯡魚卵製成的沙拉，吃起來帶有芥末的些微嗆辣，口感如同這道菜的名稱一樣有嗶嗶啵啵的快感。

阿公有機菜 $100

來到南投日月潭這個地方， 就不能不吃日月潭這邊有機的蔬菜，除了必吃的過貓以外，龍鬚菜也是在地一大在地特色，這道菜色最讓我想一吃再吃的地方就是店家特製的沙拉醬，甜滋滋的配上清涼爽脆的龍鬚菜，在夏日真的是一道很消暑的菜色之一。如果只有一到兩人來用餐，也可以點小份的，一份$50。

荔香玫瑰 $110

飲品類的選項也蠻多的，除了有咖啡、果汁的選擇，也可以喝的到日月潭在地紅茶，氣泡飲、奶昔，甚至還有酒精飲料的選擇，連續三次來我都固定點荔枝玫瑰，除了有網美般的夢幻視覺以外，我最愛這種氣泡飲的清爽感，上頭還擺放可以食用的鮮紅玫瑰，真的很少女。

日月潭美食。好客麵屋｜評語

日月潭好客麵屋應該是繼台北的熊越岳拉麵後品嚐到口味真的偏日本味的拉麵了，在服務又或者是裝潢上都有一定的質感，這不僅僅是一間網美餐廳，看到更多的是專業與細膩，在日月潭生活也一陣子了，其實這邊大部分的咖啡廳或是餐廳，都是很好拍，但是餐點就一般般，或是價位與食材完全沒成正比，但好客拉麵真的是建築裝潢與美食並存的店家，好拍又好吃，但拉麵本身就是非常兩極的美食，如果習慣吃台灣版的拉麵，來到了這邊千萬不要說他們的拉麵不夠日本，那我會給你一千個白眼（怎麼會有那麼蠢的評論）

南投美食。好客麵屋

地址：南投縣魚池鄉瓊文巷39-10號一樓

電話：0983 515 897

停車場：門口路邊皆有車位

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

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